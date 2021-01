L’homme qui a forgé les titres Valentino Rossi chez Yamaha et qui a conduit Joan Mir et Suzuki au titre MotoGP cette année sera le PDG d’Alpine.



Davide Brivio sera le nouveau patron de Fernando Alonso chez Renault pour les deux prochaines années. Ne cherchez pas votre nom en F1, mais dans le monde des motos. Le CV de cet Italien sur deux roues est impressionnant.

Brivio, qui était déjà derrière les succès de Valentino Rossi et Yamaha, sera le directeur général de l’équipe Alpine F1 suite à la promotion de Cyril Abiteboul à des responsabilités supérieures à la tête de la marque Alpine, chargé de consolider sa relance, et de Marcin Budkowski, qui deviendra le chef d’équipe.

Votre carte de visite la plus récente est la ayant fait de Suzuki et Joan Mir les champions du monde de MotoGP cette année. Sa prochaine mission sera plus compliquée: amener Fernando Alonso et Renault à remporter ensemble leur troisième couronne. C’est difficile, du moins à court terme, même à moyen terme, malgré les progrès évidents de l’équipe au cours des trois dernières années.

Le manager italien sait déjà ce que c’est de faire ça sur deux roues. Il a fait le retour de Suzuki en Moto GP il y a cinq ans. Il a remporté une première victoire en 2017 avec Maverick Viñales et cette année, il a réussi à mener Joan Mir au titre dans la cinquième saison après le retour. Cela fait 20 ans qu’un pilote Suzuki a remporté le titre et s’il est vrai que Marc Márquez n’a pas été sur la piste cette année, le budget de Suzuki est loin d’être celui de Honda, Yamaha ou Ducati et c’est quelque chose qu’il faut aussi avoir. en compte.

La décision peut provenir de Luca de Meo, le grand patron du groupe Renault. De Meo était responsable du marketing pour Fiat lorsque la société italienne a parrainé Yamaha, et à cette époque, il a travaillé en étroite collaboration avec Brivio. Plus tard, Brivio est passé avec Valentino Rossi à Ducati à un moment où la marque a été rachetée par Audi et Di Meo était chez Audi avant de passer à Seat.

Avec curiosité, Brivio a couru sporadiquement en voitures. Sa relation avec Valentino Rossi – depuis qu’il l’a convaincu de rejoindre Yamaha en 2004 – est devenue si étroite qu’en 2010, il a quitté Yamaha pour gérer la carrière de Valentino lorsqu’il est passé chez Ducati.

C’est le chemin inverse que Massimo Rivola a parcouru, qui, d’assistant marketing et presse chez Minardi à l’époque de Marc Gené et Fernando, est allé chez Ferrari, où il est devenu directeur sportif avant de quitter la F1 pour le MotoGP et devenir le Chef d’équipe Aprilia.

