Ce jeudi, le Groupe Renault dévoilera sa stratégie et ses plans pour la F1

Verrons-nous aujourd’hui un aperçu de la Formule 1 d’Alonso et Ocon?

Le 14 janvier 2021, l’ère alpine commence. Le Groupe Renault s’est levé tôt pour changer l’image de ses réseaux sociaux et préparer le grand événement de présentation qui aura lieu ce matin, au cours duquel le président Luca de Meo devrait présenter le plan stratégique de la marque. Verrons-nous aujourd’hui un aperçu de la nouvelle voiture de Fernando Alonso et Esteban Ocon?



L’équipe Renault de Formule 1 a une nouvelle image. L’équipe s’est levée tôt aujourd’hui pour publier une nouvelle image sur son compte Twitter. Ce n’est plus Renault, il s’appelle désormais Alpine F1 Team. Les couleurs noir, bleu, doux et rouge remplacent le jaune et Fernando Alonso devient l’image de sa bannière.

Une nouvelle image avant la grande présentation que Luca de Meo devrait offrir ce matin. Lors de l’événement, qui débutera à 8h30 CET, le président de Renault devrait présenter le plan stratégique de Renault.

Ainsi, De Meo présente son grand plan pour faire de nouveau champion de Renault en Formule 1 et booster la marque six mois après avoir pris le poste de directeur général de la marque diamant et de son Groupe.

La grande inconnue de cet événement est de savoir quelle partie de ses plans en Formule 1 fera-t-il avancer et si nous verrons un aperçu de la voiture, car il y a quelques jours une courte vidéo a été divulguée, qui est censée être utilisée dans cette présentation, dans laquelle vous pouviez voir Une voiture aux couleurs alpines qui pourrait bien être un aperçu de celle que Fernando Alonso et Esteban Ocon conduiront très prochainement.

Breaking: Aperçu rapide de la voiture de l’équipe Alpine F1 pour la saison 2021 présentée par Luca de Meo Plus de détails à venir le 14 janvier à 08h00 heure de Paris # f1 # formula1 # AlpineF1Team # RenaultF1 #FernandoAlonso #EstebanOcon # eo31 # fa14 pic.twitter.com/MTHZvvQr7j – F1 initié (@startonpole) 7 janvier 2021

En élaboration.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard