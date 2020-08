Le sport automobile moderne se résume essentiellement à la poursuite de la vitesse maximale avec la plus grande sécurité, cette dernière ayant toujours la priorité sur la première, quelles que soient les circonstances.

Il n’en a pas toujours été ainsi, comme en témoignent les photographies de pilotes pionniers se bousculant pour la tête des manches de chemise et des casquettes en tissu. Pas plus tard que les quatre-vingts pieds du conducteur ont été placés devant la ligne de l’essieu avant pour minimiser l’empattement.

À l’époque, HANS était un comédien allemand plutôt ringard tandis que les halos étaient arborés par des chœurs angéliques. Les extincteurs de produits de supermarché ont été jugés suffisants pour combattre même les plus grands incendies. Trop de chauffeurs ont péri après que les équipements de lutte contre les incendies se soient avérés défectueux ou que les maréchaux mal formés, souvent vêtus de vêtements décontractés ou d’imperméables, aient été incapables de combattre les flammes.

Si un minimum de progrès a été réalisé à la suite des campagnes de Jackie Stewart dans les années 70, la sécurité a été difficile à vendre jusqu’en 1994. La mort de Roland Ratzenberger et d’Ayrton Senna plusieurs jours consécutifs à Imola a changé la F1 pour toujours.

Tout à coup, la course automobile a fait face à une crise existentielle, les gouvernements menaçant d’interdire le sport sur leur sol. Les constructeurs ne souhaitaient plus être liés au sport automobile et à ses risques inhérents. Les équipes et les fournisseurs craignaient des litiges du type de l’équipe Williams de Senna pendant 11 ans avant que les membres de l’équipe ne soient acquittés.

À la demande pressante de Stewart, la sécurité de la F1 est sortie de l’âge sombre Les télédiffuseurs ont menacé d’annuler les contrats de peur d’offenser les téléspectateurs – la mort de Senna était considérée comme la plus publique de l’histoire, même si le conducteur est officiellement décédé à l’hôpital – tandis que les sponsors ont cherché des clauses de sortie de peur leurs biens et services étaient entachés d’association avec ce passe-temps mortel. Les décès dans d’autres séries prestigieuses telles que l’IndyCar, les courses d’endurance et le rallye ont encore augmenté les pressions.

S’il serait malhonnête de suggérer que la FIA, en tant qu’organisme de réglementation du sport, avait auparavant été cavalière dans son approche de la sécurité, le fait est que la recherche sur la sécurité était et reste terriblement coûteuse. Le sport était alors efficacement géré par des blazers bien intentionnés et largement financé par des adhésions, il n’y avait donc aucun moyen pour la FIA d’avoir le financement nécessaire pour une recherche complète sur la sécurité. De plus, une sorte de «mentalité de la Seconde Guerre mondiale» envers la mort persistait, en particulier parmi les adeptes plus âgés du sport.

Cependant, les explosions d’audience télévisuelle à travers le monde et les ventes (controversées) des droits commerciaux de tous les championnats de la FIA au tournant de ce siècle ont fourni à l’instance dirigeante des fonds pour entreprendre des recherches sur la sécurité.

Le premier projet majeur était les attaches de roue (1998), suivies par HANS (2003) et les panneaux de visière – ce dernier à la suite de l’accident de Felipe Massa en 2009 au Hungaroring, lorsque le pilote Ferrari a été frappé par un ressort capricieux. Le halo, introduit en 2018, est la plus récente innovation visible en matière de sécurité. Cependant, les voitures et les circuits intègrent d’autres innovations discrètes ou invisibles qui ont élevé les normes à des niveaux inimaginables à l’époque de Stewart.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

De par sa nature, le sport automobile ne sera jamais sûr à 100%. Mais c’est l’objectif ultime de la FIA. Jusqu’à la fin de 2017, les études de sécurité étaient en grande partie financées par la Fondation FIA et l’Institut FIA – créé via la vente des droits commerciaux – mais par la suite, l’instance dirigeante sous le président Jean Todt a lancé le FIA ​​Innovation Fund (FIF) en utilisant le produit de la vente de 1%. participation dans le titulaire des droits commerciaux.

Le crash de Massa en 2009 a conduit à des casques de protection plus résistants: à partir d’une subvention initiale de 45 millions d’euros fournie par l’administration Todt, le FIF détient désormais 63 millions d’euros en réserve et a financé 25 projets d’une valeur supérieure à 20 millions d’euros, la sécurité du sport automobile et les activités connexes représentant un quart (en valeur) des projets approuvés à ce jour. Ces contributions complètent le financement permanent de la Fondation FIA et de l’organe directeur lui-même.

Le Département Sécurité de la FIA est dirigé par son directeur, l’ingénieur expérimenté du sport automobile Adam Baker, anciennement responsable de la piste et des essais chez BMW Motorsport. Il rapporte directement à Peter Bayer, secrétaire général du sport de la FIA, avec une nomination récente étant celle de Tim Malyon, un ancien ingénieur de Sauber et -Red Bull avec une expérience en Formule E et DTM maintenant responsable de la recherche sur la sécurité.

En plus de cette richesse d’expertise interne, le département Sécurité consulte régulièrement des groupes de travail de l’industrie, des spécialistes des accidents et des organismes tels que la Grand Prix Drivers Association, et surveille et analyse tous les accidents mortels et graves dans le sport automobile mondial via le World Accident de la FIA. Base de données. Il travaille également en étroite collaboration avec le groupe de travail industriel de la FIA récemment fondé.

Le groupe de travail de l’industrie, géré par le Département de la sécurité de la FIA et relevant de la Commission de la sécurité de la FIA, comprend plus de 50 membres issus de fabricants de casques et de vêtements de course, de spécialistes de la sécurité des circuits, de fournisseurs de systèmes d’alimentation et d’électronique, de sociétés de technologie appliquée, de fabricants de moteurs et de fabricants connexes, et le Cranfield Impact Center, une émanation de l’université du même nom.

Les protocoles de la FIA exigent que les autorités sportives nationales (ASN) déclarent tous les accidents mortels dans leurs régions respectives, que ceux-ci se soient produits lors d’épreuves de championnat du monde régies par la FIA ou au niveau national ou local, fournissant à leur tour au Département de la sécurité une large base de données.

Le Halo a fait l’objet de tests approfondis Les résultats sont régulièrement examinés par le Groupe d’étude des accidents graves de la FIA – présidé par Todt et comprenant les chefs de toutes les commissions sportives de la FIA et des départements sportifs / techniques de la FIA. Une fois approuvés, le (s) président (s) de commission approprié (s) – c’est-à-dire F1, Monoplace, WRC, WEC, etc. – s’engagent à mettre en œuvre les conclusions et les mesures correctives dans leurs championnats respectifs, généralement via des amendements aux clauses réglementaires.

«L’objectif de ce Groupe est à terme de réduire les risques d’accidents», déclare Gérard Saillant, président de la Commission médicale de la FIA et vice-président de la SASG, «et en cas d’accident, de réduire les conséquences physiques pour les personnes concernées.»

Le SASG travaille en collaboration avec le groupe de travail de recherche de la FIA, qui évalue les mesures de sécurité pour compléter le travail de la commission de sécurité – dirigée par l’ancien directeur technique de Williams Sir Patrick Head – qui présente des recommandations au Conseil mondial du sport automobile, l’organisme de réglementation suprême de la FIA. .

Saillant souligne que le rôle de la Commission de la sécurité est d’ordre réglementaire, étant «La dernière étape avant le Conseil mondial du sport automobile. Le SASG est plus «sur le terrain» et travaille en liaison avec divers groupes de recherche au sein de la FIA. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

À la suite d’une réunion en mars, la SASG a récemment publié les résultats de 28 accidents graves et mortels survenus en course sur circuit en 2019, tels que rapportés par l’ASN dans chaque pays. Bien que nous ayons demandé une liste d’accidents, la politique de la FIA est de ne pas divulguer des détails individuels en raison de certaines sensibilités. Cependant, il ressort clairement des recommandations qui ont suivi en mai de cette année que la recherche et l’analyse de chaque ensemble de circonstances ont été diligentes.

Hubert a été tué dans un accident lors de la course du long métrage Spa F2 de l’année dernière Bien que cela ne soit pas spécifiquement mentionné dans les recommandations de la SASG, il est évident que l’accident de F2 il y a un an ce week-end à Spa-Francorchamps, a coûté la vie à Anthoine Hubert et laissé Juan Manuel Correa gravement blessures aux jambes, a été étudié. Comme indiqué ici, la FIA a constaté qu’aucun pilote individuel n’était responsable – bien qu’un pneu dégonflé [thought to have been punctured by debris from an earlier incident] sur une autre voiture a déclenché l’accident – fait partie de l’étude. La chute de voltige F3 d’Alex Peroni à Monza une semaine plus tard, dans laquelle il a subi des blessures au dos, est un autre candidat probable pour cette analyse.

Les études de la FIA couvrent toutes les catégories allant du karting aux séries à cockpit fermé telles que les voitures de tourisme et le rallycross aux événements sur route fermée tels que le rallye et le cross-country et toutes les formules monoplaces. Les recommandations qui s’appliquent à ces derniers sont détaillées ci-dessous. La FIA n’a pas indiqué quelles mesures ont découlé de quels incidents; de même, il n’y a aucune suggestion implicite que des accidents spécifiques ont entraîné certaines des mesures.

Les recommandations de la FIA incluent les éléments suivants pour les voitures monoplaces:

Confinement des débris: atténuez et / ou prévenez les débris des voitures lors d’accidents grâce à des solutions d’attache et de conception.

Structure de sécurité passive et cellule de survie: examen des structures d’impact avant et latéral en ce qui concerne l’absorption d’énergie, les performances directionnelles et la compatibilité avec l’impact d’une voiture à l’autre. Ce processus est en cours pour la Formule 1/4 / E, avec des solutions pour la Formule 2/3 incorporées dans les prochaines mises à jour de la voiture.

Conception et fixation de l’aile avant: examen de la conception et des systèmes de fixation aile-nez pour atténuer la perte d’assemblages. Déterminez si les futures voitures pourraient incorporer des conceptions d’ailes avec des points de «défaillance contrôlée».

Conception de l’appui-tête – Modifiez la conception et les spécifications pour augmenter la robustesse de la rétention et augmenter la probabilité que l’appui-tête reste en place pendant l’impact.

Panneau anti-intrusion avant – Après le succès des mises à niveau des voitures actuelles, dernière spécification des panneaux à incorporer dans les voitures de nouvelle génération.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Les éléments suivants sont également à l’étude pour toutes les catégories:

Systèmes de sécurité électroniques: Réduisez la notification des conducteurs s’approchant de la scène d’un incident, avec deux étapes proposées: une étape initiale pour améliorer la notification des conducteurs et le déploiement de systèmes de triage avancés, intégrant la génération automatisée d’un drapeau jaune, une notification directe de voiture à voiture coordonnée réduction de puissance.

Des hommages ont été rendus à Hubert avant les systèmes de surveillance de la pression du Grand Prix de Belgique de l’année dernière: déjà utilisés dans les séries seniors, à déployer dans des catégories supplémentaires.

Les autres changements opérationnels potentiels examinés comprennent:

Neutralisation de la course: Développement d’un système de rassemblement embarqué pouvant être installé et retiré des voitures lors d’événements.

Impact de barrière à faible angle: norme de barrière de sécurité FIA pour prévoir des angles d’impact compris entre zéro et 20 degrés.

«Comme pour tous les travaux d’enquête sur les accidents, nos conclusions relatives aux courses sur circuit constituent la base d’une série d’initiatives techniques et opérationnelles, à la fois pour prévenir les accidents graves et pour en atténuer les conséquences.» Dit Baker.

Il est clair que toutes les recommandations ne peuvent pas être intégrées immédiatement, et ici les philosophies du «prochain changement de réglementation» ont été adoptées. Cependant, Baker souligne que 98% des accidents mortels dans le sport automobile contemporain se produisent au niveau amateur, les facteurs contributifs les plus communément identifiés indiquant la nécessité d’améliorer la formation des commissaires et la neutralisation des courses (course sur circuit). Ce sont des éléments humains.

Todt a juré de ne pas céder dans sa quête d’un sport automobile plus sûr.Clairement, la sécurité du sport automobile a progressé à pas de géant depuis les jours de croisade de Stewart, avec des rapports, des analyses et des simulations fournissant les pierres angulaires de ce qui sera toujours un travail en cours, une quête sans fin qui ne pourrait pas. exister sans une culture de la sécurité d’abord à tous les niveaux et, surtout, un financement généreux provenant de la vente des droits commerciaux de la FIA à divers championnats – la F1 étant de loin le plus grand bienfaiteur.

Todt, qui préside un portefeuille comprenant le sport automobile d’une part et la mobilité (transport routier) d’autre part, croit fermement que la sécurité du sport automobile et la sécurité routière sont liées de manière symbiotique en ce que les leçons tirées d’une discipline peuvent (et doivent) être appliquées à l’autre. , et vice versa.

«Pour moi», a-t-il déclaré à . dans une interview exclusive plus tôt cette année, «si nous pouvons le rendre plus sûr, les circuits plus sûrs, les courses automobiles plus sûres, il n’y a pas [let-up] de ce côté. Cela ne suffira jamais. Peut-être la différence, il faut optimiser davantage [in] course automobile, non seulement sur la sécurité mais aussi sur la technologie, pour [relevance] sur la mobilité. Sur la sécurité routière, les voitures de route, peu importe.

«Je ne pense pas que même les constructeurs puissent maintenant se permettre de se lancer dans la course automobile si cela n’est pas lié à d’autres conséquences», a ajouté Todt, l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière.

Bien que la FIA se concentre toujours sur les principales catégories du sport automobile, il ressort clairement de la profondeur et de l’ampleur des recherches entreprises par le Département de la sécurité de la FIA que l’instance dirigeante ne néglige aucun effort dans sa mission incessante de zéro décès dans toutes les catégories de ce qui est par définition une activité extrêmement dangereuse. Il est, cependant, incommensurablement plus sûr qu’à l’époque de Stewart et destiné à être encore plus sûr à l’avenir.

RacingLinesParcourir toutes les colonnes RacingLines

Partagez cet article . avec votre réseau: