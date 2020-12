Cristina Gutierrez sera enfin sur le Dakar en 2021. Sa performance en Baja Andalucía a ouvert les portes du Red Bull Off Road Junior Team et elle aura l’un des OT3, les véhicules tout-terrain légers, de l’équipe.



Les deux autres pilotes de l’équipe sont les Américains Mitch Gunthrie, qui a déjà disputé le dernier Dakar avec l’une de ces voitures et remporté une étape, et Seth Quintero qui, à 18 ans, sera le plus jeune pilote de l’essai et arrive avec le Titre américain de «Best in the Desert».

Ce sera le cinquième Dakar pour les Burgos et jusqu’à présent, elle a réussi à terminer les quatre précédents, mais le plus important est qu’elle a réalisé ce dont elle a toujours rêvé: “devenir une équipe officielle”.

Pour Cristina, 2021 est présentée comme un rêve presque miraculeux. De voir comment elle a été laissée à terre et sans voiture à une double chance, celle que Red Bull lui donne et celle de participer à l’Extreme E avec rien de moins que l’équipe appartenant à Lewis Hamilton et d’avoir le neuf fois champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb, en tant qu’associé. Et si cela ne suffisait pas, un programme national.

Cette fois, Cristina arrivera au Dakar avec moins de préparation que lors des précédentes occasions, mais avec plus d’enthousiasme et d’enthousiasme que jamais. Sa participation a été clôturée presque à la volée et il a à peine pu tester la voiture, très différente de celles qu’il a conduites à ce jour. Et il aura également un nouveau copilote.

La voiture qu’il conduira est une OT3, un prototype léger, très similaire au Side by Side, mais au lieu d’être dérivé d’un modèle de série, c’est un prototype de compétition. Il pilotera une Overdrive OT3, une voiture fabriquée par Overdrive Racing, l’équipe belge qui s’occupe de la meilleure Toyota privée et soutient l’équipe officielle de la marque japonaise.

La voiture a fait ses débuts lors du dernier Dakar, dans lequel elle a remporté quatre étapes. Depuis, il a dû régler ses problèmes de fiabilité.

La voiture est la moins puissante que Cristina ait jamais conduite sur le Dakar. Il dispose d’un moteur turbo de 1 000 centimètres cubes développant 177 chevaux. Ce sera aussi la première propulsion que j’ai pilotée, par rapport aux 4×4 des participations précédentes. Mais au contraire, il est beaucoup plus léger, un peu moins de 900 kilogrammes, et très compact dans les mesures, ce qui le rend très agile et efficace. Il est vrai que dans les étapes les plus rapides, il a un certain handicap, mais dans les étapes les plus lentes et les plus compliquées, il est capable de surprendre.

Nasser Al-Attiyah a testé la voiture. Cyril Despres a fait une grande partie du développement. Ceci et la force de l’équipe sont des cartes en lesquelles Cristina peut se fier.

