Le champion du monde a dépassé Max Verstappen d’un dixième de point

Sergio Pérez a accompagné les deux stars de 2020 sur le podium

Carlos Sainz a terminé sixième, à égalité de points avec Lando Norris et Pierre Gasly

Lewis Hamilton a été le meilleur pilote de la saison 2020 selon les fans de Formule 1. Le champion du monde a surpassé Max Verstappen d’un dixième au classement Fan Power tandis que Sergio Pérez a complété le podium. Carlos Sainz est le sixième meilleur homme des fans du Grand Cirque, à égalité avec Pierre Gasly et son coéquipier Lando Norris.



COMMENT FONCTIONNE LE CLASSEMENT?

Normalement, cinq experts sélectionnés par la Formule 1 évaluent les performances de chaque pilote et leur attribuent jusqu’à dix points pour leurs performances tout au long de chaque week-end, quelle que soit la voiture qu’ils conduisent.

Les points des experts sont ensuite combinés pour créer le score de chaque course. Tout au long de la saison, ces scores de course sont moyennés pour créer le classement final qui reflète les performances des pilotes quelle que soit leur voiture. Cependant, cette fois, ce sont les fans qui ont marqué les pilotes et les résultats ont été les suivants:

LE CLASSEMENT DE LA SAISON 2020

1. Lewis Hamilton: 8,8

“Avec une certaine justification, notamment en remportant son septième championnat du monde et en devenant le pilote le plus victorieux de l’histoire, Lewis Hamilton est le meilleur pilote selon les fans avec un dixième seulement. Pour la sixième fois en sept ans, Hamilton a réussi à atteindre des chiffres à deux chiffres en termes de victoires, avec 11 courses en 16 courses, plus dix Polonais. Encore une année incroyable. ”

2. Max Verstappen: 8,7

“Alors que Hamilton a conduit de façon incroyable pour remporter son septième titre, Max Verstappen a également conduit de manière incroyable pour être dans le combat avec la Mercedes. Dans Red Bull RB16, c’était encore une voiture difficile à pousser à la limite, mais Max a a été un génie au volant et a réussi à remporter une pole et deux victoires “.

“Verstappen a été le seul pilote tout au long de la saison à pouvoir être proche des deux pilotes Mercedes le week-end. Il a pris la troisième place et la troisième place, et a dépassé son coéquipier Alexander Albon par plus de 100 points “.

3. Sergio Pérez: 8,5

“Il est quelque peu ironique que Racing Point ait laissé de côté le pilote qui a terminé troisième du Fan Power Rankings, et plus encore lorsque ses deux pilotes 2021, Lance Stroll et Sebastian Vettel, ne figurent même pas sur la liste. Mais la Formule 1 est comme ça. Cela n’a pas été une saison parfaite pour Pérez, qui a roulé avec une voiture quelque peu supérieure à celles de ses rivaux de la zone médiane. ”

“Bien sûr, il a finalement réussi à remporter sa première victoire et est également revenu sur le podium en Turquie. Le Mexicain a terminé quatrième du classement des pilotes, malgré deux courses manquées après avoir été testé positif pour le covid-19. Sergio a été très constant. au cours de la saison, et un siège Red Bull pour 2021, et une troisième place dans ce classement, est une belle récompense pour lui. ”

4. George Russell: 8,2

“Normalement, les performances vedettes de George Russell ont tendance à passer quelque peu inaperçues en raison des machines qu’il a utilisées ces deux années. Cependant, sa performance au GP de Sakhir en remplacement de Lewis Hamilton a clairement expliqué toutes les raisons pour lesquelles Mercedes l’a fait.” il a soutenu pendant tant d’années. Une catastrophe à son arrêt et une crevaison l’ont laissé sans sa première victoire. Pour Williams, il a atteint neuf Q2 alors que son coéquipier Nicholas Latifi n’en a réussi qu’une. ”

5. Daniel Ricciardo: 8,0

«2019 a été une année difficile pour Renault et Daniel Ricciardo. Les deux parties se sont concentrées sur 2020 et Ricciardo a de nouveau montré sa belle performance qui a fait de lui un candidat au titre en 2018. Ses deux meilleures performances de la saison ont été récompensées par le podiums en Allemagne et à Imola. De plus, il a réalisé le premier podium de Renault depuis leur retour en Formule 1 en 2016. C’était bon de revoir le shoey en action. ”

6. Pierre Gasly: ​​7,8

“Pierre Gasly mène un groupe de trois à égalité à 7,8 points en sixième position. En français, sans aucun doute, il a réalisé sa meilleure saison en Formule 1, étant l’une des révélations de la saison. Sa performance la plus exceptionnelle a été sa Incroyable et aussi chanceuse victoire à Monza, en plus de sa quatrième place au classement de Monza. En regardant l’ensemble de 2020, on ne comprend pas entièrement pourquoi il n’a même pas été envisagé par Red Bull de revenir en équipe première en 2021. ”

6. Carlos Sainz: 7,8

“Carlos Sainz était le golden boy de la zone médiane en 2019. 2020 a été une année plus difficile dans certains cas pour l’Espagnol, qui a également laissé des éclairs de sa classe à plusieurs reprises cette année. Il était incroyable quand il s’agissait de courir après. Gasly à Monza pour son deuxième podium en carrière et son retour à dix positions en Turquie et à Bahreïn pour terminer cinquième. Il quitte maintenant McLaren pour Ferrari la tête haute. ”

6. Lando Norris: 7,8

“Sainz a impressionné en 2020, tout comme son coéquipier Lando Norris, qui a débuté sa deuxième saison en Formule 1 avec brio, en réalisant son premier podium au GP d’Autriche. Au cours de la deuxième semaine, il est également parti. éclairs de sa qualité avec une belle remontée. Norris a eu un excellent début d’année et a de nouveau montré sa vitesse, sa constance et ses compétences qui font de lui un pilote très précieux pour McLaren. ”

9. Charles Leclerc: 7,5

«Les temps ont été durs pour les pilotes Ferrari en 2020. De plus, malgré la difficulté de piloter la Ferrari SF1000, Leclerc a connu une année remarquable avec deux podiums et jusqu’à onze apparitions en Q3 tout au long de la saison. Son coéquipier, Vettel, n’a pu la rejoindre que trois fois. ”

“En revanche, Charles a même réalisé deux fois plus de points que le reste des pilotes Ferrari tout au long de l’année. Bien sûr, il ne faut pas oublier certaines erreurs dans le premier tour de course, qui ont laissé leur empreinte, mais il doit être clair que ce n’était que la troisième saison de Leclerc en Formule 1 “.

10. Valtteri Bottas: 5,8

“Malgré une première victoire passionnante en Autriche, 2020 a été une nouvelle année dans laquelle Valtteri Bottas n’a pas tout à fait trouvé son rythme, surtout le dimanche. Bottas a fait de bons classements tout au long de l’année, égalant même son record de cinq. Les Polonais, aussi le miel sur les lèvres dans certains autres. Cependant, il n’a terminé que neuf points au-dessus de Verstappen, troisième de la Coupe du monde, et 124 points derrière Hamilton, qui a également raté une course “.

