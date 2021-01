Stéphane Peterhansel a élargi sa légende en se proclamant vainqueur du Rallye Dakar 2021, ce qui signifie inclure le quatorzième “ touareg ” – six sur une moto et huit dans une voiture – dans leurs vitrines. 30 ans après le premier, le Français a mis aujourd’hui la touche finale à une excellente performance, notamment en termes de navigation, et avec ce triomphe il est devenu le seul pilote à s’imposer dans les trois “ époques ” du rallye: le Africain, sud-américain et saoudien.



«Monsieur Dakar» a été cette fois plus que jamais. Dans une édition avec la navigation à l’honneur, comme dans le Paris-Dakar d’antan – dit Stéphane lui-même -, Peterhansel et son copilote – Edouard Boulanger – ont frappé aux bons moments … mais ils ont aussi su nager et ranger les vêtements si nécessaire. “Il faut savoir perdre du temps”, a déclaré le Français, toujours avec la victoire en tête.

Le fait est que, malgré une seule victoire d’étape sur ce Dakar – dans la neuvième -, le Français a pris la tête du classement général de la deuxième étape et de là il n’a pas baissé tout au long du rallye. Alors que Nasser Al-Attiyah ou Carlos Sainz cumulaient des victoires – et aussi une myriade de problèmes, il faut le dire – Peterhansel était toujours à l’affût, avec de bons résultats constants.

Peut-être que la grande contradiction de ce Dakar est que Toyota a remporté neuf victoires sur treize possibles, mais le Mini JCW Buggy a mené de l’étape 1 à la dernière – Sainz a pris la tête dans la première et Peterhansel de la seconde à la fin – . Il est également vrai que la firme japonaise a mené les statistiques de crevaisons et, par exemple, Carlos Sainz a eu mille et un problèmes de navigation. Mais «Monsieur Dakar» ne comprend pas les problèmes.

Peterhansel est arrivé à ce dernier jour avec ses devoirs bien faits. Après l’étape monstrueuse d’hier, le Français avait plus de 15 minutes d’avance sur Nasser Al-Attiyah au classement général. Une spéciale de seulement 200 kilomètres chronométrés, mais non sans difficulté: il restait encore quelques dunes à négocier pour finir sur les rives de la mer Rouge, dans une sorte de clin d’œil au lac rose.

Mais l’équipe X-raid avait tout en tête. Avec Carlos Sainz partant juste derrière Stéphane Peterhansel pour les 200 derniers kilomètres du rallye, le madrilène est devenu une «escorte» luxueuse et tous deux ont franchi la ligne sans problème. Sainz a remporté la victoire sur l’étape, sa troisième sur ce Dakar, et Peterhansel a volontiers scellé sa quatorzième victoire au général dans le rallye le plus difficile du monde. Simplement «Monsieur Dakar».

