Transcription complète de la conférence de presse des représentants de l’équipe lors de la première journée du week-end du Grand Prix de Belgique, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1 2020, à Spa-Francorchamps.

Conférence de presse Partie 1 avec: Guenther Steiner (Haas), Christian Horner (Red Bull), Toyoharu Tanabe (Honda)

Q: Guenther, tout d’abord, un bref résumé de FP1 et des problèmes que vos deux chauffeurs ont eu s’il vous plaît.

Guenther Steiner: Le résumé est très rapide car nous n’avons pas fait un tour. Nous avons eu les deux problèmes de moteur, un non lié entre eux et nous devons maintenant changer de moteur pour FP2 et nous espérons pouvoir le faire à temps.

Q: Parlons de quelques nouvelles positives. Haas a signé l’accord Concorde la semaine dernière. Dans les semaines et les mois qui ont précédé cela, dans quelle mesure étiez-vous préoccupé par l’avenir et quelles ont été vos conversations avec Gene Haas pendant tout cela?

GS: Personnellement, je n’étais pas concerné. J’ai travaillé dur pour présenter un cas qui fonctionne pour M. Haas, vous savez? Parce qu’il est toujours logique d’utiliser la Formule 1 comme outil de marketing global pour son entreprise. Nous avions juste besoin de réduire les coûts et d’être plus efficaces et c’est ce que j’ai fait pendant la période de pandémie à la maison, travailler dur sur les plans, comment aider à financer les équipes et comment faire les cinq prochaines années. Et puis, je lui ai présenté ça, et il lui a fallu quelques semaines pour y réfléchir et il a décidé qu’il voulait continuer parce que ça marche toujours pour son entreprise.

Q:… et bien sûr, l’accord signifie que vous pouvez maintenant commencer à planifier des choses comme les alignements de pilotes. Ces conversations ont-elles commencé et pouvez-vous nous donner les forces de Romain et Kevin s’il vous plaît?

GS: Non, les conversations n’ont pas encore commencé parce que j’ai toujours dit que je voulais d’abord conclure l’accord Concorde – ou que nous voulions conclure l’accord Concorde, puis nous y réfléchissons. J’espère que Gene participera à certaines des prochaines courses, puis je pourrai m’asseoir avec lui et discuter de nos pilotes, ou de ce qu’il fera pour l’avenir, de la direction dans laquelle nous allons. Je pense que leurs points forts sont qu’ils sont maintenant tous deux des pilotes expérimentés. Ils sont tous les deux avec nous depuis longtemps, Romain même un an de plus que Kevin et au final ils ont fait du bon travail pour nous – mais parfois il faut changer. Mais nous ne savons pas. Je ne dis pas ici que nous les changeons: je ne sais tout simplement pas ce que nous allons faire. Je ne pense pas beaucoup à celui-là en ce moment. Cela viendra aussi s’asseoir avec Gene et discuter avec lui, puis à coup sûr, il aura ses idées et nous mettrons tout ensemble et trouverons une solution pour cela.

Q: Christian, venant à vous, au sujet de l’Accord Concorde, vous l’avez d’abord signé à Barcelone. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager si rapidement dans l’accord?

Christian Horner: Eh bien, je pense que nous parlons de cet accord depuis près de deux ans maintenant, vous devez donc avoir une vision holistique de ces choses. Je pense que nous sommes arrivés à un point où l’accord était ce qu’il était et vous devez vous prononcer à ce sujet. La liberté est très claire depuis le début. C’est beaucoup moins amusant de négocier avec Chase qu’avec Bernie, mais il a été scrupuleusement juste et je pense donc qu’il y a une distribution différente maintenant, avec des choses comme le plafond des coûts et une répartition plus uniforme de la distribution. Des équipes comme Haas en profiteront certainement. Du point de vue de Red Bull, évidemment, vu comment Liberty a dirigé le sport ces dernières années, on a l’impression qu’ils vont dans la bonne direction sur le plan commercial et cet accord semble moins contraignant que d’autres accords que nous avons signés dans le passé. mais c’est plus un partenariat je dirais. C’est maintenant aux équipes de travailler collectivement avec le promoteur pour améliorer le spectacle et l’attrait de la Formule 1. Et c’est une opportunité pour tous les participants qui signent cela de travailler collectivement là-dessus.

Q: Maintenant, en regardant cette saison, nous venons de confirmer le calendrier des 17 courses. Étant donné que vous êtes en retard dans les points, Max 37 points derrière Lewis Hamilton, dans quelle mesure est-il significatif que des courses supplémentaires aient été ajoutées? Quel avantage pour vous?

CH: Eh bien, j’espère que cela aide! De toute évidence, il reste encore un long chemin à parcourir. Habituellement, après ce qui aurait été la pause estivale, il nous restait environ neuf courses, maintenant nous en avons 11. C’est juste génial de courir et évidemment toutes les mesures et précautions sont prises pour garder la Formule 1 active et aller à certains nouveaux circuits intéressants. Des circuits que nous n’avons pas fréquentés depuis de nombreuses années. La dernière fois que j’étais au Mugello, j’y courais en 1997. J’espère juste que nous ferons un peu mieux qu’alors. Revenir à Imola, au Nürburgring, à Istanbul, encore un grand circuit, donc il y a de bons défis à relever. Je pense que les courses sont vives et rapides. J’espère que nous pourrons améliorer la performance de la voiture et que ce sera bien d’avoir plus de jours comme nous en avions à Silverstone il y a quelques semaines.

Q: Tanabe-san, à commencer par l’Accord Concorde, Red Bull Racing et AlphaTauri se sont engagés en Formule 1 pour les cinq prochaines années. Est-ce que Honda fera de même?

Toyoharu Tanabe: En tant que fabricant de PU, nous ne sommes pas impliqués dans cela. Je pense que c’est une bonne chose que toutes les équipes aient signé l’accord pour les cinq prochaines années. Concernant votre question, je m’occupe des aspects techniques de la piste. Je ne suis pas impliqué dans la discussion sur l’avenir de Honda – mais je sais que des discussions sont en cours.

Q: En ce qui concerne le Grand Prix d’Italie du week-end prochain à Monza, il y aura des restrictions sur les modes des unités motrices qui peuvent être utilisés. Quel sera l’effet de cela sur le fonctionnement de Honda pendant un week-end de course?

TT: C’est arrivé très vite et en fait, nous travaillons sur la manière de faire fonctionner notre PU en qualifications et en course – je veux dire avec le même mode. Nous devons considérer les performances et la fiabilité, l’équilibrage et ensuite, comme vous l’avez dit, nous avons 17 courses confirmées. Nous devons faire une image de la fin de cette saison, alors comment utiliser le PU et comment participer à chaque course.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines) Question à Christian et Guenther s’il vous plaît. Christian, vous avez évoqué le fait qu’il y avait moins d’engagement dans ce Concorde particulier. On dit constamment qu’il s’agit d’un engagement de cinq ans, n’est-ce pas plutôt un engagement d’un an pour une période de cinq ans? En d’autres termes, une décision annuelle qui peut être prise avant la fin mars de chaque année? Et l’autre question est: cet élément particulier a-t-il rendu plus facile la signature de l’Accord Concorde?

CH: Evidemment Dieter, comme vous le savez bien, l’accord est strictement confidentiel entre les équipes et le détenteur des droits commerciaux, donc je ne vais divulguer aucune des informations contenues dans cet accord. Mais je pense que précédemment, des garanties de la société mère ont dû être fournies, ce qui n’était pas le cas dans cet accord, ce qui le rend évidemment beaucoup plus tenable dans certains domaines. Il est, comme je l’ai dit, important de voir l’accord comme une collaboration que nous travaillons tous au profit de la Formule 1 pour nous assurer que le produit s’améliore, que la course s’améliore et que, par conséquent, les parties prenantes, les fans, obtiennent un meilleur produit. en dehors de ça.

GS: La seule chose à ajouter à ce que Christian vient de dire là-bas – ce qui est tout à fait correct – c’est aussi que vous devez le voir comme … les équipes sont assez grandes, même avec le plafond budgétaire, les équipes seront toujours grandes et vous ne pouvez pas planifiez quelques mois à l’avance car vous ne réussirez jamais. Le problème pratique est que, même s’il existe une théorie, vous pouvez le faire mais vous ne pouvez pas le planifier. Parce que si vous prévoyez celui-là, vous ne réussirez pas et vous perdrez votre temps et votre argent en y allant année après année. Donc, je pense que c’est aussi bon que possible et je pense que la plupart des équipes le voient comme un accord de cinq ans, pas avec l’intention de l’arrêter plus tôt.

Q: (Christian Nimmervoll – motorsport.com) Question à Christian. Vous avez eu Sebastian Vettel dans votre équipe entre 2010 et 2013 alors qu’il gagnait tous ces championnats avec des voitures à diffuseur soufflées, pré-hybrides. Pensez-vous qu’une partie de son combat en ce moment est que la formule a changé, et que c’était une formule particulière, ces voitures à diffuseur soufflées, qui lui convenaient?

CH: Pas vraiment. Je veux dire, Sebastian a conduit avec le ravitaillement, pas de ravitaillement, diffuseurs soufflés, pas de diffuseurs, F-Ducts, pas de F-Ducts, DRS, pas de DRS donc, il a conduit toute une gamme de voitures différentes au fil des ans et évidemment ce qu’il a réalisé dans le La période pendant ces années avec Red Bull était assez spéciale. Je pense qu’il est le troisième pilote le plus titré de l’histoire de ce sport et il a réalisé des choses incroyables – de nombreux records qui dureront un certain temps. Pour une raison quelconque, les choses ne fonctionnent pas pour lui pour le moment. Je pense que tout pilote doit être heureux dans son environnement et vous pouvez voir qu’il porte beaucoup de poids sur ses épaules et que cela a une incidence sur n’importe quel sportif, sur n’importe quel athlète. Je ne pense pas que nous voyons le vrai Sebastian Vettel pour le moment. Il traverse évidemment une période difficile avec le produit qu’il possède en ce moment – mais oui, vous ne pouvez rien retirer de ce qu’il a accompli, évidemment, dans sa carrière à ce jour.

Q: (Andrew Benson – BBC) Christian, vous aviez de grands espoirs de défier Mercedes cette année. Qu’est-ce qui ne va pas? Pourquoi la voiture ne fonctionne pas aussi bien que vous l’espériez? Et à quel point est-ce inquiétant ce modèle répété de démarrage lent des saisons?

CH: Je pense que Mercedes a fait un excellent travail pendant la saison fermée. Ils ont sorti une voiture très compétitive. Nous sommes toujours en train de diviser la Mercedes en ce moment, ce qui est une réalisation phénoménale de Max et oui, nous travaillons très dur pour la fermer – mais c’est une grosse machine, une machine bien huilée, une machine bien financée et évidemment , en tant que package, ils font un très, très bon travail en ce moment, donc nous travaillons très dur, nous avons eu une bonne série de résultats et nous voulons évidemment combler cet écart car ce n’est pas seulement cette année , c’est aussi l’année prochaine qu’il s’applique. J’espère que nous avons des choses en cours, j’espère une meilleure compréhension de certains de nos problèmes du début de l’année qui verra une plus forte veine de développement sur la voiture.

Q: (Luke Smith – Autosport) Question aux trois. Il y a environ 20 minutes, nous avons annoncé que Bahreïn, pour la deuxième course, utilisera le tracé extérieur de style ovale pour ce circuit. Puis-je simplement avoir votre réaction à cela – et à quel point avez-vous été impressionné par la créativité de la F1 avec le calendrier de cette année, compte tenu de tous les défis qui ont été mis en place?

GS: Je n’ai regardé aucun détail sur le nouveau tracé du circuit à Bahreïn – mais je pense que c’est une très bonne chose si vous restez deux fois au même endroit pour avoir un tracé de circuit différent, s’il y en a deux à Bahreïn , est faisable. Je pense que ce sera bien – également pour les spectateurs à la télévision, de voir comment cela fonctionne. Le plus important est de savoir comment Liberty a géré cela, de trouver des emplacements et de creuser profondément pour trouver les endroits où aller, qui sont nouveaux, ce qui le rend intéressant pour le reste de la saison. Pour cette saison, c’est fantastique. Bien sûr, il y a beaucoup de travail impliqué dans de très courtes périodes de temps et financièrement, tout doit fonctionner également. Je pense que c’était une tâche difficile, mais ils l’ont très bien géré. C’est comme Christian l’a déjà dit, aller sur des circuits où vous n’êtes pas allé depuis longtemps, c’est en fait très agréable. C’est quelque chose de nouveau, de réflexion, de différent – donc pour les spectateurs et pour nous je pense que c’est juste une très bonne réussite de leur part.

CH: Nous sommes toujours les bienvenus à Bahreïn et ils ont une excellente installation là-bas, donc le fait que nous utilisions un ovale est vraiment intéressant. C’est une grande différence pour la Formule 1. Honda – Tanabe-san – a beaucoup plus d’expérience de la course ovale en venant de gagner l’Indianapolis 500 le week-end dernier. Nous chercherons à profiter et à tirer parti de toute leur expérience et de leurs connaissances et, je dois dire, félicitations à Honda pour cette finition 1-2-3 à Indianapolis le week-end dernier. Je ne pense pas que ce sera un circuit de type Indianapolis, mais je pense que le défi d’un tracé de type ovale, cette partie du circuit sera différente. Ce sera un tour court et devrait être passionnant. Alors oui, nous attendons avec impatience.

TT: Je pense que c’est bien d’avoir un autre type de piste au même endroit. Christian m’a donné une grosse pression pour améliorer nos performances dans le nouveau tracé – c’est donc un défi. Nous travaillons sur la simulation et améliorons notre gestion des PU pour atteindre les performances maximales sur le circuit.

Q: (Erik van Haren – De Telegraaf) Christian, il y a beaucoup d’histoires et d’opinions sur Alex Albon et la façon dont il se bat en plus de Max Verstappen. Vous le défendez et essayez de lui donner confiance. Y a-t-il une approche différente de vous les gars envers Alex, par rapport à Pierre Gasly l’année dernière?

CH: Eh bien, tout le monde a évidemment une opinion sur ce sujet, mais ils n’ont pas vraiment les faits. Je pense donc qu’Alex fait du bon travail dans ce qui a été une voiture difficile cette année. C’est une voiture différente de l’année dernière, je dirais que la voiture est plus difficile à conduire qu’il y a 12 mois. Lorsqu’il est monté dans la voiture il y a 12 mois, il a fait un travail beaucoup plus solide que celui de Pierre jusque-là dans l’année. Je pense qu’Alex a beaucoup de talent que nous n’avons évidemment pas encore vu remonter à la surface. Sa course a été très forte un dimanche mais il a eu du mal avec la voiture sur un seul tour. Et, bien sûr, Max a été si fort pour tirer le meilleur parti de la voiture. Vous pensez à certains des grands pilotes, que ce soit un Schumacher ou un Senna, et être pilote aux côtés de ces gars-là était très difficile. Je pense que c’est une situation similaire à celle du siège aux côtés de Max en ce moment. Alex ne fera que s’améliorer: il est encore assez jeune et inexpérimenté. Ce n’est que sa deuxième saison de F1 et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le soutenir et le développer. Et comme nous l’avons vu, c’est un pilote qui a failli remporter la première course de l’année. Stratégiquement, nous étions vifs. Il a évidemment été retourné par Lewis cette course. Il se battait pour le podium et aurait dû monter sur le podium au Brésil à la fin de l’année dernière. Je pense qu’il aura plus de dimanches comme ça dans les courses à venir où il concourra et se battra pour des podiums au mérite. Donc, l’équipe a confiance en lui et en lui et nous sommes satisfaits de notre choix.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines) Pour Christian et Guenther. L’une des critiques de l’accord commercial précédent était le fait qu’il ne traitait pas toutes les équipes de la même manière. Pourriez-vous, messieurs, confirmer que l’accord Concorde actuel, en d’autres termes le Concorde «21 à 25», traite tout le monde de la même manière, à l’exception de Ferrari qui obtient ses 5% et bien sûr le droit de protection, ou le veto, tel quel. appelé. Est-ce que tout le monde est traité exactement de la même façon?

GS: Je pense que c’est une réponse difficile, car le prix en argent est divisé par votre position que vous terminez, donc si je dis que c’est égal, ce n’est pas juste de dire cela. Le reste, c’est comme si tout avait une valeur et je pense que c’est aussi égal que possible pour le spectacle que nous montons. Bien sûr, les petites équipes ne seront jamais satisfaites tant qu’elles n’auront pas obtenu plus et que cela deviendra «inégal» en leur faveur. Pour ce qui est d’entrer dans les détails, je ne veux pas ici, de l’accord commercial, c’est entre les parties, mais je pense qu’il a été fait un grand pas entre le dernier et celui-ci. Rendre 10 personnes complètement heureuses, qui sont structurées différemment entre nous 10, est presque impossible, donc je pense que c’était un bon pas dans cette direction et je suppose que tout le monde était heureux, parce que tout le monde l’a signé. Parce que si quelqu’un n’était pas content, il ne l’aurait pas signé, Dieter.

CH: Je pense que c’est un accord juste. Je pense que, comme Guenther l’a souligné, si les gens n’avaient pas aimé, ils ne l’auraient pas signé. Je pense que tout le monde est traité de la même manière. Je suis sûr que dans votre monde Dieter, tous les journalistes devraient également être les mêmes. Ainsi, les détails du contenu de l’accord resteront confidentiels entre les parties et c’est ainsi qu’il restera.

GS: Je suis sûr que Dieter, s’il a le choix, il aimerait être mieux traité que les autres. C’est ce que j’ai déjà dit: vous ne trouverez jamais tout le monde heureux, donc je pense que c’est un assez bon accord pour nous. Et Dieter obtiendra de toute façon plus que tous les autres journalistes.

Q: (Edd Straw – The Race) Une question pour Tanabe-san, s’il vous plaît. Sur le circuit extérieur de Bahreïn, quel sera le défi de cette piste pour les moteurs, en termes de beaucoup de plein régime, assez exigeante et établissant également une bonne stratégie de récupération ERS pour tout le tour? Cela va-t-il être particulièrement difficile?

TT: Je n’ai pas du tout regardé la mise en page. Une fois que nous aurons reçu le détail, nous analyserons et examinerons comment utiliser le PU, du point de vue de la fiabilité du moteur en raison de la charge élevée, du grand ouvert et également de la gestion de l’énergie. Nous verrons.

Q: (Julien Billiotte – Auto Hebdo) Une question de Christian. Vous avez gardé un profil assez bas sur la saga Racing Point. Que pense Red Bull de la décision de Renault de retirer ses recours et êtes-vous aussi convaincu qu’elle semble l’être que la réglementation 2021 empêchera une répétition du RP20?

CH: Je suis sûr que Renault doit avoir la confiance qui sera traitée dans la prochaine présentation du règlement à partir de 2021. Sinon, je ne peux pas croire qu’ils auraient retiré cet appel. Je n’ai eu aucune discussion avec Renault pour comprendre la raison d’être du retrait, mais on ne peut que supposer qu’ils doivent avoir la certitude que cette question sera entièrement réglée. Du point de vue de Red Bull, c’est tout simplement important pour nous, car nous voulons simplement savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas, car Red Bull possède à 100% deux équipes. Il n’y a pas deux autres équipes dans cette situation. Alors bien sûr, si le modèle Racing Point est autorisé, nous emprunterons cette voie et arriverons avec quatre voitures identiques l’année prochaine. Mais je crois que dans ce qui a été convenu et dans ce qui est présenté et qui fera l’objet d’un vote a abordé cette question.

Q: (Andrew Benson – BBC, par e-mail) Vous avez changé la philosophie de l’aéro frontal cette année, en adoptant une cape plutôt que des J-vanes. Est-ce en partie la cause des problèmes liés au comportement imprévisible de la voiture et est-ce que vous et Adrian Newey pensez que la philosophie du rake élevé s’est avérée maintenant être la mauvaise voie compte tenu du succès de Mercedes?

CH: Pas vraiment, parce que je pense que Mercedes a augmenté sa hauteur de caisse arrière. Si vous regardez combien il a augmenté au cours des dernières années, ce n’est pas très loin de là où nous en sommes. Je ne suis donc pas d’accord avec ce commentaire. Ces voitures sont maintenant incroyablement complexes sur le plan aérodynamique. Il suffit de regarder les composants qui composent une planche de barge, une aile avant, le dessous d’une aile avant et inévitablement parfois vous pouvez obtenir des choses qui ne fonctionnent pas en parfaite harmonie ou dans des conditions différentes. Je pense que nous avons une bonne compréhension de ce qui ne s’est pas comporté sur la voiture et que nous espérons que de bonnes étapes positives sont en cours. Notre priorité pour le moment est d’essayer de tirer le meilleur parti de ce week-end et de voir ce qu’il apporte. Il semble qu’il pourrait y avoir un temps intéressant dimanche et cela pourrait également introduire un autre facteur.

Q: (Joe Saward – Autoweek) J’ai une question pour Guenther sur les performances du moteur Ferrari. Est-il logique que l’équipe parle à Renault, qui n’aura pas de partenaire à l’avenir et qui pourrait en chercher un?

GS: Il serait très difficile pour nous, comment nous sommes mis en place dans le moment, de faire un changement rapide. Il faudrait le faire sur quelques saisons. Il ne peut pas être fait, par exemple, pour l’année prochaine ou quelque chose comme ça. En ce moment, nous traversons des moments difficiles avec Ferrari et espérons que nous pourrons tous les deux sortir à la fin dans un meilleur état et c’est ce que nous faisons en ce moment.

Q: Tanabe-san une question pour vous. En regardant la liste des composants du groupe motopropulseur utilisés jusqu’à présent cette saison, Honda semble avoir utilisé le plus. Avez-vous des problèmes de fiabilité pour le reste de cette année?

TT: Non. Nous travaillons sur notre plan d’utilisation des PU, en fonction du nombre actuellement autorisé de PU. Cela ressemble à plus que les autres fabricants de PU, mais nous n’avons pas l’intention de prendre une pénalité en raison de l’introduction de la nouvelle unité. Jusqu’à présent, nous sommes dans les délais.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines) Guenther, vous avez dit précédemment que tant que le nombre de courses pour cette saison et l’avenir de l’équipe n’aurait pas été clarifié, il n’y aurait pas d’améliorations en cours. Maintenant que nous savons combien de courses il y aura – il y en aura 17 – maintenant que vous avez signé le Concorde pour l’année prochaine, où la voiture de l’année prochaine est essentiellement basée sur la voiture de cette année, allez-vous maintenant vous lancer dans un programme de mise à niveau cette année?

GS: Pas pour cette année, Dieter. Nous ne prévoyons aucune mise à niveau cette année. Bien sûr, l’année prochaine, nous devons faire certaines choses parce que la réglementation aéronautique a changé pour réduire les charges pour les pneus arrière. Nous y travaillons, mais pour cette année, nous n’avons rien prévu. Nous manquerions de temps de toute façon. Si vous aviez commencé à concevoir quelque chose, à le tester en soufflerie et à le produire ensuite, cela n’aurait guère de sens à faire, car ce serait peut-être deux ou trois courses. Nous avons décidé de ne faire aucune mise à niveau cette année et de nous concentrer uniquement sur l’année prochaine, puis sur le nouveau règlement en 2022, qui est notre plus grande opportunité à moyen terme.

Conférence de presse Partie 2 avec: Franz Tost (AlphaTauri), Claire Williams (Williams) et Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)

Q: Claire, suite à la vente de l’équipe à Dorilton Capital, que pouvez-vous nous dire sur les nouveaux propriétaires et la structure de l’équipe à l’avenir?

Claire Williams: Tout d’abord, je pense qu’il est important de dire que nous sommes ravis d’avoir réussi à obtenir ce résultat du processus d’examen stratégique. Dans ce genre d’environnement financier, il n’est jamais facile d’entreprendre ces transactions mais nous sommes très heureux chez Williams d’avoir réussi à trouver de nouveaux propriétaires, mais aussi des propriétaires qui, nous le savons, sont extrêmement passionnés par ce sport et aussi par Williams. Ils ont des ambitions très claires quant à l’endroit où ils veulent voir cette équipe et ils sont prêts à investir cet investissement dans l’équipe pour y parvenir. Pour le moment, c’est comme d’habitude, rien ne change ici et maintenant, et nous avons hâte de faire la course ce week-end.

Q: Et Claire, sachant à quel point vous êtes passionné par votre équipe, à quel point cela vous a-t-il été difficile de vendre ces actions?

CW: Je ne mentirai pas si je disais que cela n’a pas été émouvant au cours des derniers mois, mais cela fait quelques mois donc nous avons tous réussi à comprendre et cela ne peut être qu’une bonne chose pour Williams. Nous avons toujours dans notre famille mis cette équipe en premier. Cela a toujours été au cœur de la famille Williams. Nous accordons la priorité à nos employés et nous accordons la priorité au succès et à l’avenir de notre équipe en prenant toutes sortes de décisions dans ce que nous faisons. C’était donc presque, je suppose, une évidence pour nous. L’équipe avait besoin de l’investissement et l’équipe a maintenant un très bel avenir sous la direction de ses nouveaux propriétaires. Je pense que le plus important pour les fans, vous verrez toujours le nom de Williams courir en Formule 1.

Q: Merci Claire. Fréd, vient à vous ensuite. Une matinée frustrante pour Antonio Giovinazzi. Que pouvez-vous nous dire sur ses problèmes?

Frédéric Vasseur: Ah, il avait une fuite d’eau côté moteur. C’est dommage car il n’a pas pu faire un seul tour aujourd’hui. Voyons ce qui se passe avec la météo aussi, car c’est bien dommage qu’il ne soit pas capable de faire quelques tours en slicks avant les qualifications. Mais c’est ce que c’est.

Q: Puis-je vous poser des questions sur le nouvel accord Concorde. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la nouvelle offre et quelles sont les opportunités qu’elle présente pour une équipe comme Alfa Romeo?

FV: Je pense que ce n’est pas seulement pour Alfa Romeo ou pour une autre équipe. C’est bon pour la Formule 1, c’est un bon pas en avant pour le championnat. La durabilité des petites équipes est probablement aussi un sujet important pour les grandes équipes. Ils doivent éviter de se concentrer uniquement sur eux-mêmes. En fin de compte, nous devons avoir une grille complète de 20 voitures et nous devons être durables. Je pense que c’est un bon pas en avant dans la bonne direction. Je pense que tout le monde aimerait en avoir un peu plus ici ou là-bas, mais en fin de compte, c’est un bon compromis.

Q: Nous avons eu Kimi à la conférence de presse hier et il a parlé de son avenir, disant qu’il n’a pas encore décidé s’il veut continuer en Formule 1. S’il veut continuer, l’auras-tu?

FV: Je pense que le plus important est la motivation, la motivation du côté du pilote d’abord, car je pense qu’il est difficile pour Kimi de lutter avec le rythme quand on est à l’arrière. Maintenant que nous avons fait un bon week-end le week-end dernier à Barcelone, le rythme était bien meilleur. Ce matin était aussi beaucoup mieux et nous devons continuer à nous améliorer et à faire petit à petit et à reprendre le combat. C’est la chose la plus importante, mais pas seulement pour Kimi, mais pour tout le monde dans l’équipe. La motivation principale dans une équipe de course vient des résultats et de rien d’autre, des pilotes aux mécaniciens, aux ingénieurs, à moi-même et nous devons obtenir des résultats.

Q: Êtes-vous impressionné par le travail que Kimi a fait pour vous cette année?

FV: Ouais, ouais! Honnêtement, Kimi est loin d’être le plus gros problème! Il fait du bon travail. On a vu la semaine dernière à Barcelone que le rythme est là, ce matin encore – il est devant les deux Ferrari. C’est une bonne référence pour nous. Voyons ce qui se passe demain et dimanche et nous devons continuer à pousser et à obtenir le dernier dixième sur chaque sujet et je pense que Kimi est heureux quand nous avons ce genre de motivation.

Q: Franz, commençons par l’Accord Concorde si nous le pouvons. C’est la dernière partie du casse-tête qui espère uniformiser les règles du jeu en Formule 1. Etes-vous convaincu que cela va le faire?

Franz Tost: Oui. Je dois dire que nous sommes vraiment satisfaits que l’accord Concorde soit signé maintenant. Bon travail fait par les équipes mais aussi par la FOM et la FIA, car ce n’était pas si facile. Ce furent de longues négociations. Nous, des équipes de milieu de terrain, en particulier AlphaTauri, sommes maintenant très heureux que cet accord Concorde soit signé car la distribution de l’argent est bien meilleure aujourd’hui qu’elle ne l’était dans le passé et je pense qu’en combinaison avec le plafond des coûts et la répartition beaucoup plus juste de l’argent sur le terrain. se rapprochent beaucoup plus, ce qui devrait garantir des courses intéressantes.

Q: Merci. Maintenant une question sur Yuki Tsunoda. Avez-vous été impressionné par ce qu’il fait en Formule 2 cette année et sommes-nous susceptibles de le voir bientôt dans un AlphaTauri?

FT: Je ne suis pas seulement impressionné par sa conduite en Formule 2, j’ai été impressionné par lui l’année dernière en Formule 3 également et les années précédentes. C’est un pilote hautement qualifié et il a tous les ingrédients réunis pour devenir un pilote de Formule 1 à succès. Bien sûr, il testera pour nous à Abu Dhabi lors du test du jeune pilote. Qu’il conduise pour nous l’année prochaine ou non, cela est décidé par Red Bull et cela dépend aussi de savoir s’il obtient une Superlicence. S’il continue comme maintenant, il sera parmi les trois ou quatre premiers pilotes du championnat de Formule 2 et ce ne devrait pas être un problème de recevoir la Superlicence et le reste, nous verrons.

Q: (Christian Nimmervoll – Motorsport.com) Claire, Dorilton Capital a effectué la transaction via un véhicule d’investissement appelé BCE Ltd, qui est par coïncidence les initiales de Bernard Charles Ecclestone. Pouvez-vous simplement préciser s’il existe un lien ou un lien dans cet accord avec Bernie, s’il y est impliqué d’une manière ou d’une autre? Et aussi, pouvez-vous nous dire si vous allez être directeur d’équipe au-delà de cette saison?

CW: Ouais, j’ai vu ça. J’ai parlé à M. Ecclestone plus tôt dans la semaine et je lui ai demandé si c’était lui derrière. C’est une blague, au fait. Bernie n’a rien à voir avec notre nouvelle propriété. Dorilton Capital est complètement indépendant. Bernie n’est pas le nouveau propriétaire de Williams et, comme je l’ai dit plus tôt à Tom, je suis dans mon rôle, je suis ici, je fais mon travail, je suis en fait directeur adjoint de l’équipe, pas directeur d’équipe. Mon père est toujours chef d’équipe et c’est comme d’habitude.

Q: (Luke Smith – Autosport) Une autre question à Claire: je pense que cela a été des semaines assez mémorables pour Williams en termes de tout ce qui s’est passé avec la vente, avec l’accord Concorde, et aussi la clarification concernant la copie de voiture, qui vous avez dit que c’était la raison du retrait de l’appel. À quel point les choses semblent-elles plus brillantes pour l’équipe maintenant, à l’avenir? À quel point êtes-vous plus confiant et enthousiasmé par l’avenir de l’équipe, même par rapport à, disons, il y a un mois?

CW: Ouais, c’était… le but de ce processus d’examen stratégique était de garantir l’avenir de cette équipe. Ces dernières années ont été incroyablement difficiles pour nous pour plusieurs raisons, à la fois sur la bonne voie et hors de la voie. Je pense que nous avons fait un travail extraordinaire pour maintenir l’équipe dans ce qui a été un environnement financier très difficile pour elle et c’est l’aube d’une nouvelle ère pour notre équipe. Nous avons obtenu l’investissement qui était l’objet même de ce processus d’examen stratégique. Nous avons d’excellents nouveaux propriétaires qui sont prêts à investir l’argent nécessaire pour faire avancer cette équipe et ainsi coupler avec le nouvel accord Concorde qui débutera en 2021, je pense que Williams peut vraiment commencer à avancer plus loin sur la grille. et faire de bons progrès et c’est tout ce que nous voulons voir.

Q: (Adam Cooper – Motorsport.com) Claire, dans l’annonce de la vente, vous avez dit que Dorilton sont «des gens qui comprennent le sport et ce qu’il faut pour réussir. Pouvez-vous développer s’il vous plaît, sur quel genre de connaissances ils ont de la Formule 1?

CW: Comme je l’ai dit, la famille Williams a toujours mis cette équipe au premier plan et nous voulions nous assurer que nous serions en mesure de trouver de nouveaux propriétaires qui comprennent ce sport. Je ne peux pas entrer beaucoup de détails sur les personnes derrière Dorilton. Cela deviendra plus clair au fil du… nous serons en mesure de le clarifier au cours des semaines et des mois à venir, mais ils ont fait une énorme diligence raisonnable depuis le début de ce processus. Ils étaient dans le processus depuis le début, ils ont passé énormément de temps dans les coulisses à traverser tout ce que vous attendez d’eux pour comprendre notre équipe mais aussi pour comprendre le sport. Ils ont également de très bons conseillers, qui les ont aidés tout au long de ce processus à développer leurs connaissances et bien sûr, il y aura encore un processus d’apprentissage pour eux, mais ils sont déjà au sein de l’équipe, ils travaillent sur Grove avec notre team there currently in order to understand what’s required moving forward. So I have absolute confidence that they are the right people to take this team forward.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines) Franz, I wonder if you could clarify whether AlphaTauri, Toro Rosso or Red Bull have recently sold any of your older cars and if so, how many and why?

FT: (Chuckles) We have sold one, two, three or four older cars. One or two are being raced, as far as I know, from some gentlemen drivers. We just sold them because we have many of them; every year we build around four cars and the philosophy from AlphaTauri is that we keep one car and the other three cars, if there are customers, if there are people interested in buying them, they can have them. If you want to have a car, please come with the money and you will get them, no problem!

FV: The same for me.

Q: (Ben Hunt – The Sun) Sorry, just another question for Claire: I just wondered what’s stopping you from explaining more about… you said it will all become clear but what is the reason why we’re not finding out more about them now? Secondly, I just wanted to know, with reference to a question which was put to you earlier on. Remaining as deputy team principal or even Frank remaining in control, was that part of any of the negotiating when the sale went through?

CW: I think, Ben, your question about Dorilton… I’m not sure what more we can reveal about them. They are a US-based investment firm. Their chairman is a gentleman called Matthew Savage. Their CEO is another gentlemen called Darren Fultz. They own a number of different businesses. They’ve been in operation since 2009. They have 60 businesses under management; within that portfolio there’s a broad spectrum of industries across which they work and obviously they haven’t been in motor sports before and they are very excited about this opportunity. I’m not sure that there’s much more that we can explain about who Dorilton actually are and I’m sure you’re going to be seeing them at a race track soon. And I think the second question as about my role, Frank’s role. This is very early days, obviously, and for the moment though, it is business as usual. I’m here in my capacity that… I was running the team in Barcelona and the races prior to that and that will continue to be the case.

Q: (Andrew Benson – BBC) Can I ask about the future of Mike O’Driscoll as well?

CW: Exactly the same: it is business as usual.

Q: (Joe Saward – Autoweek) Claire, along the same subject, I’m afraid. On their website, Dorilton say that they are a family office, in effect they are spending the money for a family, so the people you’ve mentioned are just managers of the fund, not the actual money. Can you confirm that’s the case?

CW: I can confirm that’s the case, yes Joe.

Q: (Abhishek Takle – Mid-Day) Claire, could you talk a little bit about how contact with Dorilton was initiated, once you started the process and were there ever any other parties, be they investors or potential buyers, involved?

CW: As I think I talked about, over the duration of this process, which started back in April/May time, we had a number – a considerable number of interested parties in the team who we talked with throughout the process, over the past few months. We were very happy with the level of interest that we received and I think that is also a great barometer for the health of our sport, as well, that there is interest in our teams and our sport as a whole. I think that clearly the new regulations are helping that. Dorilton approached us, initially, and I think in fact all of the bidders that we were talking to made the approach to us, versus us going out to the market, making those approaches.

Q: Franz, this race marks the anniversary of Pierre Gasly’s return to the team. How has he developed over the last 12 months?

FT: No, I must say it’s exactly one year ago when Pierre came back to us. I remember when he came the first time to the factory, I said to him, hey, it looks like you were here yesterday, because we were so familiar together and he knew his engineer quite well, his mechanics, he felt familiar from the very beginning onwards. And fortunately our car last year was also quite competitive and therefore he immediately got some results, some good results and of course the highlight was the second place in Sao Paulo and he made really good progress during the last year, but also this year you can see that he gets more and more self-confident and I am also convinced that he will show very good races the rest of the season.

Q: (Adam Cooper – Motorsport.com) To all of you: Formula 1 has confirmed that the second Bahrain race will run on the outer circuit with qualifying times of less than 55 seconds. What are your thoughts on that and have your guys looked at it in detail or done any simulations yet?

FV: Yeah, we didn’t do any simulations yet but for sure with 55 seconds per lap it will be a big mess on that traffic on the qualifying laps and it will be nightmare but I think it’s exciting to have different layouts of the tracks when we have a double event like this, that it makes sense to do something a bit different and the advantage with Bahrain is that you have at least three configurations for the layout of the track. It makes sense, it will be a bit different to the first one. Let’s see.

CW: Yeah, I share Fred’s views. Firstly, I think that Formula 1 have done a fantastic job to try and get so many races on the calendar and to allow the teams or to facilitate the teams to be able to race in the same location twice obviously helps with a load of logistic issues that we’re facing at the moment with all these triple headers. But from what I hear, this new track layout is going to be incredibly fast which is going to make it interesting but clearly it has only just been announced, we haven’t started doing any simulation work but I’m sure everybody is going to be jumping on that as quickly as possible.

FT: There’s not much to add. You know we haven’t yet started the simulation work but it will become… especially in the qualifying, from the traffic, maybe a little bit chaotic but entertaining, we will see, and in the race then we will see how it is with overtaking because all the cars are very close together and then we will see how good the top cars and are how many times they will overlap everyone.

Q: (Christian Nimmervoll – Motorsport.com) Claire, now that the transaction is completed, we basically know that Dorilton Capital is a shareholder in Williams, we know about some shares that are at Frankfurt stock exchange in pre-float; are there any other shareholders remaining? What about, for example, Brad Hollinger, Toto Wolff? And following up on Joe’s earlier question, who is the family behind Dorilton Capital?

CW: No, so Dorilton Capital has bought the full shareholding of Williams, so they are 100% owners and I have no comment to make on your second question I’m afraid, Christian.

Q: (Edd Straw – The Race) Claire, obviously with the new Concorde having been signed which is a good direction forward for F1, is it a little bit frustrating almost…because obviously the situation has seen the family having to sell it is partly connected to the terms of the last round of commercial agreements, seven years ago, so is it a little bit frustrating that you couldn’t take is a little bit further under family ownership because of that difficult period under those commercial terms, because obviously it could be quite a good sustainable going concern under the cost cap and the new Concorde etc?

CW: Yeah, I think… and I read your article that wrote about Williams’ decline over the past 10 years, it may have dated back earlier and I think you probably hit the nail on the head. I don’t think the new Concorde Agreement helped our team and I’m sure it didn’t help a number of other teams either, just purely based on the financial disparity I suppose, between the prize fund distribution and clearly we’ve been able to work with Formula 1 in order to restore greater balance, I think. Whether it’s frustrating, it is what it is, I think. I personally am really pleased that the Concorde Agreement and most importantly the financial regulations that are coming through with the cost cap and the redistribution of that prize fund money, are going to make it a lot fairer playing field for teams like ours and whether the Williams family own it or not, that doesn’t matter. This new Concorde Agreement certainly puts our team in a much better place moving forward and that’s the only thing that matters.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines) To all three: how much did the fact that there’s an annual flexibility in the Concorde Agreement make it easier for yourselves or your team owners to sign up to the Concorde?

FV: Yeah, but as we said before, this kind of agreement, with ten teams around the table, the FIA and FOM, it’s never easy to sign. I think everybody did compromise and finally I think we found a deal with a good step forward for everybody and OK, we always want to get more and every single team would like to get a different position but at the end I think it’s a very good step forward for us and when I say us, it’s everybody around the table and it is like it is.

CW: I didn’t actually understand Dieter’s question. I echo what Fred said.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines): Claire, basically the question was… there’s this annual flexibility built in there so it’s not really a five-year commitment. How much easier did it make to sign the Concorde Agreement under those circumstances?

CW: Yeah, I think the most important thing is that the Concorde Agreement is signed and the terms within that across the various different elements are what we wanted to see so I’m very comfortable with that.

FT: I must say that all the negotiations for this new Concorde Agreement were much more transparent than in the years before. I must also say that the top teams, at the end, agreed to lose some money because it’s not so easy for them. We must not forget that they have built up a fantastic infrastructure the last years and they will also lose some people and I think in the sense that for the future of Formula One all the teams were sitting together, negotiating together which was not always the case in the past and therefore I think we now have a really good basis for the future of Formula 1.

Q: (Abhishek Takle – Mid-Day) Claire, but I just had a clarification on your business as usual comment. Obviously it’s business as usual in terms of the management structure of the team but will it be business as usual for the foreseeable future? Is that how you see it as well?

CW: Look, you’re asking the same question that everyone else keeps asking me and my answer remains: it is business as usual for the time being and that’s all I can really say.

Q: (Mario Luini – Revue Automobil) Fred, do you know have a better idea of the problems with the C39 and how soon can you correct them?

FV: I’m not sure that we have a big problem with the car. If you have a look, I’m sure we have a lack of performance compared to last year but it’s never coming from one single thing, it’s coming from different areas and step by step we are improving, we are trying to sort it out and we are doing good steps. If you have a look, last week we were P13, we are one position in front compared to the year before in Barcelona and this morning we were also in good shape. We have to stop fantasising about things like this. The most important is to stay focused and to try to catch up tenth after tenth in every single area with the performance and I think the team is dedicated too.