Jusqu’à sept coureurs espagnols dans le “ top 40 ” des motos

Gutiérrez, quatrième des véhicules légers et meilleur T3

Oriol Vidal a failli remporter une nouvelle étape avec Saleh Alsaif

Outre les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – c’est une chronique centrée sur les «autres» Espagnols -, les meilleures performances sont venues de la main de certains de nos «représentants» de motos et aussi de véhicules légers. En moto, nous avons une nouvelle fois eu sept coureurs espagnols parmi les 40 premiers … et parmi les véhicules légers, Oriol Vidal et Cristina Gutiérrez nous ont redonné de la joie.



Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

Cristina Gutiérrez et François Cazalet ont enfin connu une étape en douceur! Depuis la victoire dans la première étape de ce Dakar, le duo défendu par Red Bull n’avait pas eu beaucoup de chance, mais cette fois ils ont su montrer leur rythme. Malgré ses efforts pour garder ses pneus, la Burgos a terminé à la cinquième place parmi les véhicules légers et a été la meilleure de la catégorie T3; dans le général des véhicules légers, il est dixième et dans celui du T3 il est deuxième.

“La première partie de l’étape marathon a été assez lente, avec du sable très mou et cela a coûté un peu, mais ensuite nous avons repris un très bon rythme. Je suis heureux d’avoir atteint la fin sans problèmes, car nous avons eu des problèmes depuis plusieurs jours et Je voulais faire une étape propre. Aujourd’hui, tout s’est plutôt bien passé et il n’y a pas eu de problèmes, donc j’étais très content. Nous avons essayé de sauver les pneus et nous n’avons pas eu de crevaisons, donc demain nous avons commencé avec tout va bien; maintenant nous allons tout vérifier, mais j’espère tout va bien », a déclaré Cristina.

Oriol Vidal (copilote de Saleh Alsaif):

Depuis longtemps, nous avons eu une victoire espagnole parmi les véhicules légers, puisque les vainqueurs étaient Saleh Alsaif et Oriol Vidal, mais l’organisation a décidé de réajuster l’heure de ‘Chaleco’ López car il s’était arrêté pendant plus de 45 minutes pour aider un motocycliste qui avait eu un accident et finalement la victoire était pour le Chilien. Cependant, deuxième place pour Alsaif et Vidal, alors qu’au classement général, ils occupent la huitième position.

“Je pense que nous avons fait une très bonne étape, très conservatrice. Nous avons été prudents avec les rochers, les pierres et les zones difficiles car c’était la première partie de l’étape marathon et c’était important de faire une course en mode conservateur. Mais je pense que le rythme Cela a été très bien, nous avons poussé dans les domaines les plus sûrs pour le faire », a déclaré Oriol Vidal.

Gerard Farrés et Armand Monleón:

Gerard Farrés et Armand Monleón ont pu laisser derrière eux dans la sixième étape ce problème électrique qui leur avait donné plus d’un mal de tête au cours de la première semaine et précisément à ce stade, ils ont établi un bon rôle. Lorsque la mécanique le permet, ils sont là. Cependant, aujourd’hui, il y a un autre facteur dans l’équation: une clôture qui était «cachée». Les Espagnols n’ont pas été en mesure d’esquiver une clôture qui était au sol et sont partis plus d’une heure, mais l’objectif maintenant est d’aider l’équipe et les résultats ne sont pas si importants.

«Aujourd’hui, nous nous amusions vraiment jusqu’à ce que nous ayons marché sur une clôture qui était au sol; logiquement, nous ne savions pas qu’elle était là. La malchance est qu’elle s’est emmêlée dans la roue et a cassé le roulement et les deux roues. Armand a dû changer le roulement et nous avons également manqué de frein car une durite est cassée. Mais, au final, tout cela s’additionne pour l’avenir », commente Gérard Farrés.

Isidre Esteve et Txema Villalobos:

Isidre Esteve et Txema Villalobos ont choisi de s’occuper de la mécanique dans cette première partie du marathon. Comme il n’y avait pas d’assistance entre l’étape d’aujourd’hui et celle de demain, il était plus important que jamais de ne pas endommager le véhicule, le pilote catalan a donc fait attention… et plus encore après une crevaison qu’il a subie aujourd’hui. Sur l’étape, ils ont terminé en 29e position et au général ils sont tombés à la 22e place, mais Isidre espère pouvoir attaquer demain et regagner du terrain.

«En général, c’était une bonne journée pour retrouver le rythme de course après la pause d’hier et nous devons être satisfaits. Nous avons crevé sur une ligne droite très rapide et comme il restait encore beaucoup de kilomètres sur des zones rocheuses, nous avons décidé de ralentir et aller plus calme. L’important aujourd’hui était de conserver la mécanique et d’éviter d’avoir des problèmes pour attaquer demain, car le marathon doit être considéré comme une seule étape, divisée en deux parties. Demain sera une autre étape longue et exigeante, avec beaucoup de fatigue physique et d’usure mécanique . Sûrement nous courrons plus qu’aujourd’hui et nous essaierons d’obtenir un bon résultat »

Joan Barreda:

Il était temps d’ouvrir la piste à Joan Barreda, synonyme de souffrance, et cette fois il a dû se contenter de la quatorzième position. Mais nous savons déjà que le pilote de Torreblanca est imparable quand il a une bonne position de départ, donc demain nous pouvons nous attendre à une bonne attaque de sa part. Il est sixième au général, à seulement dix minutes de Nacho Cornejo -leader- qui a Toby Price à moins d’une seconde. Les vélos, comme toujours, donnent un spectacle impressionnant.

Motocyclettes:

Hormis Joan Barreda, nos représentants des deux roues ont une fois de plus joué un bon rôle. Lorenzo Santolino était le meilleur d’entre eux, avec une treizième place méritoire, mais au total il y a eu sept Espagnols parmi les 40 premiers classés: Jaume Betriu était 19e, Tosha Schareina 20e, Joan Pedrero 26e, Laia Sanz 34e et Oriol Mena 38e. Au classement général, ils sont tous parmi les 30 premiers, avec Santolino 11e, Betriu 19e, Schareina 22e, Pedrero 23e, Sanz 25e et Mena 28e.

