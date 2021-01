Le nouveau Turn 10 du Circuit de Barcelona-Catalunya est prêt à être utilisé cette année et il est possible qu’il rendra le tracé plus rapide pour la Formule 1. L’asphalte est terminé et les nouveaux pianos sont en cours de pose.



“C’est une évolution que les fans aimeront sûrement”, a déclaré Pedro de la Rosa après avoir visité les chantiers alors qu’ils étaient dans la dernière phase d’asphaltage.

“Un changement que les fans apprécieront” @ PedrodelaRosa1 approuve la nouvelle variante du Circuit! pic.twitter.com/BosWXvcWjs – Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) 26 janvier 2021

La modification consiste à changer le double angle de la courbe 10 de F1 pour une courbe ronde, avec un rayon pratiquement constant, comme l’était la courbe d’origine 10, mais en gardant l’emplacement actuel pour avoir une bonne évasion. C’est la raison pour laquelle le virage 10 a été modifié pour les voitures, le dépassant pour avoir plus d’échappatoire.

«Maintenant ce sera un virage rond, plus rapide, qui vous permettra d’aller beaucoup plus vite vers le ‘Stadium’ et rendra ces courbes un peu plus délicates. Il me semble un changement que les fans aimeront sûrement car cela rendra cette zone beaucoup plus intéressante pour les fans et les pilotes », a déclaré Pedro.

«Le travail qu’ils ont fait pour bien drainer l’asphalte est incroyable», a-t-il ajouté.

Pour la saison 2021, et avec le consensus de la FIA et de la FIM, le Circuit de Barcelona-Catalunya a conçu une nouvelle et unique variante pour le virage 10, qui se situera entre les deux actuels, comme on peut le voir dans ce qui suit image. Au lieu d’utiliser la section douce de l’instantané, celle qui apparaît en gris sera utilisée. Cette modification permettra d’élargir la sortie de la courbe, augmentant ainsi la distance de sécurité et retournant aux origines de l’itinéraire.

Pour le moment, la nouvelle longueur du circuit n’a pas été notifiée, ce qui variera légèrement, il sera donc plus difficile de comparer les temps de cette année avec ceux des saisons précédentes et Reste à voir si cela peut rendre le dépassement possible à ce stade, ce qui serait quelque chose que les fans apprécieraient, même si la ligne droite qui précède ce virage n’est peut-être pas assez longue.

La nouvelle courbe sera utilisée dans toutes les catégories qui courent sur le circuit – à l’exception évidente du rallycross – et son efficacité commencera à être mesurée lors des tests et lors de la course European Le Mans Series début avril. Comme on le sait, les essais F1 prévus pour les premiers jours de mars sur la piste catalane ont été déplacés à Bahreïn après la dernière refonte du calendrier F1 en raison du report du Grand Prix d’Australie.

