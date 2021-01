SEBASTIEN LOEB VEUT SUIVRE – Sébastien Loeb a été jeté dans le sable hier avec un triangle de suspension cassé et une roue déchirée. Le camion d’Esteve Oro et de Rafa Tibau est allé les chercher parmi les dunes après avoir terminé la spéciale pour qu’ils puissent les réparer. Neuf heures d’attente pour l’assistance au milieu de nulle part. Neuf crevaisons en trois jours… «jardinage et toujours jardinage» – mésaventures et encore plus de mésaventures – mais je veux gagner le Dakar un jour », a déclaré le neuf fois champion du monde des rallyes.



LES MOTARDS, EXCELLENTS COPILOTES – Certains des meilleurs copilotes d’aujourd’hui ont déjà couru le Dakar à moto. Sur une moto, le pilote est en même temps copilote, il doit surveiller le parcours et reconnaître les dangers. Pilotage et réflexion en même temps, ralentissement pour ne pas se tromper. Capacité d’anticipation. C’est pourquoi beaucoup les choisissent.

JOAN BARREDA, DANS LE TOP 3 – Joan Barreda a déjà ajouté 27 victoires d’étape, égalant Jordi Arcarons et en montrant deux de plus que Marc Coma. Seuls Cyril Despres et Stéphane Peterhansel le surpassent avec 33. Bien sûr, la victoire reste son enjeu en suspens, puisque Jordi Arcarons a résisté. Un sujet qui pourrait passer cette année, celui de sa dernière participation en moto. Il est sixième au général, mais à moins de six minutes et demie du leader, Toby Price. Tous les espoirs sont permis.

SANTI NAVARRO NE PEUT PAS RÉCUPÉRER – Le feu électrique spectaculaire de son SbS avant le départ de la sixième spéciale. Les dégâts étaient si importants qu’ils ont été abandonnés. Santi est l’âme de FN Speed, la plus grande structure espagnole du Dakar avec une présence en motos et SbS, mais aussi avec des voitures et des camions pour des aides rapides.

C’EST FINI POUR ORLY TERRANOVA – Votre Mini a subi un dommage mécanique qui n’a pas pu être réparé. L’Argentin lui-même l’a admis via les réseaux sociaux. “Je pense que cette édition est terminée pour nous”, a-t-il déclaré. C’est la première victime parmi les hommes qui pourraient prétendre aux places d’honneur.

ET YEUX QUE LE MARATHON ARRIVE – Les pilotes veulent se reposer le plus possible et les mécaniciens refaire les voitures. Après la journée de repos, l’étape marathon. Deux étapes sans assistance intermédiaire. Dimanche, nous devrons être très prudents.

