L’année dernière avec son camion d’assistance rapide, il a aidé Alonso et Roma

Il sera remplacé par Jordi Celma, comme prévu dans le règlement

Francesc Ester «tombe» du Dakar. Le pilote a été testé positif au coronavirus dans le test PCR avant l’événement, ce que les organisateurs exigent, et a dû rester à la maison. C’est la première défaite parmi la participation espagnole à ce Dakar.



Nous avons parlé d’Ester l’année dernière, puisqu’elle conduisait un camion de service qui fournissait des services à Fernando Alonso et Nani Roma, entre autres (https://soymotor.com/blogs/rblancafort/francesc-ester-el-angel-guardian-de -alonso-and-roma-en-el-dakar), qui a dû chercher un nouveau copilote après le positif pour covid-19 de son le même jour aujourd’hui.

Ester a dû partager le volant d’un des camions du Team Boucou avec Javier Acoste, tandis que Lluís Rosa était le troisième. Le camion participera au test, étant Jordi Celma qui remplacera Ester, comme le permet la réglementation. Celma a deux Dakar sur le dos et en 2019 après s’être renversé dans la sixième étape, il a dû être évacué à l’hôpital.

Ester a fait ses débuts au Dakar en 2019 en tant que mécanicien et lors de l’édition 2020, il s’est vu confier le volant d’un des camions du Team Boucou.

Ester était très excité cette année, car il était le pilote numéro un du camion MAN de l’équipe: “Je pense que 2020 a été un Dakar très exigeant. Le niveau de ténacité a été élevé, même si notre approche du parcours étape par étape nous a aidés à C’était un terrain que je ne connaissais pas, bien sûr, mais j’ai pu aider les coureurs de l’équipe et atteindre la rampe finale du podium, ce que nous voulons refaire. Je partagerai le volant avec Javier même si nous n’avons pas encore décidé si nous allons conduire une étape chacun un, ou comment on va alterner la conduite. Lluís s’occupera de la navigation. Ils en savent tous les deux beaucoup sur ce type de terrain. Ce sont des spécialistes du désert, Le camion est à 100% et va vraiment très bien. L’objectif principal est de finir, “avait-il Dit Esther avant de la savoir positive.

Désormais, Javier sera le seul pilote de l’équipe, et il est un rookie dans le test mais c’est quelque chose qui ne lui fait pas peur. «J’ai de l’expérience dans le désert. Je conduis des gens dans les déserts du Maroc, de la Libye et de Tunis depuis 25 ans et j’ai été un camion balai dans certains essais, comme le Fenek Rally et j’ai participé à 14 reprises à Baja Aragón … mais ceci Ce sera très différent. L’objectif sera de finir, il faut le faire pour remplir la mission, il va donc falloir conserver les mécaniques. ”

