Sainz a également 15 secondes de retard sur son coéquipier Peterhansel

Le Mini Buggy a même été dépassé en 2RM par Al Qassimi et Serradori

Début prometteur pour le Hunter de Loeb et Nani Roma, 9e et 10e

Nasser Al-Attiyah sera le premier à prendre le départ de la 1ère étape du Rallye Dakar, après avoir remporté ce samedi dans le prologue de porte, qui a servi à définir l’ordre de chaque participant.



Carlos Sainz a laissé 36 secondes dans le prologue, dans lequel Al-Attiyah a voulu préciser qu’il ne permettra à personne de le «tousser». Le Qataris, avec un temps de 5 minutes et 48 secondes, a parcouru en moyenne environ 115 kilomètres / heure et a imposé de 8 secondes l’idole saoudienne et locale Yazeed Al Rajhi.

La troisième place revient au Polonais Przygonski à 12 secondes, suivi de Ten Brinke à 14 secondes.

Dans le clan Mini, Orlando Terranova était le meilleur, cinquième au classement général avec un temps égal à Ten Brinke, malgré le fait que sa voiture soit l’un des Mini 4×4 déjà «vétérans».

Force est de constater que la configuration de ce prologue était favorable aux voitures à quatre roues motrices, de sorte que les deux Mini buggies, de Peterhansel et Sainz, n’étaient que dixième et treizième au général, à 19 et 36 secondes respectivement.

Pour Mini, ce n’est pas le meilleur résultat, car ce ne sont pas non plus les deux roues motrices les plus rapides. Les meilleurs ont été Al Qassini, l’un des vétérans Peugeot 2008 DKR et Mathieu Serradori, avec son buggy Century qu’il a lui-même construit, tous deux alignés à 16 secondes derrière Al-Attiyah.

Les tout nouveaux Hunters de Prodrive ont répondu à leurs attentes: Loeb a terminé neuvième à 17 secondes et Nani Roma 11 à 19 secondes, en même temps que Peterhansel.

MOTOS: JOAN BARREDA, AVEC DESIR

A moto, Joan Barreda semblait très proche de s’imposer jusqu’au dernier moment son partenaire, l’Américain Ricky Brabec. Seulement 6 secondes les séparaient, tandis que la troisième place revenait au meilleur des pilotes KTM, l’Australien Daniel Sanders, et une de plus à Ross Branch, le meilleur de Yamaha.

Ce prologue a été assez rapide car Brabec n’a utilisé que 6 minutes et 1 seconde pour parcourir les 11 kilomètres de spéciale, à une moyenne de 110 kilomètres / heure.

Lorenzo Santolino était le meilleur des autres Espagnols, seizième à 31 secondes; tandis qu’Oriol Mena, avec la moto espagnole Rieju, a terminé vingt-deuxième à 38 secondes.

Jaume Betriu et Joan Pedrero sont entrés à 55 secondes et Laia Sanz a terminé 32e, à 1 minute et 2 secondes.

Parmi les quads, le Français Alexandre Giroud a été le plus rapide. Son temps de 7 minutes et 35 secondes, ne prenant que 1 seconde à l’Argentin Manuel Andújar, tandis que le grand favori, Nico Cavigliasso, a perdu 24 secondes par rapport à la tête et a terminé 8 huitième.

Le seul Espagnol, Toni Vingut, a terminé treizième à 1 minute et 49 secondes.

RÉSULTATS AVANT-PROPOS

Mis à jour à 13 h 00

Pos. Non. Pilote équipe La météo Dif. 1. 301 N. Al-Attiyah Toyota Gazoo Racing 05’48 “2. 303 Y. Al Rajhi Overdrive Toyota 05’56” + 0’08 “3. 307 J. Przygonski Orlen Team / Overdrive 06’00” +0 ‘ 12 “4. 306 B. Ten Brinke Overdrive Toyota 06’02” + 0’14 “5. 309 O. Terranova X-Raid Team 06’02” + 0’14 “6. 308 M. Serradori SRT Racing 06’04 “+ 0’16” 7. 310 S. Al Qassimi Abu Dhabi Racing 06’04 “+ 0’16” 8. 305 S. Loeb Bahrain Raid Xtreme 06’05 “+ 0’17” 9. 312 M. Prokov Benzina Orlen Team 06’05 “+ 0’17” 10. 317 V. Vasilyev X-Raid Team 06’05 “+ 0’17” 11. 302 S. Peterhansel X-Raid Mini JCW Team 06’07 “+ 0’19 “12. 311 N. Roma Bahrain Raid Xtreme 06’07” + 0’19 “13. 316 Y. Seaidan SRT Racing 06’07” + 0’19 “14. 304 G. De Villiers Toyota Gazoo Racing 06’08” + 0’20 “15. 325 V. Zala Agrorodeo 06’08” + 0’20 “16. 320 B. Vanagas Inbank Toyota Gazoo Racing Baltics 06’11” + 0’23 “17. 323 D. Krotov MSK Rally Team 06’18 “+ 0’30” 18. 313 E. Van Loon Overdrive Toyota 06’19 “+ 0’31” 19. 300 C. Sainz X-Raid Mini JCW Team 06’24 “+ 0’36” 20. 319 J. Pélichet Raidlynx 06’27 “+0 ’39 ”

