Le conseil d’administration de Daimler a approuvé ce jeudi le plan stratégique de l’entreprise pour la période 2021-2025, qui comprend un investissement de 70000 millions d’euros en Recherche et Développement, propriétés, usines et équipements.



La majeure partie de ce budget devrait être consacrée à l’électrification, qui est devenue la première priorité des industriels face aux restrictions gouvernementales croissantes.

Le conseil a également approuvé “les mesures nécessaires pour atteindre la rentabilité souhaitée. Parmi ces mesures, le plan d’investissement pour la transformation vers l’électrification et la numérisation a été confirmé”.

Le but ultime est “d’accélérer la transformation vers l’électrification et la numérisation”.

Daimler a également accepté de créer un fonds d’un milliard d’euros qui sera utilisé pour développer de nouvelles technologies – en dehors du reste de l’investissement prévu – et pour sauvegarder l’emploi dans les usines allemandes pendant la durée de la transition.

Cette nouvelle transcende le jour même où Audi a annoncé un investissement de 35 000 millions pour la période 2021-2025, dont 10 000 millions pour la voiture électrique, 5 000 pour l’hybride et 2 000 pour les technologies alternatives.

Les détails du fonds seront établis au cours du premier trimestre 2021 et seront convenus par le conseil d’administration de la société et le comité d’entreprise.

«Avec la confiance du conseil de surveillance dans notre stratégie, nous pourrons investir plus de 70 000 millions d’euros dans les cinq prochaines années. Nous voulons aller plus vite, notamment dans l’électrification et la numérisation», a déclaré Ola Källenius, président de Daimler et Mercedes.

«Nous sommes également parvenus à un accord avec le comité d’entreprise pour créer un fonds de transformation. Avec cet accord, nous assumons notre responsabilité partagée de façonner la transformation de notre entreprise. Améliorer notre rentabilité et notre investissement dans l’avenir de Daimler Ils vont main dans la main”.

Le président du comité d’entreprise, Michael Brecht, a expliqué que le fonds permettra “d’atténuer les perturbations causées par la transformation et envoie un message important à nos collègues. Le financement supplémentaire nous donne l’opportunité de mettre en œuvre de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans nos usines.” , protégeant ainsi les emplois et notre savoir-faire. ”

