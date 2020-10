Nous avons vu de nombreuses modifications de très haut niveau de la part des Ringbrothers, chaque année nous avons vu leurs créations impressionnantes au SEMA Show et bien que le spectacle n’ait pas eu lieu cette année, les frères Ring nous ont de nouveau impressionnés.

Cette fois, c’était avec un Chevrolet Blazer K5 de 1971 Que le Ringbrother a modifié pour le rappeur, Futur.

Nayvadius DeMun Wilburn, mieux connu pour Future, est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques américain. Future est un amateur de sports mécaniques, ce qui le pousse à confier aux Ringbrothers la modification de ce camion emblématique.

Maintenant le Chevrolet Blazer K5 1971 Il est équipé d’un puissant nouveau moteur V8 LS3 atmosphérique de 6,2 litres capable de produire 430 chevaux (ch), associé à une transmission automatique 4L80-E robuste.

La peinture fantastique attire tous les regards, la peinture personnalisée BASF British Racing Green lui donne une nuance saisissante entre le bleu et le vert. La modification comprenait une nouvelle suspension surélevée, un ensemble de roues HRE de 18 pouces de couleur or et de gros pneus tout-terrain.

À l’intérieur, ils ont modifié les finitions et incorporé de nouveaux sièges rembourrés en cuir marron, avec les marques de l’atelier de préparation dans toute la cabine, le tout complété par un équipement de sonorisation de marque puissant Audio JL.

***

