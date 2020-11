Pôle et victoire pour le Brésilien, qui reste “ vivant ” au championnat

Franco Colapinto a terminé quatrième, David Vidales huitième

Caio Collet veut précipiter ses options jusqu’au titre de Formule Renault Eurocup jusqu’à la fin. Il l’a clairement fait savoir aujourd’hui en remportant la première des courses de ce week-end à Hockenheim, sans laisser de chance au leader Victor Martins, entré deuxième avec un peu plus de deux secondes.



Désormais, à trois points de la fin, Collet compte 26 points de retard sur son rival. Il ne lui suffira pas de les gagner si Martins accumule les deuxièmes places.

Collet contrôlait la course d’aujourd’hui, il était plus fort que son rival. La seule difficulté ou moment de danger pour son domaine a été les «moments forts» après la voiture de sécurité et il n’a pas manqué. Il est vrai que ses escapades ont été aidées par la bataille que Quinn a posée à Martins, même s’il a finalement dû se contenter de la troisième place du podium, avec l’Argentin Franco Colapinto à la quatrième place pour conserver la troisième place du championnat.

Dans les dix premières minutes, la sécurité est ressortie deux fois. Le premier pour une touche dans le premier virage et le second lorsque David Vidales a touché De Gerus; bien qu’il ait réussi à continuer après les manœuvres, la sécurité était déjà sortie. Vidales, qui n’avait pas bien classé, a réussi à remonter à la sixième place, mais dans la dernière partie de la course, il a perdu du rythme et de deux places.

CLASSIFICATION

1 – Caio Collet (R-Ace) 19 tours

2 – Victor Martins (ART) à 2 “055

3 – Alex Quinn (Arden) à 3 “441

4 – Franco Colapinto (MP Motorsport) à 8 “188

5 – Hadrien David (MP Motorsport) à 13 “537

6 – Tijmen van der Helm (FA Racing) à 16 “351

7 – Lorenzo Colombo (Bhaitech) à 17 “558

8 – David Vidales (JD Motorsport) à 23 “565

9 – William Alatalo (JD Motorsport) à 24 “763

10 – Amaury Cordeel (FA Racing) à 26 “783

11 – Paul Aron (ART) à 29 “125

12 – Laszlo Toth (Bhaitech) à 35 “366

13 – Nicola Marinangeli (Bhaitech – 47 “765

14 – Mikhael Belov (R-Ace) à 1 v.

15 – Reshad De Gerus (Arden) à 1 c.

ALORS LE CHAMPIONNAT

1. Martins 300 points; 2. Collet 274; 3. Effondrement 168,5; 4. Quinn 151; 5. Vidales 147; 6. Colombo 91; 7. Saucy 89,5; 8. Alatalo 80; 9. David 78; 10. De Wilde 76.5.

