La décision de Pirelli d’apporter des pneus plus tendres pour le Grand Prix de Belgique que l’année dernière mettra-t-elle Mercedes en danger des cloques rencontrées à Silverstone? Et quelle suite pour l’affaire Racing Point après que Renault a abandonné son appel?

Voici les points de discussion pour le Grand Prix de Belgique de ce week-end.

Voitures plus rapides, pneus plus souples

La seule défaite que Mercedes a subie jusqu’à présent cette saison concernait les composés de pneus Pirelli C2, C3 et C4 lors de la deuxième course à Silverstone. Ce n’était pas la première fois que la sélection apparaissait cette année, mais la combinaison de la piste plus souple et d’une piste très sévère a provoqué des cloques qui ont gêné les W11 le jour de la course.

Pour Spa, Pirelli a choisi les mêmes composés de pneus, qui sont une étape plus souples que ceux utilisés lors de la même course l’année dernière. Mercedes pourrait-elle voir une répétition des problèmes qui ont aidé Max Verstappen à les battre il y a deux courses?

Ils ont eu le temps de travailler sur le problème, et les conditions météorologiques pourraient être plus fraîches ce week-end, ce qui allégera la pression sur le caoutchouc. Mais cela devrait donner à Red Bull une raison d’être optimiste quant à ses chances.

12 mois après la tragédie d’Hubert

L’horrible accident de la course de Formule 2 de l’année dernière sera sans aucun doute dans l’esprit de beaucoup de personnes à leur retour sur la piste. Anthoine Hubert a été tué dans la collision au sommet du Raidillon au deuxième tour, et Juan Manuel Correa a été grièvement blessé à la jambe. De nombreux pilotes et directeurs d’équipe savaient l’un ou l’autre ou les deux, et la recrue de Williams Nicholas Latifi a pris part à la course.

Renault Racing Point fait demi-tour

Abiteboul de Rebault a plaidé pour une pénalité plus sévère contre Racing PointMardi soir, Renault a annoncé de manière inattendue qu’il abandonnait son appel contre la pénalité de Racing Point, qui, selon lui, était trop clémente. Pourquoi le changement soudain de l’équipe qui, lors de la dernière course, faisait valoir que ses rivaux devraient avoir une déduction de points beaucoup plus forte?

De plus, quelles implications la décision de Renault aura-t-elle sur les autres recours introduits par Ferrari et Racing Point? S’ils emboîtent le pas, beaucoup seront heureux de voir l’affaire compliquée et controversée conclue sans que la Cour d’appel internationale n’ait à s’impliquer.

Un dernier souffle pour les «modes quali»

La FIA a confirmé aux équipes la semaine dernière que les «modes de qualification» des moteurs seraient interdits en vertu d’une nouvelle directive technique après la course de dimanche. Nous pouvons donc nous attendre à ce que ce week-end soit la dernière fois que les équipes pourront «faire tourner leurs moteurs» pour une puissance maximale.

Spa et le prochain lieu, Monza, sont parmi les circuits les plus exigeants du calendrier pour les groupes motopropulseurs. Ainsi, toute différence de performance entre les deux peut être laissée de côté si un fabricant obtenait un avantage particulier grâce à ces modes.

Toujours sans Covid?

C’est la deuxième fois que le paddock se réunit à nouveau après un écart de deux semaines entre les courses. La dernière fois que cela s’est produit, un pilote – Sergio Perez – a été testé positif pour Covid-19.

Est-ce que tout le personnel de l’équipe a réussi à éviter le virus cette fois? Nul doute que beaucoup auront pris note de l’expérience de Perez et se sont résolus à faire preuve d’une extrême prudence.

À toi

Selon vous, qui sera l’équipe à battre au Grand Prix de Belgique? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas de saisir vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications:

