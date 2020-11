N’ayant pratiquement aucune expérience à Istanbul Park, les pilotes de l’équipe Renault, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, ont fait des merveilles sur la piste ottomane. Dans le cas de l’Australien, il a participé en 2011 à la première séance d’essais libres avec Toro Rosso, bien qu’il l’ait fait sur piste mouillée. Quant au Français, il n’y a jamais concouru.



Daniel Ricciardo – Voiture n ° 3

“Je ne peux pas attendre la Turquie. Je n’ai fait qu’une séance là-bas lors des Essais Libres 1 en 2011 et c’était sur une piste mouillée, donc si c’est sec, ce sera fondamentalement une nouvelle piste pour moi. C’est un circuit impressionnant et très amusant à piloter. être très bon dans une voiture de Formule 1 moderne avec des virages rapides et de longues périodes de temps sur l’accélérateur.

Je pense que nous allons faire une bonne course car les dépassements devraient être plus faciles [ que Imola]. Je pense que c’est un circuit assez complet, donc j’ai certainement hâte d’y être. Le virage 8 est génial, tout comme le virage 1, la descente, pas de vision. C’est vraiment merveilleux! “



Esteban Ocon – Voiture n ° 31

“Istanbul Park est une nouvelle piste pour moi car je n’y ai jamais couru auparavant. J’ai regardé toutes les courses quand j’étais plus jeune et cela ressemble à une piste très impressionnante. Je me souviens de moments de course incroyables là-bas, comme Michael et Fernando sur la ligne d’arrivée. Dans le dernier tour en 2006. Il y a des virages vraiment amusants et c’est un tour rapide et chargé, cela devrait être passionnant dans ces voitures modernes.

Le virage 1 est un virage en descente et c’est assez aveugle qui s’en approche. Plusieurs virages de vitesse moyenne à élevée, et tout se passe bien. Ensuite, il y a le tour 8, le triple à gauche. On pouvait voir un virage impressionnant sur les vieilles voitures, et je pense que cette année va être encore meilleure. J’ai hâte d’essayer. Habituellement, sur les pistes rapides, nous avons une vitesse décente, donc je pense que ce sera incroyable de rouler et de courir avec des dépassements définitivement possibles dans les lignes droites. ”



Ciaron Pilbeam – Responsable de l’ingénierie

“La Turquie est un autre circuit sur lequel nous sommes allés dans le passé, mais pas récemment. Il a principalement des virages à vitesse moyenne dans les deux premiers secteurs, avec une longue ligne droite menant au dernier secteur à basse vitesse.

Il y a aussi le long virage 8 à grande vitesse, qui met beaucoup de pression sur la voiture, les pneus et le conducteur, et qui sera plus rapide que jamais dans les voitures d’aujourd’hui. Comme à Portimão, la piste a récemment été repavée et les trois composés de pneus les plus durs seront utilisés C1, C2 et C3. Cela pourrait conduire à une mauvaise adhérence et à un équilibre difficile de la voiture, comme cela s’est produit au Portugal, en particulier avec les basses températures prévues pour le week-end de course. ”