Le Norvégien courra pour les champions en titre lors de sa deuxième saison en F3

Ce sera dans la même structure que David Vidales, mais dans une catégorie différente

Après sa confirmation et celle d’Arthur Leclerc, il ne reste plus qu’une place libre à Prema

Dennis Hauger sera pilote Prema pour la saison de Formule 3 2021. Le pilote norvégien courra avec les champions en titre lors de sa deuxième année dans la catégorie, après avoir fait ses débuts en 2020 avec Hitech.



Hauger à 17 ans sera l’un des hommes de référence en Formule 3 en 2021, car il courra avec l’équipe qui a remporté les deux éditions de la catégorie sans opposition. En outre, il partagera sa structure avec David Vidales, qui courra également avec Prema, mais la Formule régionale européenne By Alpine le fera. En tant que tels, les deux pilotes pourraient être de futurs rivaux pour un siège F2 prisé en 2022.

Hauger sera le premier pilote du Red Bull Young Drivers Program à rouler avec Prema depuis Pierre Gasly en 2016. L’équipe dirigée par René Rosin a accueilli de futurs talents liés à Ferrari tels que Charles Leclerc, Mick Schumacher et Robert Shwartzman. Bien sûr, cette fois, ils ouvrent leurs portes à un pilote plongé dans un environnement différent.

“Je suis très heureux de rejoindre Prema pour 2021. J’ai passé beaucoup de temps avec l’équipe cette année et leur esprit et leur travail acharné dans les moindres détails est quelque chose que j’ai adoré. Je veux vraiment retourner en Italie et me préparer pour la saison prochaine, je veux merci à tous pour cette opportunité », a déclaré Hauger dans un communiqué officiel.

Hauger vient à Prema après avoir monté le podium pour la première fois en Formule 3 en 2020 avec Hitech. Le Norvégien a connu une première saison quelque peu discrète au cours de laquelle il ne tirait pas régulièrement dans la zone supérieure. Bien sûr, en 2019, il était champion de Formule 4 italienne et cette année prochaine, il aura l’occasion de se battre pour des victoires et pour le championnat avec l’équipe la plus puissante de la catégorie.

L’un des deux coéquipiers de Hauger en 2021 sera Arthur Leclerc, qui fera ses débuts dans la catégorie après avoir couru en Formule régionale européenne cette saison. D’autre part, le troisième siège de Prema semble être entre David Schumacher, Roman Stanek, Caio Collet et Oliver Rasmussen. Tout indique que le pilote Prema 2020, Frederik Vesti, continuera dans la catégorie, mais il ne le fera pas avec les Italiens.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard