VISITEZ ‘PRINCIPESCA’ – La journée de repos a vu le prince Khalid Bin Sultan Al Faisal dans le camp. Le prince est le président de la Fédération automobile saoudienne, qui comprend des voitures et des motos, et l’architecte du pays ayant le Dakar, le GP de F1 et aussi la Formule E. Sur la photo, il est avec Nasser Al-Attiyah et le Catalan Jordi Vidal, l’homme de confiance de Nasser qui l’accompagne dans toutes les compétitions.



LOEB TERMINÉ À DEUX AU DÉBUT DE MATIN EN RAISON D’UNE ERREUR LOGISTIQUE – Sébastien Loeb et Daniel Elena ont réussi à rejoindre le camp de Dakar, mais avec près de 11 heures de retard, après avoir entamé la suspension d’une de leurs roues. Loeb a dû rouler plusieurs kilomètres la nuit et est arrivé à deux heures du matin saoudien: “Faire les dunes la nuit est une expérience particulière. On se sent absolument seul au milieu de nulle part!” Heureusement pour lui, la journée de repos s’est poursuivie, pour reprendre des forces et pouvoir réparer complètement la voiture. “C’était une zone de saut, nous avons sauté un peu plus que prévu et avons atterri contre la colonne suivante. La suspension n’a pas tenu. Nous avons eu un triangle droit et un triangle gauche de remplacement, uniquement à cause d’une erreur dans le marquage des deux triangles. Ils avaient raison. Lorsque le camion de service est revenu avec la pièce, nous attendions 8 heures. La réparation n’a duré que 20 minutes », a déclaré Loeb.

ENSEIGNANT ET ÉTUDIANT AVANTAGÉ – Seth Quintero a remporté l’étape en SSV et à 18 ans il est devenu le plus jeune pilote à remporter une étape du Dakar. Mais le jour de repos, il n’hésita pas à approcher Carlos Sainz. A 57 ans, Carlos est le pilote le plus âgé à avoir remporté le Dakar. Des conseils de professeur à élève doué, sans aucun doute

Conversation entre Seth Quintero et Carlos Sainz. Le plus jeune coureur de l’histoire du #Dakar à remporter une étape (à 18 ans) et le plus âgé à remporter la victoire absolue (en 2020, à 57 ans). Le talent ne comprend pas les générations. # Dakar2021 pic.twitter.com/NZHguEOh1n – Jesús Muñoz (@ jesusmg2192) 9 janvier 2021

LOEB, ASSISTANCE RAPIDE DE NANI ROMA – Loeb est clair qu’il est hors jeu dans ce Dakar et que son rôle doit désormais être “d’aider la Roma. Il est cinquième, donc je dois être derrière lui pour l’aider. Mais il se pourrait aussi que l’équipe me demande d’essayer de gagner un peu Nous devrions parler. Ma carrière est ruinée, donc l’important est de continuer et d’acquérir plus d’expérience. ”

NASSER SE PLAIN SUR LES PNEUS – Nasser Al-Attiyah se lamente sur les pneus, comme l’année dernière. Il dit avoir perdu beaucoup de temps pour eux et qu’une fois de plus le 4×2 a un avantage à cet égard sur le 4×4. Bien sûr, il n’a pas souffert autant que Yazeed Al-Rajhi, qui a joué cinq fois dans la même étape. Loeb ne l’a pas dit en ces termes, mais lorsqu’il a expliqué qu’il avait subi 9 crevaisons en trois jours, logiquement beaucoup pensent que ce n’est pas un hasard.

FARRÉS CONNAÎT SON RÔLE POUR LA SEMAINE DERNIÈRE – Gérard Farrés sait déjà que la victoire en SSV n’est pas à sa portée. Il a fait des étapes exceptionnelles, mais n’a pas eu de chance dans d’autres et cela lui a coûté plus de 3 heures et demie de retard sur la tête en raison d’un problème de moteur – qui semble déjà résolu – dans la cinquième étape. “Il est maintenant temps de continuer et de profiter. Sans oublier que l’équipe a besoin de nous. Nous avons deux voitures en tête de la catégorie”, a déclaré Gerard. Son travail sera d’une certaine manière le sac à dos, quelque chose qu’il connaît bien depuis ses jours de moto. Aron Domzala et Austin Jones, deux pilotes de l’équipe Monster Can-Am, sont en tête de la catégorie et sont séparés par seulement 47 secondes. Un duel fratricide, qui peut coûter cher à l’équipe.

