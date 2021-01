“Les bons pilotes font de bonnes équipes”, défend le directeur de la compétition alpine

La cohésion, qui a beaucoup travaillé chez Yamaha et Suzuki, clé de leurs succès

Davide Brivio rejoint Alpine en tant que directeur de la compétition. L’équipe a confirmé sa signature hier. Petit à petit, la Formule 1 commence à en apprendre davantage sur l’histoire de l’un des managers les plus titrés du monde de la moto, qui arrive pour être le nouveau patron de Fernando Alonso.



C’est l’actualité du mois. 2021 a commencé avec un regain d’espoir pour Alpine, l’équipe de Fernando Alonso. L’équipe annonce la signature de Davide Brivio. A 56 ans, il est l’un des managers les plus performants du monde automobile. Il a contribué aux quatre titres pour Valentino Rossi chez Yamaha, Jorge Lorenzo pour 2010 et quatre pour les constructeurs Yamaha entre 2005 et 2010. Plus récemment, chez Suzuki, il a réussi à remporter l’équipe et le pilote -Joan Mir- au titre en 2020.

Comment tout cela est-il accompli? Selon Brivio, il n’y a pas de recette. Cependant, cela part toujours de la même base: essayer de trouver des personnes motivées, passionnées et impliquées, même lorsque les temps sont difficiles.

Brivio vient a priori chez Alpine en tant que directeur de la compétition, mais l’équipe définira mieux son rôle et ses responsabilités dans les semaines à venir. Cependant, nous prévoyons que le rôle de l’Italien sera similaire à celui qu’il a eu ces dernières années en MotoGP: la priorité sera d’harmoniser l’équipe, de favoriser la croissance ensemble et de faire en sorte que chacun se sente partie prenante du voyage. Vous devez vous assurer que tout le monde soit heureux, uni et supprimer ou résoudre tout conflit car, comme il le dit, ceux-ci se produisent même dans les meilleures familles et la vraie force des équipes se voit surtout dans les pires moments.

Davide a toujours été un grand défenseur égalité au sein d’une équipe comme une formule de réussite. Pour lui, un mécanicien vaut autant qu’un ingénieur et travaille pour que les moins membres d’une équipe ne soient pas remarqués et pour qu’aucun travail n’offre d’avantages par rapport à un autre. Dans plusieurs interviews, Brivio révèle que le secret de Suzuki est d’être “une équipe heureuse” et c’est vrai: la cohésion était précisément l’une des clés du titre de Mir.

La adaptation aux circonstances c’est une autre caractéristique qui le définit. Il a fait passer Rossi de Honda à Yamaha pour vivre sa meilleure étape et a dirigé la nouvelle étape de Suzuki en tant qu’équipe MotoGP et les a emmenés de la cinquième à la championne.

Alonso, 15 ans après avoir battu Flavio Briatore, aura à nouveau un boss italien. Comme défend Luca de meoIl ne peut pas détourner le regard avec les grands talents que possède la «botte» de l’Europe.

“L’Italie est un berceau d’excellence pour les ingénieurs, mécaniciens et professionnels qui ont la Formule 1 dans leur ADN. C’est pourquoi j’ai opté pour un italien, Davide Brio, en tant que directeur de la compétition, chef de notre équipe », a souligné De Meo dans des déclarations au journal italien Corriere della Sera.

“Tout le monde sait qu’il est le champion sortant du MotoGP sur deux roues. C’est un excellent professionnel, il connaît le goût d’une piste, l’importance d’avoir une équipe solidaire et de donner à chacun un rôle spécifique. Il sait organiser la course. charge de travail », a ajouté un De Meo sûr de sa décision.

De plus, Brivio croit avant tout à l’importance des pilotes dans les équipes et défend à 100% le maximum “les bons pilotes font et ont de bonnes équipes“.

Un gars avec un style drôle qui dit ça “Il n’est pas dédié à l’enseignement du pilotage aux pilotes, mais à la formation des équipes“Il a commencé comme un fan de motocross de plus et non dans un poste de direction, mais comme journaliste – après les courses dans cette discipline – jusqu’à ce qu’il commence à travailler dans l’équipe de presse pour le championnat du monde de Superbike.

Il suffit de lire les mots d’adieu de l’équipe Suzuki, qui ne croit presque pas que l’Italien les quittera, pour voir à quel point Brivio est aimé et l’efficacité de sa méthode. “J’ai l’impression qu’une partie de moi est enlevée. Nous essayons de trouver le meilleur moyen de se remettre de la perte de Davide”, a déclaré le chef de projet Shinichi Sahara.

Brivio, né en Lombardie, connaît également les circuits du Mugello, le Circuit de Barcelone-Catalunya, le Circuit des Amériques, Silverstone et le Red Bull Ring, pistes sur lesquelles il a l’expérience de ses deux décennies en MotoGP.

