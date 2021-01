CARLOS SAINZ JR.

L’Espagnol aura sa première occasion aujourd’hui de monter sur le simulateur Ferrari

Carlos Friday à Maranello: réunions le matin, simulateur l’après-midi

Carlos Sainz Jr. profitera de sa première session de simulateur à Maranello cet après-midi. L’Espagnol, qui est à Maranello pour commencer à préparer l’année, aura son premier contact avec la voiture 2021 aujourd’hui via “ La Araña ” de Ferrari.



Troisième vendredi de l’année. Après de courtes vacances bien méritées, Carlos Sainz a repris le travail. L’Espagnol est à Maranello cette semaine pour commencer à préparer la saison avec Ferrari.

Carlos est arrivé mardi en Italie et travaille depuis avec la Scuderia et rencontre ses nouveaux collègues de bureau. Aujourd’hui, plus précisément, il a eu plus de six heures de réunions. Le natif de Madrid souligne à quel point il est encouragé de voir l’équipe travailler dur pour se préparer pour la saison.

“Bonjour à tous, bonjour de Maranello! Je suis enfin là, je travaille avec tous les ingénieurs, avec tout le monde ici. Je rencontre beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de nouveaux noms. Ça va être difficile de tous les mémoriser, mais je suis avec. J’ai eu six heures et demie de réunions, c’était encourageant de voir tout le monde travailler dur cette année », a partagé Sainz de Maranello dans une vidéo publiée par la Scuderia.

Ciao de Gestione Sportiva @ CarlosSainz55 a quelque chose pour vous #Tifosi #essereFerrari pic.twitter.com/qeHoy2etdj – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 15 janvier 2021

De plus, aujourd’hui est une journée spéciale pour Sainz, car cet après-midi il testera la célèbre Ferrari ‘Spider’ et montera sur le simulateur pour avoir les premières sensations de la voiture et pouvoir commencer à contribuer au projet.

“ET Aujourd’hui pour la première fois je vais monter au simulateur, Je pourrai tester la voiture pour la première fois dans le simulateur et je pourrai commencer à donner mes commentaires et à travailler dur pour cette saison. Merci beaucoup pour votre soutien, nous continuerons à pousser. A bientôt, à plus tard! “, A ajouté l’espagnol pour fermer.

Souvenez-vous de ce jour: le 15 janvier 2021, l’ère Sainz commence à Maranello.

