Cristina Gutiérrez a été la première parmi les prototypes légers T3

Toni Vingut a mené l’étape, mais a finalement été sixième

Sept Espagnols parmi les 25 motos les mieux classées

Outre les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – il s’agit d’une chronique centrée sur les “ autres ” Espagnols – dans la neuvième étape du Rallye Dakar 2021, ce fut une journée décente pour les Espagnols. Les meilleures performances sont venues de la main de nos «représentants» moto – sept Espagnols parmi les 25 meilleurs classés -, des quads – Toni Vingut a réalisé sa meilleure scène – et des véhicules légers. Cependant, il y a aussi eu de mauvaises nouvelles, comme l’accident de Saleh Alsaif et Oriol Vidal … bien qu’ils aient réussi à terminer l’étape.



Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

Ce fut un coup dur pour Cristina Gutiérrez et François Cazalet de devoir abandonner le Dakar 2021 en raison de quelque chose qui n’est pas à leur portée: une panne de boîte de vitesses sur la liaison en route vers la huitième étape. Cependant, ils se sont réengagés aujourd’hui à travers le Dakar Experience et ont remporté une autre victoire dans leur catégorie – les prototypes légers T3. Ils n’ont plus la possibilité de se battre au classement, mais l’objectif est de continuer à accumuler des kilomètres et d’envoyer plus de «messages» de ce type.

Isidre Esteve et Txema Villalobos:

Isidre Esteve et Txema Villalobos n’ont pas connu leur meilleure journée aujourd’hui, mais il y a des aspects positifs. Le duo espagnol était à un bon rythme jusqu’à ce qu’une crevaison soit un «avertissement» et le pilote Oliana a décidé de faire les choses au calme. Ils continuent de s’adapter aux bonnes performances de la Toyota Hilux préparée par Overdrive, mais ils ont de nouveau été parmi les 30 premiers de la spéciale et au classement général ils sont installés en 23e position.

“Nous avons très bien démarré l’étape, malgré avoir dû dépasser plusieurs buggies au début. Mais nous avons réussi à aller vite jusqu’à ce que nous ayons subi une crevaison et, à partir de là, nous avons choisi d’être plus conservateurs. Il perd deux fois plus de temps que nos rivaux, à ne pas pouvoir sortir de la voiture pour aider Txema Villalobos, qui doit faire tout le travail lui-même. Nous sommes heureux, car nous avons passé une très belle étape, nous étions rapides, la voiture Cela a très bien fonctionné à nouveau et nous avons repris la navigation, surtout dans les trois ou quatre points les plus difficiles que nous ayons eu », commente Isidre.

Manuel et Mónica Plaza:

Manuel et Mónica Plaza souffrent beaucoup dans cette édition du Dakar. Aux problèmes de la première semaine et à la frayeur qu’ils ont eue récemment avec un motocycliste, il faut ajouter une étape aujourd’hui dans laquelle ils admettent ne pas avoir apprécié. Malgré tout, ils ont réussi à terminer l’étape à la 37e position et au classement général, ils sont à la 37e place. Trois jours de plus pour le but final.

“Bonjour à tous. Cette étape a été criminelle, je n’ai rien apprécié. Beaucoup de pierres et de poussière, c’est-à-dire que c’était impossible; nous avons préféré entretenir et ne rien risquer, car c’était pour casser la voiture. Ce n’était pas une étape à apprécier, mais casser », a commenté Manuel. “Ce sont 465 kilomètres de pierres, félicitations à mon père car il n’a pas crevé. Beaucoup de poussière et beaucoup de désordre entre toutes les voitures, très révolutionnaire. Demain, il en reste trois”, a ajouté Mónica.

Toni Vingut:

Toni Vingut a signé aujourd’hui, sans aucun doute, sa meilleure étape du Dakar. Le coureur d’Ibiza, après d’innombrables problèmes dans le marathon, a surpris les locaux et les étrangers avec un bon rythme au départ de cette spéciale: il a signé le meilleur temps dans les trois premiers checkpoints! Par la suite, il a été dépassé par certains coureurs, mais a obtenu une sixième position honorable dans une étape très difficile pour la plupart des coureurs.

Joan Barreda:

Joan Barreda a commencé la journée avec une peur. Dans une spéciale dans laquelle Toby Price ou Luciano Benavides ont eu de fortes chutes – bien que sans conséquences graves, heureusement – celui de Torreblanca est également tombé et a révélé plus tard qu’il avait même perdu connaissance pendant quelques instants. Malgré cela, il a pu continuer et terminer la spéciale en septième position; au général, il est cinquième, exactement 29 minutes derrière le leader.

«Nous avons eu une journée difficile aujourd’hui. Aux alentours du kilomètre 50 de la spéciale, j’ai subi une chute qui m’a fait perdre connaissance pendant quelques instants. Hébété les premiers kilomètres, j’ai pu continuer et terminer la spéciale. Il reste trois jours et l’important est que nous continuons dans la course. Merci à tous pour votre soutien “, a déclaré Joan Barreda après la neuvième étape de ce Dakar.

Lorenzo Santolino:

Lorenzo Santolino continue de surprendre sur le Dakar. Pour sa troisième participation, il est en passe de la terminer pour la première fois… et, surtout, il fait preuve d’une vitesse diabolique. L’homme de Salamanque assure qu’aujourd’hui il a pris les choses calmement, mais il a réussi à terminer la spéciale en huitième position – juste derrière Barreda – et au classement général, il est également huitième. Le «top 10» est à portée de main.

“Très longue journée, avec beaucoup de poussière et des points de navigation difficiles. Une erreur de navigation que j’ai résolue rapidement, sans perdre beaucoup de temps. A cause de la poussière, il était difficile de suivre les autres pilotes de près et dans les derniers kilomètres j’ai décidé de baisser le pour ne pas prendre de risques. Merci beaucoup à tous pour les messages de soutien. Passons au suivant! », a déclaré Santolino.

Reste de motos:

Nos représentants moto nous ont une fois de plus fait plaisir. Hormis Barreda et Santolino, cinq autres ont réussi à entrer dans le top 25 de cette spéciale: Oriol Mena a terminé 14e, Jaume Betriu 16e, Joan Pedrero 18e, Tosha Schareina 21e et Laia Sanz 23e. Et le meilleur de tous, c’est que ces sept mêmes coureurs sont dans le «top 20» du général: Betriu 14e, Schareina 17e, Pedrero 18e, Mena 19e et Sanz 20e. Presque rien!

Reste des véhicules légers:

Quant au reste de nos représentants parmi les véhicules légers, José Antonio Hinojo et Diego Ortega ont encore une fois ébloui avec une quatrième position plus que remarquable; De leur côté, Gérard Farrés et Armand Monleón étaient quinzièmes à 45 minutes du vainqueur. Saleh Alsaif et Oriol Vidal ont eu un accident, mais ils ont réussi à se remettre sur les rails et à terminer l’étape.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard