Cristina Gutiérrez a établi un Dakar sensationnel malgré la panne

Six Espagnols parmi les 20 les mieux classés de la catégorie moto

Toni Vingut a réussi à finir de rattraper ce qui s’est passé en 2020

Juvanteny et Criado ont triomphé entre camions de série et 6×6

Outre les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – il s’agit d’une chronique centrée sur les “ autres ” Espagnols – lors de la douzième et dernière étape du Rallye Dakar 2021, ce fut une journée remarquable pour les Espagnols. Peut-être que ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats sont les concurrents moto, avec six Espagnols parmi les 20 premiers au général, mais aussi Cristina Gutiérrez ou Toni Vingut ont clôturé ce Dakar avec un bon goût dans la bouche. Et dans les camions, Jordi Juvanteny et José Luis Criado ont triomphé parmi les 6×6 et aussi les camions de série.



Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

Le Dakar a débuté par un triomphe historique pour Cristina Gutiérrez et François Cazalet sur l’étape 1, mais des problèmes de navigation et, surtout, une panne de boîte de vitesses sur le chemin de la huitième spéciale, signifiaient adieu au combat. pour la victoire. Quelques problèmes qui ne brouillent pas la belle performance du pilote de Burgos, étant donné qu’elle s’est inscrite à cette “ aventure ” avec Red Bull à la dernière minute – sans connaître la voiture et la “ copie ” – et qu’elle a brillé de sa propre lumière. Dans cette dernière spéciale, il s’est une fois de plus démarqué avec une deuxième place parmi les véhicules légers, bien qu’une pénalité ultérieure lui ait fait perdre plusieurs places.

Isidre Esteve et Txema Villalobos:

Isidre Esteve et Txema Villalobos ont également connu une série de problèmes sur ce Dakar, comme hier, lorsque le différentiel avant a décidé de se bloquer et qu’ils ont perdu plus d’une heure et demie, à seulement 20 kilomètres de la ligne d’arrivée. Cependant, lors de leur première participation avec une monture “ top ” comme la Toyota Hilux préparée par Overdrive, ils ont montré un bon rythme et, bien qu’ils n’aient pas atteint l’objectif d’entrer dans le “ top 10 ”, ils ont été proches certaines étapes et ils ont terminé le rallye en 28e position, ce qui serait bien différent sans tant de problèmes.

Manuel et Mónica Plaza:

Ce fut un Dakar avec toutes sortes d’aventures pour Manuel et Mónica Plaza: d’une situation bizarre où un bouclier arrière se brise pour passer sur un motocycliste qui a traversé et, heureusement, va bien. Mais c’était aussi un Dakar dans lequel père et fille sont revenus à un très bon rythme, malgré le fait que Monica a commencé avec de très graves problèmes d’estomac. Bref, une belle performance qui les a aidés à terminer en 35e position au classement général.

“Fin d’une belle aventure! Nous sommes montés sur le podium final du Dakar 2021! Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à arriver ici et qui nous ont suivis jour après jour. Vous avez été notre carburant dans les moments les plus difficiles. Merci beaucoup! », Ont commenté Manuel et Mónica depuis les réseaux sociaux.

Lorenzo Santolino:

Lorenzo Santolino a établi un Dakar spectaculaire. Toujours avec son beau style de conduite avec le Sherco, l’homme de Salamanque a réussi à terminer pour la première fois – à sa troisième participation – le rallye le plus difficile du monde, et il l’a fait en sixième position! Lorenzo a eu deux grandes frayeurs lors de ses deux premiers départs, mais cette fois il a réussi à esquiver tous les obstacles pour terminer à moins de six minutes de retard sur le cinquième, dans un rallye où les pilotes de tête ont beaucoup couru. Une vraie sauvagerie!

“Oui! Final sixième position! Très heureux d’avoir atteint la fin, aussi avec un très bon résultat pour moi. Un sentiment de libération très particulier qui compense toutes les mauvaises choses. Merci à toute l’équipe, chacun de mes sponsors déjà à vous tous, qui me soutenez toujours. À ma famille et à mes amis, qui savent tout ce que nous devons mettre de côté pour aujourd’hui pour pouvoir le célébrer. Et bien sûr à ma mère, qui continue de m’aider où qu’elle soit et qui est sûre de nous regarder en souriant ” , a commenté Lorenzo Santolino.

Laia Sanz:

Le Dakar le plus difficile pour Laia Sanz a été dépassé avec les honneurs. Il est arrivé physiquement très juste à cause de la maudite maladie de Lyme, causée par une morsure de tique, et dès les premiers jours, il a beaucoup souffert – également avec une tendinite au poignet. Pourtant, la Catalane a enduré l’héroïque pour terminer son onzième Dakar – en autant de participations – et, en plus, elle l’a fait avec une dix-septième plus que digne du classement général. Il est fabriqué à partir d’une autre pâte.

“Onze sur onze! Seuls ceux qui ont été proches de moi cette année savent combien cela m’a coûté d’arriver ici. Merci à tous et à tous ceux qui m’ont soutenu!”, A commenté Laia Sanz après le dernier. Étape de Dakar.

Reste de motos:

Quant au reste des motos, malgré l’abandon de Joan Barreda dans l’avant-dernière étape, les Espagnols ont réalisé des performances sensationnelles. Ce fut un Dakar particulièrement difficile pour les motos – aujourd’hui la mort de Pierre Cherpin a été confirmée – mais les nôtres ont su courir avec maîtrise et jusqu’à six coureurs espagnols se sont glissés dans le “ top 20 ”: en plus de la sixième place en Santolino, Jaume Betriu a terminé 12e, Tosha Schareina 13e, Joan Pedrero 15e, Oriol Mena 16e et Laia Sanz 17e.

José Antonio Hinojo et Diego Ortega:

José Antonio Hinojo et Diego Ortega ont été nos meilleurs représentants dans la catégorie des véhicules légers. Le duo espagnol a terminé à la septième position qui n’améliore pas la cinquième place obtenue l’an dernier – dans laquelle Hinojo a concouru avec Xavi Blanco, précisément le “ copi ” qui a joué hier dans un épisode surréaliste -, mais après avoir subi plusieurs pannes, le résultat est plus que satisfaisant; Ils sont restés à moins de huit minutes du sixième classé alors qu’ils avaient perdu plus d’une heure et demie hier.

Gerard Farrés et Armand Monleón:

Ce n’était pas un Dakar chanceux pour Gérard Farrés et Armand Monleón, mais ils n’ont pas perdu leur sourire non plus. Avec un véhicule qui leur a à peine permis de courir dans un très petit nombre d’épreuves spéciales en raison de pannes mécaniques, Farrés et Monleón ont réussi à terminer le rallye juste en dehors du “ top 10 ”, à la onzième place, ce qui parle très bons de leur grand rythme – ils se sont battus pour la victoire des étapes quand la mécanique le permettait -. Et, comme l’a dit récemment Gerard, ils ont beaucoup appris pour l’avenir.

“Nous avons terminé ce Dakar. Ce n’était pas très clair pour moi au début, nous avons beaucoup souffert, mais grâce à Armand, qui n’a jamais abandonné; aussi à tous ceux qui nous ont encouragés. On a fini!”, A commenté Gérard Farrés.

“Le bilan global du Dakar a été très positif. Il est vrai que nous avons démarré du bon pied à cause de problèmes mécaniques, mais ensuite nous avons trouvé un bon rythme, nous avons fait de bonnes étapes et à la fin nous avons travaillé pour l’équipe. Bon travail!” ajouta Armand Monleón.

Toni Vingut:

C’était un Dakar doux-amer pour Toni Vingut: un véritable “ enfer ” à certaines occasions, comme hier, alors qu’il s’apprêtait à se dire au revoir sur l’avant-dernière étape – qui a ramené les “ fantômes ” de l’année dernière, quand il a dû partir dans l’avant-dernier en raison d’une panne–; mais il a également montré un rythme diabolique à plusieurs reprises qui l’a même conduit à mener plusieurs sections de ce rallye. Il a enfin atteint son objectif de finir et, en plus, il l’a fait en neuvième position. Très bon Dakar d’Ibiza.

Camions:

La meilleure nouvelle pour les Espagnols est que tant le camion de Jordi Juvanteny et José Luis Criado que celui d’Alberto Herrero, Juan Carlos Macho del Olmo et Nuno Jorge Silva Fojo ont de nouveau fait irruption parmi les 20 mieux classés de cette étape et ils ont également terminé dans le top 20 du classement général. Dans la catégorie des camions de série, Juvanteny a remporté la victoire avec Herrero deuxième, tandis que Juvanteny a également triomphé parmi les camions 6×6.

