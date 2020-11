Les Espagnols sont partis dans les deux tours d’Emilia Romaña

Après avoir remporté la première course, Caio Collet a quitté la deuxième

David Vidales avait de grands espoirs pour les deux courses de Formule Renault Eurocup ce week-end à Imola. Non seulement c’était un circuit qu’il connaissait, une piste sur laquelle il a fait ses débuts en Formule Renault avec la victoire, mais il a aussi couru devant la F1.



Mais son rêve était court, très court, se transformant en cauchemar, abandonné au premier virage. Dans la première course, Paul Aron l’a pris en tête après avoir touché Hadrien David; ce dernier est le seul à être bien sorti de l’incident car il a pu continuer la course. Dans le second, il a bloqué dans le premier virage et touché Franco Colapinto par derrière et a pris Caio Collet devant, abandonnant les deux.

Cet incident a été une bénédiction pour Victor Martins, qui en remportant la deuxième course et en prenant une avance décisive au championnat, après qu’il n’était que cinquième dans la première et Collet l’a emporté, l’abordant au championnat.

La course de ce samedi a fait vibrer le championnat. Victor Martins, le solide leader, n’a pu terminer que cinquième, incapable de surmonter le «mur» de Colapinto, tandis que son principal rival, Caio Collet, a gagné avec autorité et n’a été placé que huit points au championnat général.

Collet est parti troisième, mais au départ il s’est classé deuxième et a battu le Poleman Lorenzo Colombo dans la courbe de Villeneuve, avant de faire une courte excursion dans l’herbe à Tamburello.

La voiture de sécurité de l’incident initial – celui de Vidales – a permis à Colombo d’essayer de surprendre Collet lors de la relance, mais il a échoué. Au contraire, il a commis une nouvelle erreur dont Alex Quinn a su profiter.

Par la suite, Collet a ouvert une brèche tandis que Quinn et Colombo voulaient se battre pour la deuxième place, une bataille que Franco Colapinto a tenté de rejoindre, sans réussir.

Dans la deuxième course, Martins est parti en pole, avec Collet à ses côtés. Les deux ont couru presque à égalité, mais en entrant dans la Variante Alta, Vidales l’a pris en tête. Le Leonese avait percuté Colapinto à l’entrée de la chicane et cassé l’aileron avant, ne pouvant éviter de prendre Collet devant, qui, avec la suspension cassée, ne pouvait pas continuer.

Martins a clairement dominé et maintenant son avantage est de 33 points sur Collet. Colapinto, malgré le toucher, a pu terminer deuxième à moins de deux secondes du vainqueur et surpasser Vidales dans la bataille pour la troisième place du championnat, terminant avec un avantage notable sur David, qui était troisième, avec Alex Quinn, quatrième, dépassant son Partenaire de De Wilde.

CLASSIFICATIONS

1ère COURSE

Caio Collet (R-Ace) 17 c. Alex Quinn (Arden) à 4 “362 Lorenzo Colombo (Bhaitech) à 4” 7 Franco Colapinto (MP Motorsport) à 5 “4 Victor Martins (ART) à 6” 4 Hadrien David (MP Motorsport) à 8 “5 Reshad De Gerus (Arden) à 9 “2 William Alatalo – JD Motorsport) à 9” 7 Ugo De Wilde (Arden) à 11 “0 Petr Ptacek (MP Motorsport) à 11” 4 Mikhael Belov (R-Ace) à 11 “7 Tijmen Van der Helm (FA Racing) à 19 “2 Nicola Marinangeli (Bhaitech) à 20” 8 Amaury Cordeel (FA Racing) à 25 “5 1 Abbi Pulling (FA Racing) à 1’01” 3

2ème COURSE

Victor Martins (ART) 33’15 “763 Franco Colapinto (MP Motorsport) à 1” 195 Hadrien David (MP Motorsport) à 9 “684 Alex Quinn (Arden) à 11” 550 Ugo De Wilde (Arden) à 14 “452 Petr Ptacek (MP Motorsport) à 15 “244 Gregoire Saucy (ART) à 15” 529 Paul Aron (ART) à 15 “837 William Alatalo (JD Motorsport) à 16” 698 Mikhael Belov (R-Ace) à 17 “304 Lorenzo Colombo (Bhaitech) à 19 “049 Reshad De Gerus (Arden) à 20” 513 Amaury Cordeel (FA Racing) à 21 “746 Tijmen Van der Helm (FA Racing) à 26” 538 Laszlo Toth (Bhaitech) à 35 “562 Abbi Pulling (FA Racing) à 42 “537

LE CHAMPIONNAT

Martins 282 points Collet 249 Colapinto 156,5 Vidales 143 Quinn 136 Saucy 89,5 Colombo 85 Alatalo 78 De Wilde 76,5 David 68

