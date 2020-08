Transcription complète des trois meilleures conférences de presse après les qualifications pour le Grand Prix de Belgique, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1 2020, à Spa-Francorchamps.

Avec le vainqueur de la pole Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), troisième.

Suivre les interviews réalisées par Paul Di Resta

Q: Lewis, je pense que quiconque regarde cette session penserait simplement que vous êtes à un autre niveau. Très dominant, comment vous êtes-vous senti?

Lewis Hamilton: Oui, aujourd’hui une session très, très propre. Chaque tour allait de mieux en mieux. Nous avons fait un excellent travail en arrière-plan. C’est un pôle très important pour moi car je me suis réveillé avec la plus triste nouvelle de la mort de Chadwick. C’est une année si lourde pour nous tous et cette nouvelle m’a vraiment brisé. Ce n’était pas facile de se recentrer en arrivant aujourd’hui avec cela accroché à mon cœur, mais j’étais comme «je veux aller là-bas et conduire à la perfection». Ce qu’il a fait pour notre peuple, ce pour quoi il a fait… ce super-héros montre à tous ces jeunes enfants que c’est possible. Il était une lumière si brillante. Nous portons donc cela pour toujours.

Q: Je pense que le plus grand respect va à votre concentration, Lewis. Tout le monde cherchait des remorques, vous étiez juste à l’avant très confiant dans le travail que vous deviez faire personnellement et c’est ce que vous avez fait.

LH: Oui, j’ai étudié cela et bien sûr, il y a eu des moments où nous avons dû essayer de nous faire remorquer. Vous avez ces trois sections difficiles où vous avez la ligne droite dans la première section, ce qui est assez simple, mais obtenir le niveau de l’aile droite ici n’est pas si facile et certains, comme vous pouvez le voir, sont vraiment rapides dans le premier et dernier secteur mais pas si bon dans le secteur intermédiaire. Nous ne sommes pas les plus forts, je dirais dans le premier et le dernier, mais le milieu est vraiment, vraiment fort et je pense que pour moi ce week-end, c’était mon choix de sortir premier ou deuxième de Valtteri et j’ai choisi de partir premier. Je voulais juste être dans l’air pur, ne pas avoir à m’inquiéter des gens qui me précèdent, avoir un écart dans le dernier virage, me demander si c’est quatre ou huit secondes d’écart – parce que vous êtes toujours remorqué par quelqu’un à sept ans. quelques secondes derrière et je ne voulais rien sur mon chemin, donc ça a parfaitement fonctionné je pense.

Q: Et conduire ces voitures autour de Spa? Ça doit être assez spécial?

LH: Oh mec, c’était incroyable. Cette session, comme je l’ai dit, allait de mieux en mieux mais ça a vraiment appris à exploiter … la piste est un peu différente de quand vous la conduisiez, dans le sens des zones de ruissellement, donc vous pouvez vraiment prendre le gaz beaucoup plus tôt. Il est en fait important de se concentrer sur les sorties par ici. Je n’ai commis aucune erreur sur aucun de mes tours, mais le premier tour de la Q3 était un as et je pensais « il n’y a probablement aucun moyen que je vais battre cela » mais le virage 1 a probablement été une faiblesse pour moi ces derniers. ans, je suis devenu de plus en plus fort là-bas et j’ai vu que j’étais sorti du virage 1 et puis j’ai continué à biper tout au long du tour, donc c’était un très, très, très, très bon tour donc je suis content de ça .

Q: Valtteri, c’était ton anniversaire hier, tu as eu une très bonne séance mais on aurait dit que tu avais du mal dans le virage 1 et à partir de là, dans le tour, tu n’avais tout simplement pas l’avantage sur Lewis?

Valtteri Bottas: Oui, le virage 1 était un peu incohérent. Je pense que nous avons eu la voiture juste là, juste en Q1 (sic) dans la première manche, les pneus étaient trop froids ou quelque chose comme ça au début du tour, donc j’ai eu un petit blocage. La première manche était là. La deuxième manche était en fait plutôt bonne dans l’ensemble, donc je ne sais pas vraiment pourquoi l’écart avec Lewis [is big]. Je ne suis pas trop dérangé, car je sais que la deuxième place est un bon point de départ ici. Cela devrait être une course intéressante dans le virage 5.

Q: J’allais dire que le sillage ici est important et que si vous pouvez vous y glisser avant Eau Rouge, il y a des avantages au-dessus. Plus important encore, vous devez battre Lewis demain pour vraiment penser au championnat, n’est-ce pas?

VB: Oui, bien sûr, je dois attaquer si je veux toujours garder les espoirs de titre là-bas. Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini et je vais certainement y aller. Le premier tour est une belle opportunité car ici la course est toujours plutôt bonne. Je sais déjà qu’il y aura des occasions de le faire.

Q: Max, alignant P3, je suppose que vous serez satisfait de cela à l’entrée de la séance mais de rater de peu un centième à la fin du tour et je vous ai entendu dire que vous aviez de l’énergie qui vous laissait juste au fin de ça?

Max Verstappen: Oui, pour nous dans l’ensemble, ce week-end a été très positif jusqu’à présent. Nous sommes venus ici et nous avons pensé que cela allait être vraiment difficile pour nous et en fait être P3 et si proche de Valtteri. Bien sûr, nous sommes encore une demi-seconde à Lewis, mais je pense que dans l’ensemble, je peux être très satisfait de cela. Le tour était correct. J’ai peut-être un peu manqué d’énergie, mais bien sûr, elle est répartie sur tout le tour, donc c’était probablement le moyen le plus rapide d’obtenir le temps au tour, donc très heureux, une bonne journée et beaucoup d’opportunités pour demain.

Q: Pensez-vous pouvoir combattre la Mercedes sur le sec ou allez-vous faire une danse de la pluie demain matin pour essayer d’avoir un temps mitigé là-bas?

MV: Je ne sais pas. Bien sûr, si vous regardez la différence de temps au tour avec Lewis, je ne pense pas que nous puissions soudainement commencer à le combattre. Ici, on ne sait jamais, comme vous l’avez dit, avec la météo aussi, j’espère que cela entrera en jeu, cela rendra la tâche un peu plus difficile pour tout le monde, et c’est un peu plus amusant aussi, surtout sur cette piste. S’il y a un peu de temps, c’est très amusant.

Conférence de presse

Q: Lewis, quel tour, quelle session. C’est une marge importante sur tout le champ. Où avez-vous trouvé le temps?

LH: Je pense que c’était juste un peu partout. En fin de compte, l’équipe a fait un excellent travail ces deux derniers jours – il suffit de chronométrer, comme vous l’avez vu, de se montrer devant tout le monde à la fin. C’était bien d’avoir une ligne directe claire devant moi et de travailler autrement sur les réglages. Avec les ingénieurs, nous nous poussons constamment à nous améliorer. Ce n’est pas une chose facile à faire et continuer à élever la barre, mais je pense que nous avons fait un très bon travail ce week-end avec les gars ici et les gars de l’usine, donc un grand merci à eux. Et sinon, il s’agissait simplement de se concentrer, d’étudier le tour et ensuite d’exécuter. Ce doit être l’une des séances de qualification les plus propres que j’ai jamais eues. Chaque tour était parfait. Pas d’erreurs, pas de vrais problèmes. La Q3 est toujours difficile parce que vous voulez obtenir le premier tour et le premier tour était génial et je pensais que c’était à peu près un tour parfait et ensuite j’ai réussi à sortir et à en trouver un peu plus dans quelques autres domaines. C’était bien d’avoir cet écart, ces six dixièmes dans les premiers tours, puis je pourrais vraiment explorer le prochain et essayer de prendre encore plus de risques. Ouais, une sensation phénoménale de conduire sur cette piste, car c’est incroyable à quelle vitesse elle est devenue.

Q:… et 1,3 seconde plus vite que l’an dernier également.

LH: Encore une fois, c’est l’évolution de nos voitures, de la technologie et de l’évolution de nos ingénieurs qui continuent de s’élever. Ils deviennent simplement plus intelligents et plus efficaces chaque année. Je disais en bas, ce n’a pas été une journée facile pour le monde. Notre super-héros, un super-héros est mort la nuit dernière, donc cela me pesait vraiment lourd aujourd’hui, alors j’étais tellement motivé à offrir une bonne performance aujourd’hui afin que je puisse la dédier à Chad qui était vraiment, vraiment chanceux d’avoir pu le rencontrer une fois et dites-lui à quel point il était génial. Parce que pas tous ces… Je me souviens que quand j’étais enfant, Superman était le héros. Cela ne me ressemblait pas mais je pensais toujours que Superman était le meilleur. Et donc, quand Chad est devenu le roi, quand il est devenu un super-héros à Wakanda, c’était un jour si spécial pour tant de gens parce que je sais que les jeunes enfants, comme moi, pourront maintenant l’admirer et voir que c’est possible de pouvoir faire ce qu’il a fait. Alors celui-ci lui est dédié.

Q: Valtteri, vient à vous. On aurait dit que vous poursuiviez légèrement la voiture pendant cette séance. Comment était-ce pour vous à la fin du troisième trimestre?

VB: Ce n’était pas trop mal. Je dirais que la pratique 3 était OK, juste les deuxièmes manches, je pense que j’avais du trafic ou quelque chose comme ça, donc je n’ai pas fait de tours vraiment propres, mais ensuite en qualifications, tout se sentait plutôt bien. Juste la première manche en Q3, j’ai eu un verrouillage dans Turn One. Je ne pense pas avoir suffisamment chauffé mes pneus dans l’avant-tour. Donc, à la fin, c’était à la deuxième manche. Je savais que tout était encore possible, et c’était un tour propre. Ce n’était peut-être pas le meilleur virage mais c’était correct et sinon, le tour était beau et propre et j’avais vraiment l’impression de repousser les limites. De toute évidence, un petit écart. Je ne sais pas encore pourquoi mais Lewis a fait du bon travail aujourd’hui. Je ne suis pas trop dérangé car je sais que la deuxième place est une assez bonne place. C’est toujours une course intéressante dans le virage cinq. Alors, dans l’attente de demain.

Q: Beaucoup de choses vont se reposer sur ce premier tour demain. Combien pouvez-vous prévoir?

VB: Bien sûr, vous pouvez planifier quelque chose, mais à la fin, chaque départ est toujours différent. Bien sûr, nous examinons tous les autres départs ici les années précédentes et essayons de tirer des leçons et de nous préparer à toute situation – mais vous devez également y aller avec instinct. Nous allons essayer de trouver un moyen de rendre les choses intéressantes.

Q: Max, si proche de Valtteri aujourd’hui, qu’est-ce que c’était, un centième de seconde? Avez-vous été surpris d’être aussi proche d’une Mercedes par ici?

MV: Je ne sais pas. Je pense que dans l’ensemble, ce week-end a été très positif, je pense. Nous nous attendions à venir ici avec les longues lignes droites par ici, ce ne sera jamais le plus facile pour nous mais je pense que nous avons réussi à trouver un bon équilibre sur la voiture tout de suite quand nous sommes arrivés ici, à partir de FP1, donc ça aide . Ouais, c’est un week-end positif. Je n’avais pas vraiment beaucoup à redire. Si je ne me trompe pas, c’est le plus proche que nous ayons été de Mercedes en qualifications, sur une piste où nous ne nous attendions pas à ce qu’elle parie comme ça – alors oui, très, très heureux avec ça. Les qualifications se sont plutôt bien déroulées. Il s’agissait, pour nous, eh bien, d’essayer d’avoir un peu de remorquage, d’avoir un peu de vitesse de pointe mais bien sûr, vous essayez de ne pas être affecté dans le secteur intermédiaire mais bien sûr tout le monde essaie d’obtenir ce remorquage. Donc, arriver à la dernière chicane pour préparer le tour et parfois je n’étais pas idéal, entrer dans le premier virage mais je pense qu’en Q3 c’était bien, et je pouvais faire mon tour comme je le voulais. Très heureux d’être de nouveau ici.

Q: Dans quelle mesure êtes-vous confiant pour la course? Vous avez été le plus rapide au deuxième essai hier.

MV: Oui, eh bien, plus d’un tour hier. Vendredi n’est que vendredi, comme vous pouvez le voir. Ce ne sera pas facile mais je vais bien sûr essayer de suivre et voir ce qui se passe. Et aussi, nous devons attendre et voir ce qui se passe. De plus, il faut attendre de voir ce que le temps va faire car, autour de Spa, on ne sait jamais s’il va être sec ou pluvieux.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines) Max, étant donné que le tour est de 7 km ici et compte tenu de la nature de puissance du circuit, à quel point êtes-vous surpris que l’écart soit si petit – environ une demi-seconde?

MV: Je pense qu’en général nous venons de passer un week-end très positif, donc nous trouvons un bon équilibre dans la voiture. Bien sûr, cela aide. Je pense que lors des qualifications, je n’étais pas si satisfait de l’équilibre de la voiture, de sorte que l’écart est probablement un peu plus grand, donc, oui, jusqu’à présent, un week-end positif.

Q: (Ben Hunt – Le soleil) Question à Lewis. Évidemment très émouvant, quand vous parliez, quand vous êtes sorti de la voiture, et juste à ce moment-là aussi. Je me demandais simplement, eh bien, vous pouvez nous dire quand vous avez rencontré Chadwick, et à quel point vous êtes resté en contact avec lui au cours de sa carrière et ainsi de suite. Il a évidemment eu un grand impact sur vous.

LH: Je ne le connaissais pas, je le connaissais. Je n’étais malheureusement pas en contact avec lui. J’aurais aimé avoir le privilège de cela. Nous nous sommes rencontrés à New York, pendant la Fashion Week, peut-être l’année dernière, ou peut-être l’année précédente. Nous étions au même dîner. Je l’ai aussi rencontré au Met Gala. Je pense que c’était la Met Gala Week, et j’ai eu l’occasion de le rencontrer à ce moment-là. Et je l’ai vu plusieurs fois pendant le reste de la nuit et nous avons fait la fête ensemble. Nous étions essentiellement sur la même table. C’était un scénario incroyable et je me souviens juste de lui avoir parlé. Mais je me souviens quand Black Panther est sorti et énorme, énorme fan de Marvel, alors savoir comment Hollywood a été pendant très, très longtemps et voir le premier héros noir, super-héros sortir, je pense que c’était juste … tout le monde était tellement fier . Pour vraiment représenter. Et encore une fois, je pense que tout cela en général, cette sous-représentation est une chose tellement courante et donc pouvoir voir quelqu’un le faire comme lui, et être une figure si puissante dans le monde des Avengers, tu sais, c’était incroyable . Un tel honneur et inspirant, comme je l’ai dit, les jeunes enfants. Je peux imaginer un jeune enfant levant les yeux et voyant qu’il est possible d’être un super-héros maintenant. Un jeune noir, comme je l’ai dit. Je pense que son héritage vivra toujours.

Q: (Edd Straw – The Race) Max, nous avons entendu à la radio quand on vous a dit à quel point vous étiez proche de l’époque de Valtteri, il y avait un peu de bruit frustré et je pense que vous avez dit que vous manquiez un peu d’énergie au fin du tour. Savez-vous quelle en était la raison? N’était-ce pas tout à fait le bon état de charge au début du tour, et pensez-vous qu’avec cela, cela vous aurait donné le peu de temps dont vous aviez besoin pour être deuxième?

MV: Non. Eh bien… je veux dire. Automatiquement tout au long des qualifications, je pense que vous restez un peu plus … comme plus longtemps à pleins gaz et bien sûr que vous essayez de gérer l’énergie tout au long du tour, mais je pense que c’était probablement le moyen le plus rapide dans le tour mais c’est juste toujours quand vous sortez de le dernier virage et puis vous sentez que le moteur n’accélère pas aussi vite que la normale parce que vous manquez d’énergie où vous l’utilisez probablement ailleurs, oui, c’est toujours ce sentiment, mais probablement quand je reviens et regarde les données c’est toujours le moyen le plus rapide mais c’est juste… ouais, un peu bizarre parfois.

Q: (Christian Menath – Motorsportmagazin.com) Une autre question pour Max: une demi-seconde semble grande en Formule 1 – comme un écart – mais comme nous l’avons mentionné plus tôt, c’est le circuit le plus long de l’année et à partir de la prochaine course, il y a une directive technique qui devrait réduire le mode fête des voitures à moteur Mercedes. Pensez-vous être en mesure de vous battre pour les pole positions à partir de là?

MV: Je ne le pense pas personnellement, mais si cela peut nous rapprocher un peu plus, ce serait bien, mais attendons de voir si cela va réellement arriver parce que je ne sais pas non plus.

LH: Certainement pas…. une demi-seconde plus de puissance que vous, c’est certain.

Q: (Scott Mitchell – The Race) Question aux deux pilotes Mercedes, en quelque sorte en ligne avec cette (dernière question): utilisiez-vous toujours le mode pleine puissance du moteur ici ou y avait-il une indication de le baisser légèrement par anticipation de cette nouvelle directive technique entre en vigueur?

VB: Ouais, nous utilisions le moteur normalement comme nous le faisons habituellement en qualifications. Comme nous l’avons vu tout le week-end, cela a été assez proche de Red Bull et même d’autres équipes du mélange. Nous n’avions pas l’impression de disposer d’une telle marge pour commencer à épargner. Tant que nous pouvons encore utiliser le pouvoir, nous pouvons aussi bien l’utiliser, car au final, oui, comme dans la question précédente, je ne pense pas que cela fera une énorme différence.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Lewis, nous avons vu beaucoup de pilotes essayer de se faire remorquer et se demander s’il fallait y aller. Max a dit qu’il ne sentait pas qu’il devait y aller, mais sur vos deux manches en Q3, vous étiez en tête du peloton. Qu’avez-vous ressenti et quelle en était la raison?

LH: Du week-end au week-end, Valtteri et moi avons le choix … un week-end c’est son choix de passer premier ou second et d’autres c’est le mien et ce week-end c’était mon choix et j’ai décidé de passer en premier et je voulais juste être dans le clair et ne pas avoir à reculer dans le dernier virage derrière les gens. Je voulais juste de l’air pur devant moi. Je pense que cela a fonctionné. Je pense qu’il y a potentiellement un petit gain à être dans la remorque, mais il y a également un danger potentiel d’être pris derrière quelqu’un, quelqu’un faisant une erreur et provoquant un drapeau jaune devant vous, de toutes sortes, alors je me suis juste assuré que j’étais à l’écart. cela pour que je puisse réaliser le meilleur tour que je pouvais faire.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines) Lewis, je ne peux m’empêcher de remarquer qu’après la cérémonie du podium avant de venir ici pour la séance médiatique, vous changez de combinaison. Quelle est la raison ou cela?

LH: Littéralement… eh bien, quand vous êtes dans votre costume, cette année encore plus, les combinaisons sont un peu plus épaisses et donc plus lourdes et vous transpirez pendant les qualifications. Je ne veux pas m’asseoir ici… Je sais que je pourrais changer mon haut, mais j’ai le temps de me changer complètement alors prends une serviette, essuie-moi et je mets des vêtements propres. Je me sens mieux si je suis finalement assis ici. Nous faisons cette conférence de presse, puis nous avons des médias à l’extérieur, au total une heure. Je préférerais simplement ne pas être assis dans ma sueur.

Q: (Scott Mitchell – The Race) Vite, pour les trois: pouvez-vous simplement parler du compromis entre la vitesse en ligne droite et le secteur deux ici parce que nous avons vu à quoi ressemble Ferrari… si vous vous trompez ou si vous avez si peu de puissance de leur moteur maintenant qu’ils doivent faire un énorme sacrifice? C’est la seule équipe, je pense, qui est plus lente cette année que l’année dernière.

MV: Eh bien, tout le monde, je pense, est allé plus vite que l’année dernière, mais ce n’est pas le cas en termes de temps au tour, donc…

LH: Quel sacrifice ont-ils fait?

MV: Eh bien, ce n’est jamais facile ici de trouver le bon niveau d’aile, mais oui, vous pouvez choisir un appui bas. Je veux dire, je l’ai essayé et vous allez un peu plus comme si je cours maintenant. C’est honnêtement ce que vous aimez, ce que vous pensez être meilleur pour les pneus mais bien sûr ça ne va pas faire un … c’est comme dans un dixième, faible appui à moyen ou autre, alors oui, même s’ils colleraient une grosse vieille aile dessus , ils auraient le même temps au tour donc je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas parler pour eux de toute façon, je ne veux pas non plus. Qu’y a-t-il à dire à ce sujet? Je ne peux pas vraiment juger de ce qui se passe. Je me concentre uniquement sur ce qui se passe dans mon équipe. Je pense que c’est la chose la plus importante et oui, laissons-la là.

Q: Lewis, quel était le compromis chez Mercedes? Les rebondissements du secteur deux ou les lignes droites de un et trois?

LH: Je veux dire, nous venons ici avec un paquet et nous espérons que c’est le bon. J’étais à peu près la même chose: nous avons essayé une aile basse mais la perte était assez importante dans le secteur intermédiaire et donc nous essayions juste de trouver le bon équilibre et les ingénieurs font un travail fantastique avec leurs simulations et comprennent où nous devons être et nous nous y sommes tenus et je pense que c’était le bon choix. Je pense que c’est inévitablement différent en course quand vous n’avez pas de DRS et il y en a qui sont plus rapides… un peu plus rapides en ligne droite, mais j’espère que cela ne nous gênera pas demain.

Q: Valtteri, où votre voiture s’est-elle sentie la plus forte, quel secteur?

VB: Je pense que dans l’ensemble, nous sommes assez forts partout. Je pense peut-être un peu plus dans le secteur deux, mais je pense que le compromis que nous avions était le meilleur pour le temps au tour général, donc c’est toujours juste un compromis, mais je pense que c’était clairement un gagnant pour nous, pour notre voiture, l’aile que nous avons choisie.