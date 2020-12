Seb quitte Ferrari après six ans avec l’équipe

Les pilotes Ferrari ont échangé leurs casques après la course d’Abu Dhabi

Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont échangé leurs casques après le Grand Prix d’Abu Dhabi. Le pilote allemand a surpris son coéquipier avec un dévouement tout particulier pour celui qui est son coéquipier depuis deux ans.



Sebastian Vettel quittera Ferrari et entamera un nouveau projet avec Aston Martin pour 2021. Lors de sa dernière course avec l’équipe italienne, il a échangé des casques avec son coéquipier Charles Leclerc et a écrit une dédicace sincère.

“Pour Charles, tu es le pilote le plus talentueux que j’ai rencontré en 15 ans en Formule 1. Ne le gaspillez pas, mais assurez-vous que quoi que vous fassiez, vous serez toujours heureux et que vous souriiez. Merci pour tout », a noté Vettel sur le casque qu’il a offert au cavalier monégasque.

Après la course, le pilote allemand a également souhaité saluer publiquement le talent de Leclerc. “Charles est jeune, un nouvel espoir pour l’équipe et j’espère qu’il recevra dans les prochaines années la voiture qu’il mérite”, a souligné le futur pilote Aston Martin dans un communiqué publié par le portail web Planet F1.

Leclerc, qui partagera l’équipe avec Carlos Sainz la saison prochaine, a également eu un geste affectueux avec le pilote allemand. Pendant le Grand Prix d’Abu Dhabi, il a roulé avec un casque qui lui était dédié.

En haut du casque, on pouvait lire en grand Danke Seb, «Merci Seb» en allemand. Sur le côté du casque porte le numéro 16 caractéristique du pilote, mais à l’intérieur, Leclerc a placé de nombreuses photos avec Vettel.

Avant cet hommage, le pilote allemand a assuré, après la journée de vendredi, qu’il était très reconnaissant pour le geste que son coéquipier avait fait avec lui. «Je suis très reconnaissant à Charles d’avoir roulé aujourd’hui avec un casque qui m’est dédié», a-t-il déclaré.

Hier a été très émouvant pour Vettel, car c’était sa dernière course avec Maranello. “Je ne suis généralement pas une personne très émotive, mais aujourd’hui c’était différent. C’est un jour dont je me souviendrai toujours, non pas parce que j’ai terminé 14e, mais à cause du sens du jour”, a avoué le coureur allemand.

“C’est un jour que je chérirai comme un trésor. C’est un adieu à de nombreux amis. D’une manière ou d’une autre, je suis tombé amoureux ces dernières années, alors ils me manqueront”, at-il ajouté.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard