Le 44 souligne sa croissance au sein de Mercedes

Le Britannique souligne que le respect prévaut dans sa relation avec le Finlandais

Valtteri Bottas est resté en Turquie sans aucune chance de décrocher le titre même avec trois courses à disputer jusqu’à la fin de la saison. Lewis Hamilton a parlé de sa relation avec le Finlandais et a précisé que les bons et les mauvais résultats sont le résultat du travail de chacun.



Hamilton a veillé à ce que le respect soit la clé parmi ses coéquipiers et que ce qui se passe sur la piste reste sur la piste. En fait, le Finlandais a été vu lors des célébrations du Britannique avec l’équipe pour son septième titre à Istanbul Park.

“Je pense que nous nous respectons. Quand vous gagnez, vous savez que vous l’avez fait avec un travail acharné et quand vous ne gagnez pas, vous savez que vous devez travailler plus dur la prochaine fois. Nous continuons à travailler sur nos relations avec nos coéquipiers et nos rivaux et nous ne les laissons pas faire. ce qui s’est passé sur la piste affecte la sortie de la voiture », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le portail GPFans.com.

Le 44 a souligné comment il a évolué au fil du temps sur le plan professionnel, bien qu’il considère qu’il n’a pas travaillé différemment depuis que Nico Rosberg a quitté l’équipe. Le Stevenage a souligné qu’il ne se soucie que de la façon dont il doit faire les choses et non de ses coéquipiers.

«Je dirais que j’ai naturellement grandi avec le temps, j’ai appris de plus en plus à travailler en équipe et à être un leader. Je ne pense vraiment pas que ma façon de travailler ait changé depuis le départ de Rosberg. En général, je me concentre sur moi-même. moi-même, je travaille avec mon équipe », a-t-il expliqué.

Hamilton ne cherche pas d’excuses et considère que les fois où Bottas l’a battu, c’est parce qu’il avait besoin de faire quelque chose de mieux. D’un autre côté, il rejette l’idée de rechercher la responsabilité au-delà de ses actions ou de laisser autre chose avoir des conséquences.

«J’ai toujours été fier de devoir faire mon travail sur la piste sans pouvoir blâmer d’autres facteurs. Vous ne pouvez pas essayer de modifier des facteurs externes pour affecter le résultat d’une course. S’ils me battent, je dois faire un meilleur travail et si je gagne, naturellement, C’est génial », a-t-il dit pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard