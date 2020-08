Date publiée: 28 août 2020

George Russell ne s’attend pas à rivaliser avec Ferrari lors des qualifications du Grand Prix de Belgique – malgré avoir devancé Sebastian Vettel en FP2.

Il y a un an à Spa-Francorchamps, Ferrari a remporté la P1 et la P2 en qualifications, Charles Leclerc remportant la course depuis la pole position. Russell a été le plus lent des 19 pilotes qui ont signé un temps en Q1, près de quatre secondes plus lent que Leclerc.

Mais la convergence des performances entre Ferrari et Williams a été telle cette saison qu’en FP2 pour le Grand Prix de Belgique de cette année, Russell était plus rapide que Vettel sur le mérite et à moins d’un quart de seconde de Leclerc.

Cependant, l’Anglais ne s’attend pas à ce que ce soit une histoire similaire en qualifications – autant qu’il aimerait que ce soit.

«Inattendu, hein? Je ne pense pas que ce soit nécessairement à cause de notre incroyable performance, je pense qu’ils ont vraiment du mal pour une raison quelconque », a déclaré Russell, qui a terminé la séance de l’après-midi en P16.

«Je serai surpris si nous nous battons contre Ferrari lors des qualifications, mais si nous le sommes, nous le prendrons.»

Vendredi ✅ # GR63 termine P16 et au milieu d’un sandwich Ferrari, alors que # NL6 termine FP2 en P18. # BelgianGP 🇧🇪 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/jEujWPXSCq – Williams Racing (@WilliamsRacing) 28 août 2020

Contre le fait que Williams rivalisait avec les Ferrari, Russell et son coéquipier Nicholas Latifi se sont retrouvés derrière leurs rivaux plus habituels, Alfa Romeo – mais le joueur de 22 ans espère rectifier cela samedi.

« La Q2 est toujours la cible et bat les voitures Alfa Romeo et Haas », a déclaré Russell, qui a progressé de Q1 dans quatre des six premières courses de l’année.

«Haas a eu une journée vraiment difficile avec leurs problèmes, mais ils avaient néanmoins l’air assez compétitifs étant donné qu’ils venaient de sauter pour faire une demi-heure de course en FP2.

«Ce sera difficile, mais néanmoins c’est toujours agréable de faire le tour de Spa. Nous avons essayé différentes configurations aujourd’hui pour essayer d’obtenir un peu plus de vitesse en ligne droite – certaines ont été bénéfiques, d’autres non. Je pense donc que nous avons une bonne compréhension pour demain pour collecter les données et en tirer le meilleur parti. »

De la pluie est prévue pendant la course de dimanche et c’est une perspective que Russell apprécie.

« Nous aimerions voir un peu de pluie pour mélanger les choses – je pense que cela nous donnerait une demi-chance d’obtenir un bon résultat si nous pouvons le maximiser », a-t-il ajouté.

« Mais nous devrons tirer le meilleur parti de toutes les conditions qui nous attendent et je serai prêt à le faire. »

