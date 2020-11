Ce sera le premier modèle hybride de la firme roumaine

Il aura une puissance d’environ 140 chevaux

Dacia lance un nouveau SUV hybride de sept places en 2021 qui remplacera indirectement deux de ses modèles actuels, le Lodgy et le Logan MCV.



Dacia prépare des changements importants dans sa gamme pour les années à venir. Son premier électrique récemment introduit, le Spring, sera rejoint par un nouveau SUV qui remplacera indirectement deux de ses unités actuelles, le Logan MCV et le Lodgy.

le Le nouveau SUV de Dacia, qui partira de la plate-forme CMF-B, mesurera environ 4,5 mètres de long, ce qui le placera comme un rival direct de modèles tels que le Kia Sportage, le Renault Kadjar ou le Hyundai Tucson. De plus, selon divers médias français, il offrira au client la possibilité de choisir entre un intérieur composé de cinq ou sept places.

On s’attend à ce que ce nouveau SUV Comptez sur un ensemble d’aides à la conduite et de systèmes d’assistance qui améliorent ce qui est présent dans la marque, même si cela risque de saper ses concurrents en échange d’un prix de départ plus bas. Cependant, ce seront les plus courants, comme l’avertissement d’angle mort ou l’avertissement de changement de voie involontaire.

Quant à la gamme mécanique, le nouveau SUV Dacia proposera les deux motorisations Diesel comme de l’essence, même si la star sera sans aucun doute l’unité hybride qui partagera la technologie avec l’actuelle Renault Clio. Autrement dit, ce sera un hybride conventionnel et non un plug-in. C’est le premier modèle Dacia à intégrer cette technologie.

Si l’attente est remplie, Dacia Il compte présenter ce nouveau SUV à la mi-2021. Certains précisent même que ce sera au printemps, il n’est donc pas déraisonnable de penser qu’il pourra également être mis en vente avant la fin de l’année prochaine.

