Cette année 60 pilotes choisissent cette catégorie, la moins chère des quatre roues

Malgré sa puissance limitée, sa légèreté et sa maniabilité lui assurent de bonnes performances

Kris Meeke est la star du T3; Farrés, Hinojo et Navarro veulent briller au T4

Seuls huit Side by Side sont apparus au départ du Dakar 2017, première année de la catégorie. Lors de la dernière édition, il y en avait déjà 46 et cette année il y aura 60 présents dans le test.



Nul doute que ces petits buggys biplace, qui doivent être ravitaillés comme des motos car leur autonomie est limitée, sont là pour rester. Ils sont beaucoup moins chers qu’un TT préparé, même s’il s’agit d’un T2, plus facile à entretenir… et ils offrent des sensations incroyables.

Tel est leur apogée que l’association organisatrice de l’événement, ASO, a décidé cette année de les diviser en deux catégories, T3 et T4; le second est réservé aux modèles de série, c’est-à-dire aux performances restreintes; tandis qu’en T3 se trouvent les prototypes ou ceux qui ont subi des modifications notables par rapport à la série et pas moins de 16 équipes l’ont sélectionné.

Dans les deux cas, la cylindrée est limitée à 1050 centimètres cubes, ce qui place la puissance dans un plafond de 180 chevaux dans le meilleur des cas, y compris celui du turbo. Ils se distinguent par leur légèreté – 900 kilos à vide, 800 pour les standards atmosphériques -, ils ont un châssis multitubulaire et de bonnes suspensions de voyage.

La star sera sans aucun doute Kris Meeke, le rallyman de la Coupe du monde reconverti et sera le premier pilote de l’écurie PH Sport, le même qui a dirigé les Peugeot 2008 DKR privées et la Citroën C3 R5 de Mads Østberg en WRC; Nul doute qu’il a mis ce qu’il a appris dans ces buggies officiels dans le T3 construit pour l’occasion, le Zephyr T3, basé sur le Can-Am Maveric. Jean Rey Bourgonge, Mansour Al Helei et Lionel Bau ont trois modèles identiques.

Devant eux, l’Overland OT3 de l’équipe Red Bull Junior, dans lequel joue Cristina Gutiérrez. Overland est une autre équipe très expérimentée, pas en vain ils collaborent avec Toyota Gazoo, les soutiennent sur le terrain et s’occupent des Toyota T1 des meilleurs clients. Outre Cristina, ils ont Mitch Guthrie et Seth Quintero.

Et une autre grande structure, X-Raid, a préparé un Side by Side Yamaha pour Camelia Liparotti. Que trois grandes structures se soient intéressées à la catégorie est un symptôme que cela va augmenter, c’est imparable. Un autre homme à surveiller est Sergei Kariakin, avec son Can-Am.

Dans la catégorie T4, les standards, il y a une forte participation espagnole, rien de moins que neuf des 47 équipes sont espagnoles. L’ex-moto «Chaleco» López est la favorite contre l’opposition farouche des voitures Monster Energy, dont l’une est pour Gerard Farrés; avec Robaldo Varela et Aron Domazala comme partenaires.

Parmi les Espagnols se démarquent, outre Farrés, José A. Hinojo – qui a brillé à plusieurs reprises l’année dernière -, Santi Navarro et Juan Miguel Fidel Medero. Fernando Álvarez, Ricardo Ramilom, Gael Queralt, Emilio Ferrado, Pablo Olivas et Santiago Prado complètent la liste. Les Can-Am sont préférés par la plupart des pilotes, clairement devant Polaris et Yamaha.

Certains attendent curieusement de voir comment la catégorie se déroule. L’an dernier, ils avaient le handicap d’une piste très rapide, mais si cette année est vraiment très animée, avec plus de difficultés – ce qui les aiderait – ils peuvent briller dans certaines étapes.

