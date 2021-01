Deuxième victoire consécutive pour le Qatar et troisième de ce Dakar

Nasser Al-Attiyah est entré en jeu dans la troisième étape du Rallye Dakar 2021. Le pilote Toyota Gazoo Racing, malgré l’ouverture de la piste, a remporté sa troisième victoire – celle du prologue compte – dans cette édition pour couper les coins ronds. l’écart sur Stéphane Peterhansel au général. Carlos Sainz s’est perdu au kilomètre 156 et le «saignement» a duré plus d’une demi-heure.



David Castera a mis en garde avant le départ de ce Dakar sur la difficulté de la navigation, et ce n’était pas une question anodine. De nombreux pilotes ont eu des problèmes de navigation dans les deux premières étapes, dont Carlos Sainz, mais cette fois, le problème était plus important pour ceux qui partaient en première position.

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont débuté la spéciale avec un rythme fulgurant. Seul un surprenant Henk Lategan a réussi à aller plus vite en passant le premier checkpoint et Yazeed Al-Rajhi a fait de même dans le second. Avec Al-Attiyah également à un bon rythme, les pilotes Toyota semblaient être à leur sauce aujourd’hui.

C’est au troisième point de contrôle, au kilomètre 137, que Carlos Sainz a commencé à commander et à donner le ton. Le madrilène était en tête de la spéciale à ce moment-là, mais la joie fut de courte durée, car au kilomètre 156, il s’était écarté d’environ deux kilomètres du bon chemin et avait perdu plus d’une demi-heure. Al-Rajhi a également été perdu, il a donc été exclu du combat à ce stade.

Pendant ce temps, Al-Attiyah a continué son récital. Les Qataris se souciaient peu de devoir ouvrir la piste dans une étape très compliquée pour la navigation. En fait, c’était juste au point «critique» où il a profité des difficultés de ses rivaux pour se placer en tête de la spéciale et, à partir de là, il n’a pas trouvé de rival.

Au final, Nasser a remporté sa deuxième victoire d’étape consécutive et sa troisième sur ce Dakar – 38 au total, bris d’égalité avec Sainz. De plus, la joie a été double chez Toyota Gazoo Racing, puisque Henk Lategan a signé une spéciale surprenante pour terminer deuxième, à seulement 2’27 ” derrière son coéquipier.

Stéphane Peterhansel, victime d’une crevaison, a dû se contenter de la troisième position, à 4’05 ” derrière Al-Attiyah, mais dans l’ensemble il est toujours en tête avec 5’09 ” sur le pilote Toyota. De plus, la surprise de Lategan lui a bien servi, car demain il partira en troisième position de la spéciale et aura une bonne opportunité d’augmenter ses revenus.

De son côté, Carlos Sainz a franchi la ligne d’arrivée avec une défaite finale de 31’02 ” face à Nasser Al-Attiyah. Ne pas trouver le bon chemin au kilomètre 156 était crucial, mais c’est le Dakar, donc rien n’est encore perdu. Au total, il est 33’34 ” derrière Stéphane Peterhansel et il reste encore beaucoup de tissu à couper.

