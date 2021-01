Après les trois étoiles du Dakar – Peterhansel, Sainz et Al-Attiyah -, un chauffeur privé, Mathieu Serradori. Un pilote privé – en plus, avec sa propre SRT ou Serradori Racing Team, qui aligne quatre voitures dans ce Dakar – et jeune, du moins pour le Dakar, qui mérite clairement une équipe officielle, si ses obligations à la tête d’une entreprise d’électricité permettez-ceci.



Serradori en est à son troisième Dakar en voiture; Avant, il l’avait fait trois fois sur une moto et force est de constater que son rôle est celui de «trouble-fête». L’année dernière, il a remporté une victoire d’étape pour terminer huitième au général; Il a fallu plusieurs années en arrière pour vivre quelque chose de similaire, notamment en 1988 lorsque Guy Deladrière a imposé sa Porsche 4×4. Cette année est la quatrième pour le moment.

Mais surtout je voulais parler votre véhicule, le Century CR6. Trois de ces voitures sont dans le top 15. Dans le Prologue, Brian Baragwanath a donné la surprise en égalant le temps de Nasser Al-Attiyah; il a eu quelques problèmes dans la première étape, mais il a de nouveau été rapide dans la troisième et est 81e au général, tandis que le local Yasiir Sheaidan est 15e.

D’où viennent ces Century? Ce sont des poussettes fabriquées en Afrique du Sud par le pilote Mark Corbett, qui a eu le soutien de Serradori dans cette aventure. En fait, c’est Fabian Lurquin, copilote emblématique du Dakar – il était l’un des copieurs de Josep Mª Servià, entre autres – qui a conseillé Serradori sur ce buggy. Corbett était censé courir ce Dakar, mais finalement il ne le pouvait pas.

La recette est classique, mais très élaborée. Châssis multitubulaire, suspensions à double triangulation à long débattement, roues de 37 pouces de diamètre, propulsion arrière, boîte de vitesses Sadev à six vitesses et un moteur Chevrolet de 7,0 litres pour assurer non seulement 400 chevaux, mais aussi un couple exceptionnel, supérieur à 700 nanomètres, «alimenté» par un réservoir de 400 litres d’essence. Et, dessus, un corps très bien fait et un style agréable. Simple et efficace.

Détails supplémentaires: il dispose de la climatisation, d’un système de gonflage automatique et de poussoirs hydrauliques qui facilitent le changement de roues et peuvent également aider à positionner les plaques lorsque vous êtes coincé dans le sable.

De nombreuses leçons apprises au cours d’une décennie des rallyes sud-africains «hors route» y ont été déversées, où elles sont l’alternative à Toyota officielle.

Des ambitions, toutes. Avant de commencer, je visais un Top 5. Après ces premières étapes … dès qu’un des trio de favoris échoue, peut-être qu’ils peuvent même monter sur le podium.

