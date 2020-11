Plusieurs pilotes se sont déroulés à Imola alors qu’il y avait encore des stewards sur la piste

La FIA prend cette décision pour éviter les accidents à l’avenir

La Formule 1 prolongera les périodes des voitures de sécurité pour éviter la répétition de scènes comme celle d’Imola, dans laquelle plusieurs voitures étaient dépliées alors qu’il y avait encore des stewards sur la piste.



Pendant la période des voitures de sécurité du GP d’Imola, plusieurs pilotes se sont séparés alors qu’il y avait des commissaires sportifs sur la piste. Certains ont même pressé le maximum, ce qui a mis en danger la vie des opérateurs.

Le directeur de course de Formule 1 Michael Masi a déjà décidé comment éviter des situations comme celle d’Imola, dans laquelle ils étaient sur le point de provoquer un accident en raison d’une mauvaise procédure sous la période de la voiture de sécurité.

Masi a expliqué aux équipes et aux pilotes qu’à partir de maintenant, il est possible qu’ils prolongent les périodes de la voiture de sécurité pour donner à tous les pilotes plus de temps pour se déployer.

«Nous avons déjà modifié les procédures au moment du déroulement, ce dont nous avons discuté avec les chefs d’équipe et les pilotes. Je les ai également informés que dans ces circonstances, le processus peut prendre un ou deux tours de plus si nécessaire. déplier », a commenté Masi dans des déclarations sur le portail Web Race Fans.

“Ce n’est qu’une des parties que tout le monde accepte. Nous avons discuté avec les chefs d’équipe jeudi en Turquie, puis avec les pilotes vendredi soir. En ce moment, avec les règles en place, c’est plus un processus que une partie du règlement », a ajouté Masi.

En revanche, Masi s’excuse d’avoir célébré la Q2 avec des stewards et une grue sur la piste et admet que ce n’était pas idéal. “Je mentirais si je disais que c’était une situation idéale, mais il faut la gérer de la meilleure façon possible avec ces circonstances quand elle se produit”, a-t-il dit.

