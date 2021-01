Le Burgos a eu des problèmes de navigation, mais a réussi à récupérer

Journée douce-amère pour les concurrents motos espagnols

Bonnes performances de Santi Navarro ou José Antonio Hinojo

Toni Vingut a établi sa meilleure étape à Dakar jusqu’à présent

Outre les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – il s’agit d’une chronique centrée sur les «autres» Espagnols -, les meilleures performances sont venues de la main de nos «représentants» parmi les véhicules légers et aussi les motos. Lorenzo Santolino et Oriol Mena ont été très proches du top dix dans la catégorie deux roues, mais aussi Santi Navarro, Cristina Gutiérrez et José Antonio Hinojo ont montré un bon rythme. Une journée difficile pour Joan Barreda ou Gérard Farrés, entre autres.



Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

Journée douce-amère pour Cristina Gutiérrez et François Cazalet. D’une part, un échec de navigation a conduit à se perdre au kilomètre 156 – au même endroit que Sainz et Roma – et il reste 19 minutes; Le revers de la médaille est que la femme de Burgos a eu le rythme pour remporter l’étape, et cela est démontré en voyant qu’entre WP4 et la fin, elle a coupé huit minutes en tête. Enfin, ils terminent l’étape en 13ème position en termes de véhicules légers et ils sont toujours 4ème au général; ils restent également en tête du classement général dans la catégorie T3.

“Le problème de la voile était assez compliqué, nous avons perdu quelques minutes, mais je suis content d’être là et d’avoir bien navigué avec François pour le reste de l’étape. Il y a beaucoup d’étapes devant nous pour continuer à récupérer, nous continuerons!”, Cristina Gutiérrez a commenté après la troisième étape.

Isidre Esteve et Txema Villalobos:

La meilleure étape pour Isidre Esteve et Txema Villalobos depuis Dakar. Après deux journées difficiles, notamment celle d’hier – une caravane de camions a ralenti le rythme – Isidre et Txema ont réussi à rentrer dans le top 30 et, dans une spéciale aussi compliquée, ils étaient à 41 minutes de retard. Tout cela, malgré le fait que dans une dune, ils ont été contraints de s’échouer pour éviter d’entrer en collision avec un autre véhicule en panne. Au général, grâce à la 29e place d’aujourd’hui, ils sont promus directement à la 30e place.

«Nous sommes heureux parce que nous avons enfin pris plaisir à conduire et que nous sommes allés vite, même si le résultat final ne le reflète pas. Je n’étais pas aussi fatigué qu’hier, lorsque j’ai accusé le stress et la tension de parcourir autant de kilomètres derrière les camions en avalant de la poussière. Txema a été parfait en navigation et a pu trouver rapidement tous les waypoints, même les plus difficiles, là où d’autres ont laissé du temps », a souligné Isidre.

Toni Vingut:

C’était aussi la meilleure spéciale de cette 43e édition pour le seul participant espagnol en quads, Toni Vingut. L’Ibizan a eu des problèmes dans la première étape et hier il a pu récupérer un peu, mais aujourd’hui il a décroché une digne huitième place, à 49 minutes du vainqueur – Cavigliasso, Enrico et compagnie sont dans un autre monde -, avec lequel il reste à moins de dix mieux dans le classement général.

Véhicules légers:

Outre les performances de Cristina Gutiérrez, parmi les véhicules légers, nous avons également eu une journée avec des lumières et des ombres. Lumières car Santi Navarro et Marc Solà ont signé leur meilleure étape de ce Dakar avec une belle cinquième place; José Antonio Hinojo et Diego Ortega réalisaient également une excellente spéciale, car ils étaient deuxièmes jusqu’à ce qu’il reste 16 minutes dans la dernière section. Pourtant, l’un de nos prétendants à la victoire, Gérard Farrés – avec Armand Monleón à sa droite – a perdu 36 minutes dans une première partie très difficile de la spéciale.

Motocyclettes:

Ce n’était pas une étape facile pour Joan Barreda, étant donné qu’il a dû ouvrir la piste lors d’une journée très compliquée pour la navigation. Pour cette raison, le joueur de Castellón a quitté près de 25 minutes et est tombé à la huitième place du classement général. Cependant, jusqu’à six Espagnols ont fait partie du top 30 à ce stade et même Lorenzo Santolino – 13e – et Oriol Mena – 15e – ont été proches du «top 10». Jaume Betriu a terminé 24e, Laia Sanz 26e, Joan Pedrero 28e et Joan Barreda 30e.

