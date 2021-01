La victoire a été pour Giniel de Villiers et Álex Haro

Problèmes de navigation pour Carlos Sainz à nouveau

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont de nouveau eu des problèmes de navigation dans la cinquième étape du Rallye Dakar 2021, mais dans la seconde moitié du parcours, ils ont réussi à minimiser les dégâts pour rester “ en vie ” dans le combat. La victoire dans cette spéciale revient à Giniel de Villiers, dont le copilote est Álex Haro, donc cette étape a à nouveau une «saveur» espagnole. Stéphane Peterhansel, plus chef du général.



David Castera a averti dans l’aperçu du Dakar que les cinquième et sixième étapes seraient les deux plus compliquées de cette première semaine, et ce n’était pas vraiment une déclaration anodine. Aujourd’hui, c’était une spéciale de 456 kilomètres, pas très rapide, avec un tronçon important de dunes dans le secteur intermédiaire et avec un risque élevé de crevaisons.

En d’autres termes: pour Carlos et Lucas, ce fut l’un des jours importants pour tenter de combler l’écart avec Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah. Dans une autre journée difficile pour la navigation, le duo espagnol avait une bonne position de départ pour attaquer, mais il a encore perdu, comme dans la troisième étape.

Cette fois, c’était au début, avant même d’atteindre le premier point de contrôle. Carlos et Lucas ne savaient pas comment trouver le bon chemin et, après une longue période d’incertitude, ils ont validé le premier «waypoint» avec près de 29 minutes de perte. Ils n’étaient pas les seuls, car Sébastien Loeb ou Cristina Gutiérrez, entre autres, ont également eu des problèmes.

