Le pilote madrilène a perdu plus de neuf minutes sur l’étape 2

A la fin de la spéciale il a eu un problème d’allumage du moteur

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont eu des problèmes d’allumage du moteur de leur Mini JCW Buggy et ont dû se contenter de la troisième place de la deuxième étape du Dakar 2021, derrière leurs “ vieilles connaissances ” Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel ; Il y a également eu quelques problèmes de navigation, mais ils ont réussi à résister à l’attaque de leurs rivaux.



Le «saignement» du temps pour Carlos Sainz et Lucas Cruz était plus que prévisible lorsqu’ils ont dû ouvrir la piste. Cette spéciale était de 457 kilomètres chronométrés, avec le premier tronçon de dunes de cette 43e édition, et avec ce que cela signifie d’être devant le «peloton», même Sainz lui-même savait hier qu’il allait devoir souffrir aujourd’hui.

Cependant, tout au long de la première moitié de la spéciale, le duo espagnol a su suivre le rythme de Stéphane Peterhansel et s’est même permis le luxe d’être devant un Nasser Al-Attiyah qui jouissait d’une bonne position de départ. Mais les ennuis dans le rallye le plus difficile du monde se cachent toujours.

La partie la plus compliquée de la spéciale se situe entre les kilomètres 293 et ​​315. C’est précisément là que Carlos Sainz a perdu près de cinq minutes par rapport à la tête, dans une partie extrêmement compliquée en termes de navigation. C’est également là que Nasser Al-Attiyah a fait pression pour sa 37e victoire d’étape à la fin.

Pour aggraver les choses, Carlos et Lucas ont souffert d’un problème d’allumage du moteur de leur voiture, ce qui a été déterminant pour terminer l’étape en troisième position à plus de neuf minutes d’Al-Attiyah. Au général, ils sont tombés à la deuxième place, à un peu plus de six minutes et demie de Peterhansel. Cela ne fait que commencer!

«Aujourd’hui, nous avons eu quelques problèmes de navigation, à deux endroits, nous avons dû faire demi-tour et nous avons perdu beaucoup de temps dans l’un d’entre eux. Et vers la fin de la spéciale, il y avait aussi un problème d’allumage du moteur et nous perdions de la puissance », a commenté Carlos Sainz après la deuxième étape.

