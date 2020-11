Ola Kallenius a confirmé à . que l’électrification du groupe Daimler entraînerait une perte d’emplois. Ce n’est pas une surprise, mais quelque chose que de nombreux syndicalistes – à la fois de Daimler et d’autres groupes automobiles – ont ressenti à partir du moment où les grands groupes, motivés par les objectifs environnementaux des gouvernements, ont opté pour l’électricité comme source d’énergie. l’industrie automobile du futur.



Le groupe allemand se concentrera sur deux axes pour l’avenir: l’électrification et la conduite autonome. C’est le premier de ces axes qui entraînera une réduction notable des emplois: les «groupes motopropulseurs» électriques, y compris la batterie, ne nécessitent que 200 composants, tandis qu’un moteur thermique en nécessite sept fois de plus, 1400 pièces. Non seulement cela, cela prend moins de temps et d’efforts. Par exemple, la fabrication de batteries peut être hautement automatisée.

Dans ses remarques, Kallenius a déclaré que “dans les cinq prochaines années, nous deviendrons une société plus petite. Nous assistons à une grande transformation inévitable en termes de moteurs. Nous recrutons de nombreux ingénieurs spécialisés pour les logiciels, les batteries et l’électrification.” bien sûr, nous devons laisser une empreinte beaucoup plus petite sur cette planète et les voitures ou le luxe doivent y contribuer. ”

Il ne s’agit pas seulement de réduire le personnel, mais dans certains domaines, il y aura un excédent de personnel, car ils perdront de l’importance, tandis que d’autres devront croître parce que la technologie est une différence. Ceci est compatible avec une diminution des emplois mondiaux.

Kallenius n’oublie cependant pas les possibilités de la «pile à combustible», l’alternative aux batteries en tant que fournisseur d’énergie électrique du moteur. Mercedes et Volvo coopéreront à cette fin, selon un accord récemment signé, car ce système serait plus adapté aux camions long-courriers qu’aux batteries.

