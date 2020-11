Le directeur technique de McLaren discute du développement de l’équipe

“Nous n’avons aucune référence pour 2022”, prévient-il

James Key, directeur technique de McLaren, a analysé le présent et l’avenir de l’équipe McLaren. Le Britannique estime que l’équipe est sur la bonne voie pour développer la voiture en référence à ses rivaux, et donne de bons espoirs pour 2022.



L’un des grands architectes de la renaissance de McLaren est James Key. Le gourou aérodynamique de l’équipe Woking est en grande partie à blâmer, et a déjà la voiture de 2021 et 2022 en tête:

“La voiture aurait un aspect différent sans le changement de moteur. Nous sommes à court de jetons, donc tout le développement doit être cette année. C’est pourquoi nous ne regardons pas le développement des rivaux”, a déclaré Key dans une interview. avec le magazine allemand Auto Motor und Sport.

“Notre politique de petits pas ne nous donne que de répondre à ce qui a été vu lors des essais hivernaux. Deuxièmement, le programme de développement a été établi avant la crise Covid; et troisièmement, les changements de réglementation ont entraîné des changements dans certains aspects. C’est tout. l’explication de notre stratégie de développement », a confirmé Key.

McLaren reviendra aux moteurs Mercedes en 2021, et c’est quelque chose qui les a ralentis en termes de développement pour l’année prochaine: “Ceux qui ont commencé tôt avec le package 2021 auront des avantages. Mais de nombreux domaines resteront l’année prochaine. Nous avons commencé relativement tôt en raison du changement d’automobiliste », a-t-il ajouté.

Bien que les voitures et le développement gèlent en 2021, le grand changement interviendra en 2022 avec des voitures qui promettent de faire un spectacle. Key admet que ce sera le changement le plus difficile qu’il ait jamais connu: «J’ai vécu cela trois fois. En 2009, 2017 et d’une certaine manière, 2014. En tant qu’ingénieur, vous voudriez passer tout votre temps sur la nouvelle voiture. Mais cela ne fonctionne pas. travailler cette année “.

«La principale différence par rapport aux autres époques est que vous ne pouvez rien faire avec votre connaissance du passé. 2009, 2014 et 2017 ont été de grands pas en avant, mais avec les bases des réglementations précédentes. 2022 est un nouveau départ. Ce sont des voitures à effet de sol. Il y a des connaissances à ce sujet, mais aucune référence au passé », a déclaré Key.

Key s’est déclaré fan de ce processus et a expliqué comment aller de l’avant avec ces changements de règles: “Lorsque vous comprenez les règles, vous allez voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J’essaie toujours de commencer tôt le travail sur CFD. Commencer tôt est très important car cela vous laisse le temps de faire de grands changements s’ils sont nécessaires », a-t-il expliqué.

Enfin, Key a confirmé que les voitures de 2022 seront plus lentes que les actuelles, mais évitez de tomber dans le drame: «Elles seront certainement plus lentes, mais on ne sait pas combien. Je ne crois pas aux sept secondes que disent les pessimistes. Je vise entre une et trois. secondes “, a indiqué pour terminer.

