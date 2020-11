James Key reviendrait sur le secret qui existait il y a plus de dix ans en F1

Il estime que chaque équipe serait plus fière de ses réalisations avec une voiture 100% la leur

Le directeur technique de McLaren, James Key, a reconnu qu’il serait heureux si la Formule 1 revenait à sa dynamique d’il y a plus de dix ans d’être absolument discrète et de ne rien dire aux autres équipes. Le Britannique estime que sans copies et avec une voiture à 100% de chaque équipe, le Grand Cirque serait un meilleur endroit.



Key soutient que la Formule 1 a beaucoup changé au cours de la dernière décennie, car aujourd’hui plusieurs équipes partagent des informations entre elles pour un bénéfice mutuel. Ces types de collaborations n’ont pas été faits dans le passé et McLaren accueille favorablement le retour de cette dynamique.

“Les équipes n’ont pas autant collaboré que par le passéC’est quelque chose qui est apparu au cours des dix dernières années. Il y a plus de dix ans, ils étaient tous incroyablement secrets, alors ce serait bien de revenir à cette dynamique, parce que pour moi cela fait partie de la compétition », a reconnu Key dans une interview sur le portail Web Race Fans.

“Ce que vous ne pouvez pas arrêter, ce sont les chuchotements, je ne sais pas comment vous pouvez contrôler cela. Tout le monde peut se lever et avoir une petite conversation dans un coin”, at-il ajouté.

D’autre part, Key indique clairement que dans la Formule 1 actuelle, vous voyez rarement une voiture à 100% d’une seule équipe et, par conséquent, il estime nécessaire de travailler pour arrêter les échanges continus d’informations. De plus, il pense que si chaque équipe fabriquait complètement sa propre voiture, elle serait plus satisfaite de ses réalisations à long terme.

«Ce serait bien de pouvoir dire calmement à l’avenir que tout ce que vous avez réalisé est issu de vos propres principes. Il se peut que vous l’ayez basé sur quelque chose qui a déjà été fait ou sur une innovation complètement nouvelle. Nous savons que les voitures Ils ne sont pas à 100% de chaque équipe et nous devons donc y travailler. Si nous pouvons nous débarrasser des copies, la Formule 1 serait un bon endroit pour être“, remarque-t-il.

Enfin, Key indique clairement que l’affaire Racing Point ne peut pas être répétée à l’avenir, car ce n’est pas la bonne chose pour la Formule 1. Les Britanniques applaudissent l’interdiction des images 3D afin de leur donner plus de valeur. à la fois ingéniosité et technologie.

“C’est une question assez complexe, mais il est clair que cette année ne peut pas être répétée, c’est évident. Ce n’est pas la bonne chose, la technologie est là aujourd’hui et nous devrions travailler avec des designers et des experts en aérodynamique et non avec des photographes 3D” , Key a condamné à conclure.

