Ses turbines ne sont alimentées que par l’esprit de Noël

Le coffre offre une capacité de chargement de cadeaux illimitée

Le concept de traîneau Lexus HX est un prototype qui met à jour le traîneau traditionnel utilisé par le Père Noël pour livrer les cadeaux des tout-petits le jour de Noël.



Comment est-il capable Père Noël parcourir le monde en une seule nuit chargé de cadeaux avec juste l’aide d’un traîneau et de ses rennes? Je reconnais que cette question a occupé une grande partie de mes pensées de Noël pendant mon enfance. Bien sûr, il aurait été plus facile de répondre s’il était également connu sous le nom de Père Noël alors aurait eu le Concept de traîneau Lexus HX.

C’est un prototype créé par la marque japonaise qui cherche à faciliter le travail du bon vieux père Noël. Cela semble certainement plus rapide que les traditionnels renne et il a également un coffre de dimensions considérables pour transporter la charge. Combien de litres? Selon Lexus, ils sont infinis.

Il Concept de traîneau Lexus HX il est totalement respectueux de l’environnement. Électrique, hybride? Rien de cela. Les turbines en charge de l’alimenter sont alimentées par l’esprit de Noël, quelque chose qui ne devrait manquer dans aucune maison à ces dates malgré la complexité de l’année 2020 a été presque consommée.

Le Père Noël va également gagner en confort pendant sa nuit la plus chargée, et c’est que le Lexus HX Sleigh Concept a un cache-cou pour les sièges. Le point technologique est mis par Écran de 25 pouces inclus dans l’habitacle et un système audio Mark Levinson pour écouter des chants de Noël à plein volume.

Lexus a même pu en récupérer Déclarations du Père Noël Avant que ce soir ne commence “Je suis un homme simple, mais le vieux traîneau n’est plus très raffiné. Il était temps de mettre à jour mon mode de transport pour aider à livrer les jouets à tous les enfants de ma liste le plus efficacement possible. Le concept Lexus HX Sleigh ne l’a pas fait. il aurait pu arriver à un meilleur moment. Mme Noel est également ravie de le conduire.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard