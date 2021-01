Movistar + et DAZN se sont associés pour partager les droits de la Formule 1 de 2021 à 2023. La prochaine saison peut être vue sur les deux plateformes.



La chaîne de Formule 1 24 heures sur 24 de Movistar + disparaîtra en 2021 et deux chaînes spéciales DAZN verront le jour à la télévision payante espagnole pour regarder la Formule 1 et le MotoGP du service de télévision de Telefónica. La chaîne DAZN sera disponible sur Movistar + à partir de demain 21 janvier.

Avec cet accord, DAZN a acquis les droits exclusifs d’exploiter le championnat du monde de Formule 1 en Espagne jusqu’en 2023. La programmation F1 débutera sur DAZN à partir du 1er mars.

Les deux catégories reine des moteurs à quatre et deux roues pourront suivre en direct en 2021 sur les deux plates-formes.

Le canal DAZN 1 sera sur le cadran 59 de la plateforme Movistar + et le canal DAZN 2 sera disponible sur le cadran 60. D’autres canaux multi-événements seront également intégrés dans Movistar +, puisque cet accord signifie que Movistar + récupère l’EuroLiga de basket-ball, la Premier League de football anglaise, la Coppa Italia de football italienne, la Copa Libertadores sud-américaine et la Coupe du roi de football espagnol, ainsi que le circuit de tennis WTA et UFC.

Le programme Vamos sobre Ruedas continuera à être diffusé normalement sur la chaîne Vamos de Movistar + avec les deux directeurs de SoyMotor.com, Antonio Lobato et Cristóbal Rosaleny.

La Formule 1 pourra être suivie en 2021, comme toujours, en direct – sans images – sur la chaîne YouTube SoyMotor.com et il y aura également un poteau de qualification et de course sur la chaîne Twitch de SoyMotor.com.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard