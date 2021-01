Le Groupe Renault a fait une annonce très importante pour son plan ambitieux avec Alpine Cars et sa nouvelle phase dans le championnat du monde de F1. À partir d’aujourd’hui, l’organisation a nommé Laurent Rossi au poste de PDG d’Alpine.

De son côté, Cyril Abiteboul, PDG de Renault Sport Racing, démissionne après avoir mené pendant cinq ans le retour de la marque au diamant. Toutes les rumeurs indiquaient que le Français serait aux commandes d’Alpine, mais son départ de la prestigieuse marque a été complètement surpris.

Chez Laurent Rossi, les responsabilités sont la division des voitures (Alpine Cars), des sports, de la Formule 1 et des activités de compétition. L’Italien rendra compte directement au PDG du Groupe Renault et compatriote Luca de Meo, qui a commenté: «Je tiens à remercier chaleureusement Cyril pour son implication inlassable, qui a notamment conduit le Renault F1 Team de l’avant-dernière place en 2016 à la podiums la saison dernière.

Son travail remarquable en F1 depuis 2007 nous permet de regarder vers l’avenir, avec une équipe forte et la nouvelle identité de l’Alpine F1 Team pour conquérir les podiums cette année », a déclaré le manager italien.

Cyril Abiteboul, lors de ses adieux au Groupe Renault, a déclaré: «Je tiens à remercier le Groupe de m’avoir fait confiance pendant de nombreuses années, notamment avec la relance et la reconstruction de l’équipe depuis 2016.

Les bases solides de l’équipe de course et des entités en France et en Angleterre construites au cours de ces années, l’évolution stratégique du sport vers un modèle plus économiquement durable et, plus récemment, le projet alpin qui apporte un sens et un dynamisme renouvelés, soulignent à un très beau chemin.

Je tiens à remercier Luca de Meo pour son implication dans la construction de la Business Unit Alpine et je souhaite plein succès à la nouvelle structure », a conclu l’ancien responsable français.

Revenant au nouveau directeur Laurent Rossi, avant cette annonce, il était directeur de la stratégie et du développement commercial du Groupe Renault. L’Italien de 45 ans est diplômé de l’ENSEEIHT et de l’IFP School. En 2000, il débute sa carrière chez Renault dans le département mécanique. En 2009, après avoir obtenu un MBA à Harvard, il a été recruté par le Boston Consulting Group, où il a travaillé à New York en tant qu’expert de l’industrie automobile.

En 2012, il a travaillé chez Google où il était en charge du développement des relations commerciales avec les grands comptes de l’industrie automobile. Il est ensuite revenu chez Renault en 2018.

Maintenant, Rossi sera à la tête de l’Alpine F1 Team qui aura Fernando Alonso et Esteban Ocon comme pilotes.