Il aura 500 kilomètres d’autonomie

Son intérieur sera sportif et disposera des dernières technologies

La firme espagnole a annoncé que l’El-Born, son premier électrique, fera enfin partie de la famille Cupra. Il sera produit dans l’usine allemande de Zwickau et sera une réalité d’ici la fin de 2021. Il disposera d’une batterie de 77 kilowattheures et aura jusqu’à 500 kilomètres d’autonomie.



Le premier modèle 100% électrique de la maison espagnole – il y a le précédent de la Mii Electric, mais cela est parti d’un modèle thermique – arrivera enfin sous la marque Cupra après avoir été présenté au salon de Genève l’année dernière sous le nom de concept car Seat El-Born. . Il arrivera avec un certain caractère sportif comme c’est la marque de Cupra et sera fabriqué dans l’usine allemande de Zwickau.

CUPRA EL – BORN: EXTÉRIEUR

Le véhicule est assis sur la plate-forme MEB du groupe Volkswagen et conserve les lignes directrices qui ont été vues dans le premier prototype présenté. Cependant, la conception finale a souffert changements subtils qui aident à augmenter son esthétique agressive. Le centre de style lui a donné un devant avec des traits plus nets, avec une jupe qui présente une bouche beaucoup plus ouverte. La calandre bouchée ne se trouve plus en tant que telle et à la place une fente entre les phares avec l’emblème Cupra est placée.

Dans la vue latérale, les plus frappants sont les nouvelles jantes design avec la finition cuivre typique des véhicules Cupra. Pour le reste qui peut être extrait des images de presse, la marque n’a pas plus changé le design par rapport au prototype en ce qui concerne l’arrière.

Cela a un spoiler également vu dans le prototype, il faut donc supposer que la signature lumineuse est similaire, également partagée avec la nouvelle Leon.

CUPRA EL – BORN: INTÉRIEUR

À l’intérieur, l’El-Born présentera les dernières technologies comme un «affichage tête haute» avec réalité augmentée dans le style de celui présenté dans la Mercedes Classe S 2021. Le contrôle dynamique du châssis –DCC– a été ajusté au «mode Sport». ‘, pour des suspensions plus fermes que dans d’autres voitures sur la même plate-forme et peuvent être ajustées en fonction du conducteur.

Cependant, le plus frappant est le changement des sièges traditionnels vus dans le prototype pour certains bacquets sportifs. A noter également le nouveau volant avec boutons intégrés pour changer les modes de conduite, y compris le mode CUPRA, le plus «course» de tous.

Pour affirmer l’identité d’être une voiture électrique, l’intérieur sera également fabriqué matériaux recyclés.

CUPRA EL – BORN: MOTEURS

La maison espagnole n’a pas confirmé la mécanique spécifique ni la puissance du modèle qui sera finalement commercialisé. Lorsque le prototype a été présenté au dernier Salon de Genève, il a présenté le moteur de 204 chevaux qu’il partage avec le Volkswagen ID. 3. Il a également annoncé un système de gestion thermique avec une pompe à chaleur pour optimiser l’autonomie dans des conditions météorologiques extrêmes.

Ce que Cupra a officiellement confirmé, c’est la capacité de la batterie et son autonomie: 77 kilowattheures utiles –82 kilowattheures au total– pour une autonomie approuvée de 500 kilomètres. De plus, dans le format de charge rapide, il pourra récupérer 260 kilomètres en 30 minutes. Dans l’ensemble, ils revendiquent une accélération de 0 à 50 kilomètres / heure en 2,9 secondes, de quoi la considérer comme une véritable voiture de sport par accélération.

CUPRA EL – BORN: PRIX

Il n’y a pas de prix officiels, même si on peut s’attendre à des valeurs supérieures aux 28 000 à 33 500 euros attendus pour le El-Born de base. Ce qui a été confirmé, c’est son arrivée sur le marché au cours du second semestre 2021.

