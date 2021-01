L’Allemande, vainqueur absolu, était son entraîneur au Qatar en 2018

Cris ‘Tortu’ est la deuxième femme à remporter une étape dans le rallye le plus difficile du monde

Cristina Gutiérrez est entrée dans l’histoire hier en remportant l’étape et en devenant leader dans la catégorie des véhicules légers. La femme Burgos devient ainsi la deuxième femme capable de remporter des étapes sur un Dakar, 16 ans après que l’Allemande Jutta Kleinschmidt, la seule autre femme à avoir remporté une étape sur le Dakar, ait remporté sa dixième et dernière victoire d’étape. Jutta est également le seul pilote à avoir réussi à remporter le Dakar de manière absolue.



Cristina était calme à la fin de l’étape, mais elle ne pouvait cacher sa satisfaction. “Je suis très heureux d’avoir réalisé cela dans la première étape. Ce fut une étape très difficile pour les voitures et pour nous aussi; mais la navigation avec François Cazalet a été excellente, il l’a rendue parfaite », a-t-il souligné sur la ligne d’arrivée, en attendant« le résultat final car il peut y avoir des pénalités et un participant laissé derrière peut vous surprendre. Mais pour le moment, nous sommes les premiers. ”

Cristina a expliqué que ce moment “marquera sans aucun doute ma carrière; mais je n’oublie pas que c’est un sport d’équipe et si j’ai atteint ce résultat, c’est grâce à toute l’équipe qui m’entoure », a souligné Cristina.

Le secret de la victoire? Peut-être sur le rythme. “Il n’avait aucune intention de gagner l’étape. Je suis prêt à maintenir un rythme constant, rapide et confortable, sans prendre trop de risques. Malgré cela, j’ai piqué une fois, même si je pense que cela est arrivé à tout le monde. C’était une étape très difficile pour les SSV car il y avait beaucoup de pierres.

Cristina a démarré plus vite que prévu, même si Kris Meeke lui a accordé cinq minutes dans le premier tiers de l’étape et l’Arabie Saleh Al Saif, une heure et demie. Après avoir fait le plein, Cristina a collé à l’un des «ténors» de la catégorie, «Chaleco» López, qui avait laissé quatre minutes d’avance, avant de le laisser derrière. Les autres protagonistes de la catégorie –Machacek, Austin Jones ou Varela – ont eu des problèmes et il y a eu un moment où trois Espagnols étaient aux commandes de la catégorie: Cris, Hinojo et Santi Navarro, tandis que Farrés est revenu très fort.

Au final, Cristina a remporté l’étape avec 6’59 ” sur Jones, 7’36 ” sur ‘Chaleco’, 7’43 ” sur Aron Donzala, 7’48 ” sur Varela et 9’16 ” sur Farrés ; Hinojo et Santi Navarro ont clôturé le Top 10. Au général, une fois les temps du Prologue calculés, il a 6’41 ” sur Jones et 7’26 ” sur ‘Vest’.

La Burgos a un avantage intéressant sur tous ses rivaux, plus de six minutes, mais elle sait que ce n’est rien dans un Dakar et elle ne veut pas penser – ou du moins essayer de l’éviter – à une éventuelle victoire finale.

“Bien sûr, je voudrais répéter ce résultat tous les jours. Mais ce rallye est extrêmement long et nous n’en sommes qu’au premier jour. Le second sera encore plus dur et compliqué, il faut donc garder les pieds sur terre. Mais Je suis de plus en plus confiant avec mon copilote, avec l’équipe et avec la voiture“.

A la fin de l’étape, Jutta, aujourd’hui déléguée rallye-raid FIA, l’a félicitée. Tous deux ont rappelé que le Burgos était un de leurs élèves lors d’une étape d’une semaine au Qatar que la FIA avait offerte à neuf pilotes. “Je suis très heureux de vous voir ici et Je suis très heureux que mon premier professeur soit fier de moi“.

Le résultat en a surpris beaucoup. Cristina n’avait pas trouvé de soutien, ne s’était même pas inscrite, lorsque deux semaines avant le test, elle a été appelée de l’équipe Red Bull Off Road Junior. Blade Hildebrand n’a pas pu courir après un accident et on lui a demandé si elle était disposée à le remplacer. Une question «idiote» qui n’avait qu’une seule réponse!

Sans presque pouvoir tester la voiture, sans connaître le copilote. Cela semblait être une aventure vouée à l’échec … mais Cris ‘Tortu’ est celle à laquelle ils n’abandonnent pas. Il a terminé tout le Dakar qu’il a disputé et il ne veut pas que ce soit son exception.

Certains se demanderont la raison pour laquelle Red Bull a pensé à elle. Ils l’ont vue participer au rallye d’Andalousie avec une Mini by X-Raid, un nouveau véhicule pour elle, et ils ont vu dès le premier instant que c’était rapide et efficace. Et peut-être qu’ils se sont souvenus sa détermination sur son premier Dakar, en Amérique du Sud. Il a passé plusieurs jours sans dormir, rejoignant les stades, ne mangeant que des bananes … mais le test s’est terminé.

Il y a un an, Jutta a parlé d’elle, lorsqu’on lui a demandé si elle la considérait comme son successeur. “C’est possible, bien sûr. Mais doit avancer“Hier, Cristina a finalement franchi ce pas en avant que Jutta avait demandé.

Cette 2021 peut être spectaculaire pour elle. Je suis sûr que Red Bull l’appellera plus d’occasions et il sera également dans l’Extrême E, dans l’équipe de Lewis Hamilton et avec l’une de ses idoles, «Seb» Loeb en tant que coéquipier.

