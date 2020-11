La catégorie est en compétition à Austin et cherche à le faire à Miami

Trump et Biden ont des points de vue très différents sur l’environnement

Aujourd’hui, mardi, se déroulent les élections présidentielles aux Etats-Unis dans lesquelles il sera décidé si Donald Trump continue à occuper ses fonctions de président ou s’il sera remplacé par Joe Biden. Le résultat final peut avoir des conséquences différentes pour la Formule 1 et ses intérêts dans le pays.



Il est vrai que le président est soumis au Congrès et au Sénat, mais dans ces élections une grande partie du premier et 35% du second seront renouvelés. D’un autre côté, chaque État a son propre gouvernement, qui a également un pouvoir de décision dans sa Constitution et celle du pays.

La Formule 1 a actuellement rendez-vous à Austin, en particulier sur le Circuit des Amériques, bien que ce 2020 ait été annulé en raison du coronavirus. Cependant, le désir de Liberty Media d’amener la classe reine à Miami en 2022 n’est pas un secret.

À partir de cette base, le maire d’Austin, Steve Adler, appartient au parti démocrate, Biden lui-même, tandis que le Miami-Dade, Carlos A. Giménez, fait partie du républicain et soutient de manière fiable une course dans la ville. Quant aux gouverneurs, la Floride et le Texas sont républicains.

La Formule 1 est un sport qui a une forte empreinte carbone, même si elle a été réduite ces dernières années et l’objectif est de la ramener à zéro d’ici 2030. Cela pourrait jouer contre eux si Biden et les démocrates remportent les élections. Le candidat a promis une transition dans l’industrie pétrolière, éliminant les subventions aux carburants, l’efficacité énergétique et cherchant à réduire la consommation d’électricité.

Une position totalement opposée est celle de Trump, puisque l’environnement ne fait pas du tout partie de ses préoccupations. Le toujours président des États-Unis est aussi un amateur de voitures et en possède comme la Mercedes-Benz SLR McLaren, la Lamborghini Diablo ou la Ferrari F430.

La gestion de la pandémie par l’élu aura également des conséquences. Biden opterait pour une position plus contrôlante en rendant le masque obligatoire et en faisant passer la santé avant l’économie. Cependant, Trump exclut l’utilisation du masque et place l’économie au-dessus. Avec différentes mesures, l’évolution du coronavirus sera également différente. Plus les chiffres sont bons, plus tôt la Formule 1 pourra revenir en Amérique.

Quant au GP de Miami, son principal promoteur, Tom Garfinkel, PDG et président des Miami Dolphins de la NFL a montré à plusieurs reprises son soutien à la lutte contre le racisme. Malgré cela, Trump n’a pas entravé les plans de cette course pour le moment.

Dans la grille de Formule 1, il y a aussi des positions qui ont été révélées. Le plus clair est celui de Lewis Hamilton. Le Britannique s’est prononcé contre Trump à de nombreuses reprises et a appelé ces derniers jours à voter pour Biden. En revanche, Gene Haas, propriétaire de Haas, est un électeur manifeste pour le républicain.

Donc, quel que soit le vainqueur de ces élections, il y aura des avantages et des inconvénients pour la Formule 1, même s’ils seront totalement différents selon que le président Trump ou Biden est nommé.

