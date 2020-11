Renault est troisième avec 135 points, mais Racing Point et McLaren ne sont qu’à un point de retard

Nous passons en revue les facteurs qui peuvent influencer la bataille pour la troisième position

Au-delà du duel Hamilton-Bottas, ce qui nous a poussés cette saison, c’est de savoir qui sera troisième au championnat des constructeurs. Renault, Racing Point et McLaren sont presque à égalité de points en Coupe du monde, donc ces quatre courses seront décisives. Nous passons en revue les clés qui peuvent influencer l’issue de cette bataille.



La voiture la plus rapide:

Avoir la meilleure arme que vos rivaux est un net avantage et McLaren et Renault conviennent que c’est l’atout de Racing Point. “Malheureusement, la voiture rose est la plus rapide des trois. Si vous regardez son rythme, si vous regardez Checo à Portimao, d’où il est venu, son rythme était tout simplement incroyable. S’il n’avait pas commencé, il aurait été beaucoup plus élevé.” , a souligné Alan Permane, directeur sportif de Renault.

Classification:

McLaren est l’équipe avec les meilleurs classements en général: ceux de Woking sont passés en Q3 24 fois sur 26 contre 18 et 17 à Racing Point et Renault. Cependant, ils pensent que vous pouvez améliorer encore plus votre travail le samedi.

Variabilité du circuit:

Avec une bataille aussi serrée, la rapidité avec laquelle une équipe peut s’adapter à chaque circuit sera essentielle et d’autant plus qu’elle courra sur deux nouvelles pistes: la Turquie et la piste extérieure de Bahreïn.

McLaren était la meilleure équipe l’an dernier à Bahreïn et à Abu Dhabi, mais les résultats d’antan sont inutiles alors que leurs deux rivaux ont tant progressé cette saison dans divers domaines.

Stratégie:

Aucune de ces trois équipes ne peut, bien entendu, se permettre une erreur de stratégie dans les quatre courses restantes. Le travail mural a été, par exemple, la clé du podium de Ricciardo au GP de l’Eifel, donc les trois devront mettre toute leur viande sur le gril et être attentifs à toute opportunité qui se présente pour obtenir le maximum de points. .

Fiabilité:

L’ajout de points est une autre clé. Pérez est le seul pilote à avoir atteint la ligne d’arrivée dans toutes les courses qu’il a disputées. Renault est l’équipe qui doit le plus veiller à la fiabilité, puisqu’elle compte cinq abandons entre ses deux pilotes, un de plus que ses deux rivaux.

Ceux d’Enstone, en effet, ont déjà prêté attention à ce point et ont annoncé une revue de contrôle qualité pour s’assurer qu’il sera remarqué lors des quatre dernières courses.

Les seconds pilotes:

Encore une fois, avoir une gamme régulière compte. C’est l’une des forces de McLaren, ses pilotes n’étant séparés que de quatre points au championnat du monde. Cependant, Lance Stroll et Esteban Ocon devront se remettre sur pied et retrouver une chance qu’ils n’avaient pas appréciée lors des dernières courses.

Covid-19

Le virus a principalement affecté Racing Point, car il a laissé ses deux pilotes hors du jeu en trois courses. C’est un autre facteur à prendre en compte pour les quatre dernières courses. Un positif de l’un de ces six pilotes peut être fatal pour l’équipe qu’il touche et un coup de chance inattendu pour l’un des autres.

