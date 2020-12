Les deux pilotes de Formule de Campeones gagnent une promotion

Clarissa Dervic et Dani Briz seront pilotes de réserve

La Formula of Champions a annoncé que Dani Maciá et Quique Bordás constitueraient sa formation de pilotes partants pour la saison 2021 de Formule 4 espagnole. Les deux ont été sélectionnés après les tests qui ont eu lieu à Cheste.



Formula de Campeones a organisé deux jours d’essais sur le circuit Ricardo Tormo pour sélectionner ses pilotes pour la Formule 4 espagnole. Deux séances d’essais libres ont eu lieu le premier jour, tandis que la seconde était une séance chronométrée, une course courte et une course longue. De cette manière, l’objectif était de tester les pilotes dans les conditions d’un week-end de course.

L’Alicante Dani Maciá a terminé en première position les tests de sélection. Ce sera sa première saison en monoplace, il fera donc le saut du karting. La situation est différente pour Quique Bordás, de Barcelone, qui avait déjà concouru dans cette même catégorie et équipe en 2020, lorsqu’il a remporté un podium à Motorland et terminé huitième au général.

Clarissa Dervic et Dani Briz seront les pilotes de réserve de l’équipe. Tous deux n’ont que 15 ans et devront attendre un peu plus longtemps pour faire leurs débuts en Formule 4. Marco Rodríguez, directeur de la Formule de Campeones, a salué le travail des quatre.

“Ils ont fait un travail impressionnant et ils nous ont tous surpris, ils ont fait une sélection plus que brillante et il a été très difficile de n’en avoir que deux. Nous espérons offrir une opportunité de participer à une course à Clarissa et Daniel qui méritent le meilleur, avec Dani et Quique, nous allons nous battre pour être parmi les meilleurs de chaque carrière », a-t-il déclaré.

La saison 2021 débutera, si le covid-19 ne modifie pas le calendrier, les 10 et 11 avril sur le circuit de Jarama. La catégorie dira au revoir après sept essais à Barcelone les 13 et 14 novembre et passera par des pistes telles que Motorland ou Jerez.

