Mike Conway, Kamui Kobayashi et ‘Pechito’ López ont été proclamés champions du monde à Reisstencia, sans donner d’option à leurs coéquipiers Toyota Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley.



Les vainqueurs, sur la Toyota TS050 – une voiture qui a dit au revoir à la catégorie – ont profité de l’avantage que leur donnait le handicap par les résultats pour maîtriser la course devant leurs coéquipiers. Ceux-ci, conscients qu’en raison de leur vitesse, ils ne pouvaient pas être aussi rapides, ils ont joué la carte de configuration. Cela leur a permis de faire pression sur leurs coéquipiers, de rester sur le même tour, en attendant un minimum d’incident qui pourrait inverser la situation, mais cela ne s’est pas produit … ils ont dû se contenter de la victoire aux 24 Heures du Mans, ce qui est peut-être le cas. important ou plus que le titre.

La course, presque toute de nuit, a été spectaculaire notamment en raison de la bataille pour la troisième marche du podium, qui était le combat pour la victoire en LMP2. Une bataille qui n’a été résolue qu’à quelques minutes de la fin lorsque, profitant de quelques doubles, Gabriel Aubry a surpassé Antonio Félix da Costa et a donné la victoire à l’équipe de Jackie Chan – il partageait une voiture avec Ho-Pin Tung et Will Stevens – pour moins cher deux secondes. La voiture de course Team Nederland de Nyck De Vries, Frits van Eerd et Giedo van de Garde, engagés 16 secondes, complète le podium de la catégorie, tandis que les champions de la catégorie, Phil Hanson, Filipe Albuquerque et Paul Di Resta, sur la voiture United Autosports, ils sont entrés 28 secondes. Après huit heures de course, les quatre premiers sont entrés dans le même tour.

En GTE, domination Porsche, qui a pris les deux premières positions, tandis que Miguel Molina, avec son partenaire Davide Rigon, a gravi le troisième marche du podium de la catégorie avec sa Ferrari.

François Perrodo, Emmanuel Collard et Nicklas Nielsen –Ferrari– sont deuxièmes de la GTE Am, à 35 secondes des vainqueurs de catégorie Larry ten Voorde, Egidio Perfetti et Jörg Bergmeister, ce qui leur suffit pour être champions de leur catégorie.

Perrodo est un «gentleman driver», membre de la famille la plus riche de France et propriétaire de la plus grande fortune personnelle / familiale impliquée dans la course automobile. Jusqu’à récemment, il courait en LMP2, mais il a décidé de descendre en GTE-Am lorsqu’il a compris que la professionnalisation de la LMP2 ne laissait pas de place à des amateurs comme lui.

RÉSULTATS

Conway / Kobayashi / López –Toyota TS050– 263 tours Buemi / Nakajima / Hartley –Toyota TS050– 1’04 “594 Tung / Aubry / Stevens –Oreca 07 – Gibson– à 16 tours González / Davidson / Da Costa –Oreca 07 – Gibson – à 1 “894 Van Eerd / Van der Garde / De Vries –Oreca 07 – Gibson– à 16” 718 Hanson / Albuquerque / Di Resta –Oreca 07 – Gibson– à 28 “191 Laurent / Negrão / Ragues –Alpine A470 – Gibson – à 17 giri Christensen / Estre –Porsche 911 RSR– à 28 giri Bruni / Lietz –Porsche 911 RSR– à 2 “886 Rigon / Molina –Ferrari 488 GTE Evo– à 1’13” 435 Martin / Westbrook –Aston Martin Vantage AMR – à 29 giri Sorensen / Thiim –Aston Martin Vantage AMR– à 30 tours Perfetti / Ten Voorde / Bergmeister –Porsche 911 RSR– à 31 tours Perrodo / Collard / Nielsen –Ferrari 488 GTE Evo– – AF Corse – 35 “623 Al Qubaisi / Evans / Holzer –Porsche 911 RSR– à 36 “633 Flohr / Castellacci / Fisichella –Ferrari 488 GTE Evo– à 1’10” 154 Wainwright / Picariello / Barker –Porsche 911 RSR– à 1’12 “315 Keating / Pereira / Bleekemolen – Porsche 911 RSR – 32 tours Calado / Serra – Ferrari 48 8 GTE Evo – à 5 “239 Ried / Pera / Olsen – Porsche 911 RSR – à 6” 922 Yoluc / Eastwood / Adam – Aston Martin Vantage AMR – à 22 “062 Dalla Lana / Gunn / Lamy – Aston Martin Vantage AMR – a 22 “641 Grimes / Cozzolino / Noble –Ferrari 488 GTE Evo– à 23” 369 Lacorte / Belicchi / Sernagiotto –Dallara P217 – Gibson– à 1’34 “896

