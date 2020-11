Le duo Citroën a triomphé lors d’une finale épique aux Canaries

La victoire absolue revient au Français Adrien Fourmaux

Lukyanuk, champion ERC; Solberg, champion ERC1 Junior

La folie s’est emparée du rallye des Islas Canarias, mais à travers le chaos, Pepe López et Borja Rozada ont émergé pour revalider les titres CERA et S-CER obtenus l’année dernière. Après une montagne russe d’émotions, le duo porté par Citroën Espagne a triomphé dans la dernière étape du rallye, la TC Plus à Arucas.



Pepe et Borja ont été contraints d’abandonner le premier échange de la journée d’hier. Dans la première section, le pilote madrilène a eu un coup dur à la sortie d’un virage à droite et, avec de sérieux dommages à la Citroën C3 R5, ils ont dû partir. Les choses devenaient très sombres, mais tout n’était pas perdu.

La pluie a été l’un des principaux protagonistes hier matin et Nil Solans et Iván Ares ont su trouver le bon choix de pneu pour imprimer un rythme diabolique et terminer la première boucle en haut, avec le Français Adrien Fourmaux toujours à l’affût. en troisième position.

Dans la boucle de l’après-midi, les étapes se sont asséchées considérablement et José Antonio ‘Cohete’ Suárez a commencé à pousser. Mais la pluie n’avait pas dit son dernier mot, et avec son apparition en fin d’après-midi, l’histoire a changé. Nil Solans a filé et finalement Iván Ares a terminé la journée en tête.

Cependant, les conditions de la boucle de ce matin étaient chaotiques et la bagarre était presque inévitable pour la plupart des pilotes lors du premier passage à Gáldar – la onzième étape. Parmi eux, Nil Solans a subi deux crevaisons et n’a eu qu’un seul pneu de secours, ce qui a rendu son rallye très difficile.

Le pilote de Matadepera a dû faire deux étapes avec pratiquement trois roues, mais il a réussi à se rendre au service et avait toujours ses options en Super Championship. Cependant, l’organisation a décidé de le disqualifier du rallye pour une série d’irrégularités qui, bien entendu, feraient appel à l’équipe.

Ainsi, et avec le rallye très bien en piste d’Adrien Fourmaux au classement général, la dernière étape a été présentée comme la définitive non seulement du rallye, mais aussi du Championnat d’Espagne des Rallyes Asphalte: les points supplémentaires du TC Plus seraient tout ou rien pour «Rocket» Suárez et Pepe López.

L’Asturien avait besoin de la deuxième position du rallye parmi les participants au CERA – qui était garantie derrière une pléthore d’Iván Ares – et aussi d’être deuxième du TC Plus pour être champion, mais Surhayen Pernía et un Pepe López “ réengagé ” ont relégué Rocket à la troisième place lors du deuxième passage par Arucas et le rêve s’est terminé là.

De cette manière épique, Pepe López et Borja Rozada ont une fois de plus consommé les titres CERA et S-CER – la disqualification de Nil Solans et Xavi Moreno a été un baume pour les hommes de Citroën, même si au final cela n’a pas influencé le résultat du Super Championship – pour terminer une saison en beauté avec enthousiasme jusqu’à la fin.

A noter que la victoire absolue revient à Adrien Fourmaux qui réalise un excellent rallye. Le pilote français a été celui qui a commis le moins d’erreurs et cette fois a remporté le match contre «l’armée» espagnole et aussi Yoann Bonato, deuxième. Iván Ares, troisième et vainqueur du CERA.

De son côté, Alexey Lukyanuk a été proclamé champion de l’ERC pour la deuxième fois grâce à la sixième place obtenue aux Canaries, tandis qu’Oliver Solberg a fait de même parmi les candidats de l’ERC1 Junior avec la quatrième place récoltée ici. Dans la catégorie ERC2, le champion de cette année est Tibor Érdi, vainqueur également aux Canaries.

En revanche, Pep Bassas et Axel Coronado ont remporté une imposante victoire en ERC3 et ERC3 Júnior, mais pas sans frayeur. Dans la onzième étape, ils ont atteint la ligne d’arrivée avec la voiture gravement endommagée, et même dans la dernière spéciale, ils ont eu une panne mécanique dans les dernières barres. Le championnat était déjà décidé en faveur de Ken Torn, mais cette performance donnera sûrement confiance à ceux du Rallye Team Spain pour l’année prochaine.

