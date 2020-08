Lewis Hamilton a augmenté son avance au Championnat du monde à 47 points avec une autre victoire dominante à, pour les fans, un Spa-Francorchamps frustrant sec et ensoleillé.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix de Belgique qui était un instantané parfait de la saison 2020 jusqu’à présent.

Lieu différent, même résultat

Semble familier? 😬 #BelgianGP 🇧🇪 # F1 pic.twitter.com/nai1rRGzR0 – Planet F1 (@ Planet_F1) 30 août 2020

Nous avions de grands espoirs pour cette course, comme toujours à Spa. Dès le début de la semaine, lorsque les prévisions météorologiques ont eu de la pluie tous les trois jours, il s’agissait de «mettre en marche».

Mais quand l’un des pilotes sur le podium – Max Verstappen, troisième – décrit un Grand Prix comme «ennuyeux, pas agréable», imaginez ce que cela a ressenti pour les fans.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Verstappen ont pris le départ 1-2-3 sur la grille et ont occupé les mêmes places pendant toute la course, prenant leurs places bien connues sur la tribune.

Alors, qu’est-ce qui a donné le sentiment de «même vieux, même vieux»? Eh bien, pas de pluie pour commencer. Ces nuages ​​sombres embêtants bouillonnaient à nouveau mais ne menaçaient jamais de déposer leur contenu sur la piste.

Et puis il y avait les problèmes de pneus. Tous les trois premiers soignaient leur caoutchouc dans les phases finales, clairement conscients des crevaisons qui ont pimenté le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais vous avez toujours eu le sentiment qu ’« ils ne laisseront pas cela se reproduire, sûrement ».

Fair play à Mercedes et Hamilton. Ce n’est pas leur problème qu’ils soient tellement meilleurs que les autres et que les autres doivent relever le défi.

À moins que l’interdiction des «modes de fête» ne fasse une différence significative lors de son introduction la semaine prochaine – et vous pensez que ce ne sera probablement pas le cas – alors une autre procession peut être attendue à Monza.

Bottas a-t-il été surpris en train de faire la sieste?

Valtteri Bottas a-t-il fait un signe de tête lors de la réunion d’avant-course de Mercedes? Il y avait une instruction qui semblait l’avoir échappé.

«J’ai une poussée?» le Finlandais a demandé à son ingénieur au sixième tour alors qu’il chassait Hamilton. «Nous avons convenu de ne pas l’utiliser les uns contre les autres», a-t-il répondu, incitant Bottas à rétorquer «Je n’ai jamais entendu ça».

En fin de compte, Bottas n’allait jamais battre le champion du monde à Spa. Pourtant, le fait qu’il ait été rapidement remis dans sa boîte quand il avait envie d’en faire un morceau était le dernier signal – pas qu’il en faille vraiment besoin – de la hiérarchie chez Mercedes.

Essentiellement, Bottas n’est plus dans le combat pour le championnat du monde, pas plus que Verstappen, ce qui a peut-être incité ses commentaires défavorables immédiatement après la course.

C’est simplement une marche imparable vers le titre n ° 7 pour Hamilton et la façon dont son équipe a annulé le combat avant même que 15% de la course ne soit terminée a montré que Mercedes le savait aussi.

Cuisson au gaz-ly

Un pilote mérité du jour était Pierre Gasly, dont la résurgence impressionnante s’est poursuivie avec une autre performance étincelante à Spa.

La course avait besoin d’être éclairée et la stratégie adoptée par AlphaTauri et Racing Point pour Gasly et Sergio Perez a respectivement aidé à cet égard. Aucun des deux pilotes n’est tombé sous la voiture de sécurité après l’accident impliquant Antonio Giovinazzi et George Russell et après cela, ils ont été assez rapides pour se frayer un chemin vers les points.

Gasly a terminé P8 après avoir commencé P12 et a roulé avec brio, un an après le week-end le plus horrible imaginable où son ami Anthoine Hubert a été tué dans un accident de FP2 alors que le Français acceptait également d’être rétrogradé de l’équipe Red Bull.

Il aurait été facile pour Gasly d’abandonner, ou à tout le moins d’accepter qu’il avait raté sa chance de devenir un pilote de premier plan.

Cependant, il a fait preuve d’un caractère remarquable pour produire une série de performances formidables en 2020 qui ont vraiment attiré l’attention et à l’âge de 24 ans, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant qu’une autre occasion ne se présente pour Gasly de tirer le meilleur parti de son énorme potentiel.

Ferrari face à la misère de Monza

S’il y a un point positif pour la Scuderia à l’approche du Grand Prix d’Italie la semaine prochaine, c’est qu’il n’y aura pas de tifosi dans les tribunes pour assister à ce qui ressemble à une autre humiliation.

Si les fans avaient été là, vous pourriez imaginer les mouchoirs blancs – ou rouges – agités comme des supporters du Real Madrid lorsque leur équipe joue mal au stade Bernabeu.

L’année dernière en Belgique, Ferrari a bloqué la première ligne de la grille et Charles Leclerc a remporté la course, déclenchant une série de trois victoires consécutives en septembre pour l’équipe. Mais c’était avant que la FIA ne trouve quelque chose qu’elle n’aimait pas dans son moteur.

Cette fois, Sebastian Vettel et Leclerc étaient en concurrence avec Williams et Alfa Romeo, se retrouvant dépassés par l’ex-pilote Ferrari Kimi Raikkonen dans essentiellement une voiture cliente avec l’un de leurs propres moteurs à l’arrière et se retrouvant en P13 et P14.

Les deux pilotes semblent désormais être passés par l’étape «déçus» et avoir un air résigné à leur sujet, sachant qu’ils ne peuvent rien faire pour couvrir les échecs d’une équipe qui semble reculer tandis que les autres autour d’eux s’améliorent.

Un homme a cependant eu un pire après-midi. Carlos Sainz a non seulement dû regarder toute la course depuis le garage après qu’un problème d’échappement dans sa McLaren l’ait empêché de se rendre sur la grille, il l’a fait en sachant qu’il conduirait pour Ferrari l’année prochaine.

Pas étonnant que sa tête soit inclinée.

Renault trouve son identité

Nous attendions que Renault organise enfin un week-end de course complet et il est finalement arrivé à Spa, car ils ont impressionné ces trois jours.

Avec des voitures préparées pour la vitesse en ligne droite, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont terminé P4 et P5 et dans un ou deux tours, l’Australien aurait sûrement rattrapé et dépassé Verstappen dont les pneus étaient dans un état pire.

Sur cette base, et maintenant nous savons ce qu’ils font de mieux, Renault devrait être dans le mix pour potentiellement même un podium à Monza la semaine prochaine.

L’histoire du patron de l’équipe Cyril Abiteboul devant se faire tatouer si Ricciardo remporte une place parmi les trois premiers fait le tour depuis des semaines maintenant – il serait sûrement ravi, cependant, si cela pouvait enfin être mis au lit une fois pour toutes. .

Jon Wilde

